Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”

Bianca Drăgușanu se bucură în această perioadă de o vacanță în Dubai, însă atenția fanilor a fost atrasă de surpriza spectaculoasă pe care a primit-o. Vedeta s-a afișat pe rețelele de socializare alături de nu mai puțin de șase buchete uriașe de trandafiri roșii, unul dintre acestea având un aranjament special realizat în formă de inimă.

Foto: instagram

Ce a spus vedeta despre surpriza primită

Gestul a stârnit imediat curiozitatea urmăritorilor, mai ales că vine la scurt timp după despărțirea de Gabi Bădălău, relație care a durat aproximativ șase ani și care a fost presărată cu numeroase împăcări și separări.

Deși imaginile cu impresionantele aranjamente florale au atras mii de reacții online, Bianca Drăgușanu spune că astfel de gesturi nu o mai impresionează la fel ca în trecut. Vedeta a dezvăluit că a primit în total 1.100 de flori, însă consideră că acestea au mai degrabă un impact vizual și sunt perfecte pentru fotografii.

„Doar niște flori, multe, 1.100. Nu mă impresionează! Arată bine pentru poze și cam atât”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Un nou capitol după despărțirea de Gabi Bădălău

În ultima perioadă, vedeta a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața sentimentală, motiv pentru care identitatea persoanei care a trimis florile rămâne un mister. Totuși, apariția impresionantelor buchete a alimentat speculațiile privind posibilitatea unui nou admirator.

În timp ce Bianca Drăgușanu își petrece timpul în Dubai și se bucură de vacanță, fostul său partener, Gabi Bădălău, se află în centrul unui nou conflict public cu Claudia Pătrășcanu, legat de situația copiilor lor.

Bianca Drăgușanu a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu

Scandalul între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu durează de câțiva ani și pare că nu se mai termină. Artista a cerut ca pozele postate de Bianca Drăgușanu cu băieții ei să fie șterse de pe rețelele de socializare ale vedetei, pe motiv că expunerea le-ar face rău acestora.

Judecătorii de la Tribunalul București i-au făcut Claudiei Pătrășcanu o surpriză chiar de ziua ei de naștere și au decis să îi admită în parte cererea. Astfel, Bianca Drăgușanu este acum obligată să șteargă de pe toate conturile ei de socializare orice poză sau videoclip în care apar copiii minori ai Claudiei, așa cum cântăreața și-a dorit în tot acest timp.

Bianca Drăgușanu este acum și bună de plată. Vedeta trebuie să elimine tot acel conținut media, dar și să-i plătească Claudiei Pătrășcanu și suma de 2.000 de lei. Aceasta reprezintă cheltuielile de judecată pentru onorariul avocatului. Pe lângă acești bani, trebuie să mai scoată încă 20 de lei, adică taxa de timbru.

„Admite, în parte, cererea, astfel cum a fost formulată. Obligă pârâta să şteargă toate pozele/videoclipurile postate pe toate conturile sale de socializare, cu copii minori ai reclamantei. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la cheltuieli de judecată parţiale faţă de reclamantă, 2.000 lei, onorariu avocat şi 20 lei, taxă de timbru”, se arată în decizia instanței.

Bianca Drăgușanu are la dispoziție 30 de zile să facă apel.