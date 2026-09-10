Menopauza crește de peste două ori riscul de ficat gras. Ce poți face să reduci riscul?

icatul tău, responsabil de sute de funcții esențiale pentru sănătate, devine tot mai vulnerabil pe măsură ce înaintezi în vârstă. După instalarea menopauzei, ai un risc de două ori și jumătate mai mare de a dezvolta afecțiunea cunoscută în mod obișnuit drept „ficat gras” și diagnosticată oficial ca boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD).

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Aceasta este concluzia surprinzătoare a unei analize care a inclus 12 studii și care a fost publicată în revista Menopause. Dacă nu este ținută sub control, afectarea ficatului poate provoca probleme grave de sănătate. Vestea bună este că poți preveni ficatul gras și chiar poți inversa evoluția bolii. Iată de ce apare ficatul gras la menopauză și cum îți poți proteja sănătatea pe termen lung.

Ce provoacă ficatul gras la menopauză? Doi factori mai puțin cunoscuți

În această etapă a vieții intervin doi factori principali: scăderea nivelului de estrogen și diminuarea capacității organismului de a controla glicemia.

Scăderea estrogenului favorizează acumularea grăsimii abdominale

Când ești tânără, estrogenul acționează ca un protector, împiedicând acumularea grăsimii în ficat. Situația se schimbă însă odată cu înaintarea în vârstă.

„Atunci când nivelul estrogenului scade, organismul tău își modifică modul în care depozitează grăsimea”, explică dr. Anna Cabeca, medic obstetrician-ginecolog cu triplă certificare. „În loc să depozitezi grăsimea în principal sub piele, sub formă de grăsime subcutanată, poți acumula mai multă grăsime viscerală în jurul organelor.”

De ce este periculoasă această redistribuire a grăsimii? Grăsimea viscerală este activă metabolic și favorizează inflamația, fiind asociată cu un risc mai mare de steatoză hepatică.

Despre ce cantitate de grăsime este vorba? „Grăsimea viscerală poate crește de la un nivel inițial de 5-8% înainte de menopauză la 15-20% după menopauză”, explică dr. Trisha Schimek, specialistă în medicina stilului de viață la Radiant Women’s Health.

Prin urmare, talia care începe să se mărească și pe care o observi în oglindă ar putea semnala modificări ascunse care se produc în interiorul ficatului tău.

Problemele de reglare a glicemiei

Scăderea estrogenului nu este singura cauză. Pe măsură ce nivelul acestui hormon se reduce în timpul menopauzei, organismul tău devine mai puțin eficient în folosirea insulinei, hormonul care contribuie la eliminarea glucozei din sânge. Acest fenomen se numește rezistență la insulină și te face mai vulnerabilă la apariția ficatului gras.

Medicul endocrinolog Gillian Goddard, autoarea cărții The Hormone Loop, explică: „Deoarece insulina nu mai funcționează atât de bine cum ar trebui, nu mai poate împiedica eliberarea grăsimii depozitate. Ca urmare, în organism circulă mai mulți acizi grași liberi.”

Ce se întâmplă în continuare? Ficatul preia acești acizi grași și îi depozitează în celulele hepatice. Când grăsimea se acumulează în ficat, organul devine și mai puțin eficient în procesarea insulinei, iar organismul tău intră într-un cerc vicios.

Menopauza precoce îți crește și mai mult riscul de ficat gras

Pe lângă acești doi factori, cercetătorii au descoperit că momentul în care intri la menopauză poate fi la fel de important ca menopauza în sine. Potrivit unui studiu publicat în revista Hepatology, menopauza precoce îți poate crește riscul de afecțiuni hepatice.

„Femeile care au intrat la menopauză înainte de vârsta de 40 de ani au prezentat un risc semnificativ mai mare de fibroză severă”, explică dr. Jumana Al-Deek, medic de familie și autoarea cărții The Menopause Weight Loss Trap.

Vestea bună: poți inversa evoluția ficatului gras la menopauză

„Boala ficatului gras este adesea silențioasă, ceea ce înseamnă că este posibil să nu știi că se dezvoltă”, avertizează dr. Cabeca. „Dacă progresează, poate provoca inflamarea ficatului, fibroză, ciroză și, în cazurile severe, insuficiență hepatică.”

Există însă motive de optimism. Ficatul gras, mai ales în stadiile incipiente, poate fi adesea ameliorat considerabil și, uneori, procesul poate fi inversat cu ajutorul unor schimbări adecvate ale stilului de viață, al controlului greutății, atunci când este necesar, și al îngrijirilor medicale.

Cum poți inversa evoluția bolii ficatului gras

„Este esențial să abordezi problema din timp”, afirmă dr. Goddard. Iată cele mai importante două metode recomandate de specialiști pentru a-ți proteja ficatul acum și pe termen lung:

Adoptă o alimentație bogată în nutrienți. „Alimentația este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem”, afirmă dr. Cabeca. Aceasta recomandă un stil alimentar sărac în carbohidrați, axat în principal pe alimente de origine vegetală.

Acest stil presupune să reduci consumul de zahăr, carbohidrați procesați și cereale rafinate și să alegi alimente dense nutritiv, grăsimi sănătoase, o cantitate adecvată de proteine și multe legume fără amidon. În cazul unor femei, reducerea cantității de carbohidrați poate contribui la îmbunătățirea sensibilității la insulină și a sănătății metabolice.

Fă antrenamente pentru dezvoltarea musculaturii. „Introdu antrenamentele de rezistență pentru a-ți reface și menține masa musculară”, recomandă dr. Cabeca. Țesutul muscular este locul în care glucoza din sânge poate fi transportată și apoi consumată.

De fapt, masa musculară îți accelerează metabolismul, ajutându-te să arzi calorii și să folosești eficient glucoza din sânge. Prin urmare, menținerea masei musculare poate contribui la îmbunătățirea sensibilității la insulină și a sănătății metabolice pe măsură ce înaintezi în vârstă.

Este indicată administrarea estrogenului la menopauză?

Merită să iei în considerare terapia de substituție hormonală sau terapia hormonală pentru menopauză cu scopul de a-ți proteja ficatul? Răspunsul nu este unul simplu.

„Cercetările recente sugerează că ar putea exista beneficii pentru sănătatea ficatului, dar, în prezent, terapia hormonală nu este prescrisă în mod special pentru tratarea bolii ficatului gras”, afirmă dr. Cabeca.

„Este un domeniu în care dovezile științifice sunt foarte convingătoare”, este de acord dr. Al-Deek. „Există argumente biologice solide în favoarea unui posibil efect protector al estrogenului asupra ficatului”, dar sunt necesare mai multe cercetări pentru confirmarea acestuia.

Ceea ce se știe până acum este că, într-un studiu restrâns din 2023, publicat în Scientific Reports, femeile aflate la postmenopauză care au folosit timp de un an un plasture cu estrogen au înregistrat o scădere cu aproape 28% a prevalenței bolii ficatului gras.

Administrarea estrogenului pe cale orală nu a produs același beneficiu, posibil deoarece acesta trebuie să treacă prin ficat pentru a fi metabolizat. Prin urmare, se pare că modul de administrare a hormonului este important.

„Cercetările privind terapia hormonală pentru menopauză și ficatul gras indică un potențial promițător în îmbunătățirea sensibilității la insulină și în prevenirea apariției ficatului gras”, adaugă dr. Schimek.

Patru factori de risc pentru ficatul gras pe care nu trebuie să-i ignori

Deoarece ficatul gras poate să nu provoace simptome evidente, dr. Al-Deek îți recomandă să discuți cu medicul dacă ai oricare dintre următorii factori de risc:

obezitate sau creșterea circumferinței taliei;

prediabet sau diabet;

nivel crescut al trigliceridelor;

tensiune arterială ridicată.

De ce sănătatea ficatului îți influențează și sănătatea inimii

„Trebuie să înțelegi și că efectele bolii hepatice steatozice asociate disfuncției metabolice depășesc cu mult ficatul”, afirmă dr. Al-Deek, menționând bolile cardiovasculare drept un motiv important de îngrijorare.

„Ficatul gras nu este o afecțiune izolată. Face parte dintr-un spectru mai larg de dereglări metabolice.”

În opinia specialistei, această legătură ar trebui să schimbe complet modul în care este abordată îngrijirea medicală la menopauză: „Acesta este încă un motiv pentru care consider că îngrijirea femeii la menopauză trebuie să includă evaluarea riscului metabolic și cardiovascular, în loc să se concentreze exclusiv asupra bufeurilor.”

Ce trebuie să reții despre protejarea ficatului la menopauză

Menopauza îți supune ficatul unor provocări suplimentare și te face mai vulnerabilă la apariția ficatului gras. Deși nu poți opri timpul în această perioadă de tranziție, poți preveni, ameliora și chiar inversa evoluția ficatului gras prin schimbări simple ale alimentației și stilului de viață.

Sursa: Yahoo Health