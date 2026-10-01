Kiwi, fructul care ar putea să te ajute să dormi mai bine. Ce au descoperit cercetătorii

Kiwi este cunoscut în special pentru conținutul ridicat de vitamina C, antioxidanți și potasiu, însă acest fruct ar putea avea și un beneficiu mai puțin cunoscut.

Kiwi are efect asupra somnului Foto: pexels

Kiwi este considerat un aliment cu o valoare nutritivă ridicată și poate fi inclus cu ușurință într-o alimentație echilibrată. În plus față de vitamine și minerale, fructul conține antioxidanți și serotonină, două componente care au fost luate în calcul de cercetători atunci când au analizat legătura dintre consumul de kiwi și somn.

Ce efect ar putea avea kiwi asupra somnului

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Medicină din Taipei a urmărit efectele consumului de kiwi asupra somnului. Cercetarea a inclus 24 de adulți cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani, care aveau probleme de somn.

Timp de patru săptămâni, participanții au consumat câte două fructe kiwi cu aproximativ o oră înainte de culcare. Cercetătorii au urmărit apoi mai multe aspecte ale somnului, folosind jurnale completate de participanți, chestionare și dispozitive purtate la încheietura mâinii.

La finalul perioadei, au fost observate îmbunătățiri în mai multe aspecte analizate. Participanții au adormit mai repede, s-au trezit mai puțin în timpul nopții, iar timpul total de somn a crescut.

Studiul a indicat și o îmbunătățire a eficienței somnului, respectiv a proporției de timp petrecut dormind raportat la timpul total petrecut în pat.

Este important de precizat că cercetarea a avut un număr redus de participanți, astfel că rezultatele nu pot demonstra că kiwi este, în sine, un tratament pentru tulburările de somn.

De ce ar putea avea kiwi efect asupra somnului

Cercetătorii au luat în calcul mai multe componente ale fructului care ar putea explica rezultatele observate. Printre acestea se numără antioxidanții și serotonina.

Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, iar cercetările au analizat în ultimii ani și posibila legătură dintre nivelul antioxidanților din organism și calitatea somnului.

Kiwi conține și serotonină, un compus implicat în reglarea mai multor procese din organism, inclusiv a ciclului somn-veghe. Totuși, mecanismele prin care consumul de kiwi ar putea influența somnul nu sunt încă pe deplin clarificate.

Ce alte beneficii are kiwi

Pe lângă potențialul efect asupra somnului, kiwi este o sursă importantă de vitamina C și conține fibre, potasiu și alți compuși cu proprietăți antioxidante.

Poate fi consumat simplu, adăugat în salate de fructe, smoothie-uri sau iaurt. Datorită conținutului de fibre și micronutrienți, kiwi poate face parte dintr-o alimentație variată și echilibrată.

Pentru persoanele care au probleme persistente cu somnul, însă, consumul de kiwi nu ar trebui considerat un înlocuitor pentru evaluarea cauzelor sau pentru recomandările unui medic.