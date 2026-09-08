 Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor
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Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor

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Solista de muzică populară Irina Loghin are un meniu vegetarian, de mai bine de cinci decenii. Se simte însă în putere, și la vârsta de 87 de ani, dovadă stând prezența ei pe scenă, în spectacole, unde debordează de energie. Ce mănâncă, ce pune în farfurie? Iată și sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon, exclusiv prin intermediul Click!

Irina Loghin știe să țină timpul în loc. A decis în urmă cu 50 de ani să renunțe la carne, iar rezultatele sunt spectaculoase, în cazul ei
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Irina Loghin știe să țină timpul în loc. A decis în urmă cu 50 de ani să renunțe la carne, iar rezultatele sunt spectaculoase, în cazul ei Foto: foto: arhiva personala

Irina Loghin: „Alimentația are un efect bun asupra stării de sănătate”

Solista de muzică populară a dezvăluit, recent, într-un interviu, că a exclus carnea din meniu, de mai bine de cinci decenii, decizie care i-a îmbunătățit și starea de sănătate:

„De 50 de ani nu mănânc carne, am încercat cu pește, dar nu mai am încredere, mai ales în cel de crescătorie. Da, faptul că sunt vegetariană e secretul că arăt bine, alimentația are un efect bun asupra sănătății”, a menționat Irina Loghin în podcastul avocatei Katia Cicală. 

Cu ce a înlocuit Irina Loghin carnea? Ce pune în farfurie: „Semințe de dovleac și soia”

Irina Loghin nu suferă însă de foame, dimpotrivă, are un meniu sățios și sănătos, pe bază de semințe, de legume, de fructe, de cereale:

„Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate.

Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit. Fructe, legume şi cereale, acestea le consum. Şi un vegetal din avocado. Este destul de dificil, dar eu îl prefer”, a precizat ea, într-un interviu.

„În sufletul meu, mă simt ca la 20 de ani!”

Artista a mai menționat că se simte perfect, vârsta fiind doar un număr din buletin:

„În sufletul meu, mă simt ca la 20 de ani. Dieta vegetariană mă întinereşte şi fizic, şi sufleteşte. Nu aş renunta la acest mod de viaţă pentru nimic în lume. Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu, în fiecare dimineață, beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună”, dezvăluia Irina Loghin, potrivit antena3.ro

Carnea îmbătrânește tenul? Adevărat sau fals?

Iată răspunsul medicului nutriționist Mihaela Bilic:

„Aspectul și calitatea pielii țin foarte mult de moștenirea genetică și de echilibrul hormonal. Nici măcar gradul de hidratare nu depinde de cantitatea de apă pe care o bem. Tot hormonii sunt responsabili de hidratarea pielii. Cele trei elemente cu impact devastator asupra calității pielii sunt zahărul, fumatul și soarele”, a menționat aceasta, pentru viva.ro

Sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon. E sănătos sau nu să consumăm carne?

Prezentăm și sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon pentru cei care refuză să mai consume carne. Chiar și ea a experimentat, pas cu pas, acest stil de viață:

„Nu ne naștem vegetarieni sau carnivori. Ne naștem cu liberul arbitru, pe care îl aplicăm în momentul discernământului fiecăruia. Pe lângă un bagaj genetic, cu care venim la naștere,  propriile alegeri ne conturează și ne prezintă în ceea ce suntem astăzi. Eu, fiind vegană de 10 ani, am experimentat și pesco vegetarianismul. Ca nutriționist, am trecut prin toate, ca și experiment, împreună cu alegerile mele zilnice.

Nu sunt nici pro, nici contra, fiecare se prezintă în fiecare zi diferit și trebuie tratat acest aspect individual. Ceea ce ție îți face bine, poate mie nu îmi face bine... Nu am renunțat la carne, din cauza unor probleme de sănătate, am adoptat alimentația în concordanță cu regiunea și clima unde mă mutasem în acea perioadă”, a precizat Codruța Pantelimon, exclusiv pentru Click!

„Reduce cu mult rata bolilor cardiovasculare!”

Codruța Pantelimon a dorit să sublinieze, cu acest prilej, că nu este nici simplu și nici ieftin să renunți la carne:

„Din păcate, la noi în țară a devenit un lux și foarte rar oamenii își permit să fie vegani sau vegetarieni, zi de zi, transformând acesta în obicei. Pe lângă costurile ridicate îți mai trebuie și timp (germinare, încolțire, hidratare). Acest stil de viață reduce cu mult rata bolilor cardiovasculare, cele metabolice sau în cel mai rău caz, cele degenerative.

Nu cred că ar exista carențe, dacă această orientare culinară ar deveni un obicei și tratat cu interes și multă informație în această direcție. Și în plus există acum pe piață multe suplimente naturale. Dacă dorești să experimentezi, o poți lua treptat, elimină, pas cu pas, alimentele din proteină animală, nu toate deodată.

Importanța posturilor ortodoxe

Aici țin să scot la lumina cunoștințelor noastre minunatele și beneficele posturi ortodoxe de peste an. Acestea sunt „cu cap" și cine le ține poate reface celula, fără ca acea persoană să știe, exact cum bunii și străbunii noștri o făceau, fără să aibă studii științifice. Opinia mea este că suntem într-o continuă dinamică, iar opțiunile culinare ar putea fi diferite de la zi la zi”.

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