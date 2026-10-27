Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție”

Bianca Drăgușanu a povestit că a trecut printr-o situație neplăcută în Dubai, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine surprinsă la piscina unui hotel. În fotografie apăreau un bărbat și o tânără, iar ulterior vedeta ar fi fost contactată de un avocat care s-a prezentat drept reprezentantul bărbatului.

Bianca Drăgușanu Foto: Instagram

Potrivit declarațiilor făcute de Bianca la Spynews TV Live, incidentul ar fi avut loc în luna iunie, când se afla în Dubai pentru a-și deschide un cont bancar. Vedeta susține că nu a intenționat să fotografieze cuplul și că a șters postarea la câteva ore după publicare. Cu toate acestea, a doua zi ar fi primit un telefon din partea avocatului bărbatului.

Bianca Drăgușanu susține că trebuie să plătească o amendă de 5.000 de dirhami

Bianca Drăgușanu a explicat că totul ar fi pornit de la o filmare realizată la piscina hotelului, în care apăreau, fără intenția ei, și alte persoane. Vedeta spune că a șters postarea după aproximativ cinci ore, însă a fost contactată ulterior de un avocat care i-ar fi cerut din nou să elimine imaginile.

„În luna iunie, am fost în Dubai, pentru a-mi deschide cont! La piscină, era un domn mai în vârstă însoțit de o domnișoară, care s-a dovedit a fi româncă, iar eu am făcut o filmare la piscina hotelului, fără intenția de a-i filma! După 5 ore am șters postarea! A doua zi m-a sunat un avocat, care s-a prezentat a fi avocatul domnului! Mi-a vorbit foarte agresiv, să șterg postarea, pe care o ștersesem deja”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Vedeta a afirmat că ar avea de achitat o amendă de 5.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 1.000 de euro. Ea a ținut să precizeze însă că nu are interdicție de a părăsi Dubaiul, contrazicând astfel informațiile potrivit cărora ar fi rămas blocată în Emiratele Arabe Unite.

„În acest moment nu am nicio interdicție de a părăsi Dubaiul! Trebuie să plătesc o amendă în jur de 5.000 de dirhami (1.000 euro)!”, a declarat aceasta.

De ce spune vedeta că vrea să se mute în Dubai

În ciuda situației pe care a descris-o, Bianca Drăgușanu susține că experiența nu a făcut-o să renunțe la planurile sale în Dubai. Dimpotrivă, vedeta a afirmat că își dorește să se stabilească acolo și că își construiește deja viața în acest oraș, unde deține și un apartament.

Bianca a vorbit și despre regulile privind filmarea altor persoane, spunând că incidentul a făcut-o să fie mai atentă la respectarea vieții private.

„Din acest lucru am învățat că Dubaiul mi se potrivește perfect, aici nu există hate și nici nu poți filma pe nimeni fără acordul lui! Momentan îmi construiesc cea mai frumoasă viață aici și o să mă mut. Sunt în cel mai frumos loc din lume, cu această ocazie m-am convins încă o dată că aici e locul meu”, a mai spus vedeta.

Așadar, deși a relatat că ar avea de plătit o sumă importantă, Bianca Drăgușanu afirmă că nu este împiedicată să plece din Dubai și că intenționează să își continue planurile acolo.

Ce spune Cătălin Botezatu despre situația Biancăi Drăgușanu

Subiectul a fost comentat și de Cătălin Botezatu, designerul care a avut o relație cu Bianca Drăgușanu în trecut. Acesta a evitat să tragă concluzii despre situația vedetei și a precizat că preferă să aștepte clarificarea faptelor înainte de a se pronunța.

Botezatu a lăsat însă de înțeles că ar fi dispus să o ajute dacă Bianca i-ar cere sprijinul.

„Nu vreau să comentez problemele ei. Sper să le rezolve. Ea e fata deșteaptă, bineînțeles că dacă are nevoie de ajutorul meu, o să fiu acolo, dar nu vreau să comentez, pentru că până nu știm adevărul, lăsăm niște supoziții”, a declarat Cătălin Botezatu.