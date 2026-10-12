Top 3 destinații de vis recomandate de Răzvan Pascu! Ce țară a pus pe primul loc: „Este senzațională”

Răzvan Pascu recomandă cele mai spectaculoase destinații din Europa. Țările care trebuie vizitate măcar o dată în viață

Răzvan Pascu Foto: Facebook

Atunci când vine vorba despre vacanțe, mulți turiști aleg anual aceleași destinații populare precum Grecia, Spania, Italia sau Turcia. Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, consideră însă că Europa ascunde locuri spectaculoase, mai puțin explorate, care merită să fie trecute pe lista oricărui călător.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, specialistul în turism a fost întrebat care sunt țările europene care ar trebui vizitate indiferent de sezon sau de preferințe.

Islanda, o destinație unde natura poate fi admirată în cele mai spectaculoase forme

Răzvan Pascu a pus Islanda în fruntea clasamentului său, mai ales pentru perioada verii, când temperaturile sunt mai plăcute, iar peisajele pot fi descoperite în condiții ideale.

„Dacă ar fi să zic câteva țări din Europa care ar merita să fie vizitate și puse așa pe un bucket list, cred că pe primul loc aș pune Islanda”, a spus consultantul în turism.

Acesta a explicat că țara nordică oferă o experiență diferită față de destinațiile clasice de vacanță, datorită naturii impresionante și a fenomenelor rare care pot fi observate.

„Este o țară în care vezi efectiv natura cum se schimbă sub ochii tăi. De la gheizere, vulcani care pot erupe și să-i vezi, cascade, canioane și plaje cu nisip negru. Este senzațională din punct de vedere al naturii”, a mai declarat Răzvan Pascu.

Pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, departe de aglomerația stațiunilor cunoscute, Islanda poate reprezenta o alegere specială.

Țările nordice și regiunea Alsacia, experiențe diferite pentru turiști

O altă recomandare făcută de Răzvan Pascu este Groenlanda, în special în lunile de vară, când condițiile sunt mai ușor de suportat pentru vizitatori.

„Dacă vrei să ajungi într-o zonă, din nou pe timp de vară, este o perioadă foarte plăcută. Poți să fii undeva între 5 și 10 grade, 15 maxim și ai avea ocazia să vezi altceva”, a explicat acesta.

Consultantul în marketing turistic a remarcat că țările nordice sunt încă destinații puțin descoperite de români, deși oferă peisaje și experiențe aparte.

„În general, țările nordice mi se par foarte mișto și foarte puțin vizitate încă de români”, a afirmat Răzvan Pascu.

Pe lista sa de recomandări se află și regiunea Alsacia din Franța, aflată la granița cu Germania. Zona este apreciată pentru combinația dintre cele două culturi, vizibilă atât în arhitectură, cât și în gastronomie.

Răzvan Pascu a vorbit și despre Spania și Portugalia, două țări iubite de foarte mulți turiști, pe care le-ar combina într-un traseu mai amplu. Acesta recomandă și zonele insulare, precum Tenerife, Insulele Canare sau Madeira.

„Astea sunt niște locuri care cu adevărat merită văzute în Europa”, a concluzionat consultantul în marketing turistic.