 Un turist britanic a vizitat România timp de 5 zile și a spus ce l-a impresionat. Ce l-a deranjat însă în Centrul Vechi din București
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Un turist britanic a vizitat România timp de 5 zile și a spus ce l-a impresionat. Ce l-a deranjat însă în Centrul Vechi din București

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Cinci zile petrecute în România au fost suficiente pentru un cuplu britanic să-și formeze o părere despre țara noastră. Benjamin Fischer și partenera sa au vizitat Bucureștiul, au ajuns la castelele Peleș și Bran și au descoperit gastronomia locală. Cei doi au fost impresionați de unele obiective turistice și de prețurile accesibile, însă au avut și câteva nemulțumiri, printre care aglomerația de la Castelul Bran și pavajul din Centrul Vechi, care le-a pus la încercare încălțămintea.

Un cuplu de britanici a venit în România și a tras linie după un sejur de 5 zile
Un cuplu de britanici a venit în România și a tras linie după un sejur de 5 zile Foto: Pixabay

Cuplul și-a stabilit cazarea într-un apartament din apropierea Căii Victoriei și a Centrului Vechi, ceea ce le-a permis să exploreze o bună parte din Capitală pe jos. La sosirea pe aeroport, cei doi au preferat să folosească serviciile de ridesharing, evitând taximetriștii insistenți.

Printre primele obiective vizitate s-au numărat Piața Revoluției și Ateneul Român. Britanicul a apreciat și Muzeul Național de Artă al României, amenajat în fostul Palat Regal, unde colecția de artă medievală românească i-a depășit așteptările.

„Am petrecut câteva ore la Muzeul Național de Artă din vechiul Palat Regal. Sincer, muzeul a fost mai bun decât mă așteptam; secțiunea dedicată artei medievale românești este cu adevărat interesantă, chiar și pentru cei care nu sunt mari pasionați de muzee”, a povestit britanicul în postarea sa de pe Facebook.

Vizita la Palatul Parlamentului a fost o altă experiență importantă. Turistul a remarcat dimensiunile impresionante ale clădirii, deși a considerat că turul a fost prea scurt pentru a-i putea descoperi întreaga amploare.

„Clădirea este pur și simplu absurdă. E greu chiar și să-i descrii amploarea. Merită vizitată o dată, dar turul în sine mi s-a părut puțin grăbit și vezi doar o mică parte din ea”, a povestit Fischer.

Cei doi au ales și un tur cu tuk-tuk electric, în cadrul căruia au descoperit mai multe zone ale Capitalei, de la Arcul de Triumf până la Piața Unirii.

Peleș l-a cucerit, dar Bran nu s-a ridicat la așteptări

În afara Bucureștiului, Benjamin Fischer și partenera sa au vizitat două dintre cele mai cunoscute castele din România: Peleș, din Sinaia, și Bran. Dacă primul a fost unul dintre punctele forte ale vacanței, cel de-al doilea nu i-a impresionat în aceeași măsură.

Turistul a apreciat arhitectura Castelului Peleș și peisajul montan din jur, însă aglomerația de la Bran și povestea asociată cu Dracula i-au lăsat o impresie mai puțin favorabilă.

„Bran a fost în regulă, dar, sincer, interiorul m-a dezamăgit puțin; era foarte aglomerat, iar toată povestea cu Dracula pare mai degrabă o strategie de marketing vagă. Totuși, drumul în sine prin Carpați a meritat efortul. O singură avertizare: traficul la întoarcerea spre București, seara, a fost infernal; am ajuns acasă mult mai târziu decât plănuisem.

Dacă aș mai face asta o dată, m-aș gândi să iau trenul până la Sinaia și să vizitez Castelul Peleș pe cont propriu, având în vedere că biletele la castel au oricum ore de intrare prestabilite”, a povestit turistul.

În ultima zi, cei doi au vizitat Parcul Regele Mihai I și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Casele tradiționale și bisericile din lemn aduse din diferite regiuni ale țării au reprezentat o altă surpriză plăcută pentru cuplul britanic.

Ce prețuri au găsit la restaurante și ce i-a deranjat în Centrul Vechi

Mâncarea românească s-a numărat printre experiențele apreciate de cei doi turiști. Aceștia au încercat mici, bere locală și sarmale cu mămăligă, iar costurile pentru mesele în oraș li s-au părut rezonabile. O cină cu băuturi pentru două persoane a costat, în medie, între 150 și 200 de lei.

Britanicii au observat însă că restaurantele din Centrul Vechi au prețuri mai mari decât localurile aflate la câteva străzi distanță.

Printre aspectele pozitive au enumerat metroul bucureștean, posibilitatea de a plăti cu cardul aproape peste tot și faptul că mulți tineri vorbesc engleza. În schimb, zona Gării de Nord li s-a părut mai puțin prietenoasă pe timpul nopții.

O altă observație a vizat străzile pavate cu piatră cubică din Centrul Vechi, care le-au creat probleme la mers, în special partenerei sale, care purta pantofi cu talpă subțire.

„Câteva observații practice aleatorii: metroul este curat și ușor de folosit, plata fără contact funcționează practic peste tot, iar aproape toți cei sub 40 de ani vorbeau măcar puțin engleză. Singurul lucru care ne-a derutat a fost zona gării de la Gara de Nord, care părea puțin dubioasă noaptea, iar semnalizarea nu este prea bună.

De asemenea, pietrele de pavaj din Centrul Vechi vor distruge pantofii cu talpă subțire; iubita mea a aflat asta pe propria piele”, a concluzionat Benjamin Fischer.

În ciuda micilor neplăceri, britanicul a avut o impresie bună despre România și a spus că și-ar dori să revină pentru a explora mai mult zonele rurale și peisajele montane.

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