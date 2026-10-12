Au vizitat 18 țări fără să scoată vreun ban din buzunar. Cum au „fentat” sistemul

Un cuplu de tineri a descoperit o metodă inedită prin care reușește să călătorească în întreaga lume fără să plătească pentru cazare. Ellen Carter, în vârstă de 26 de ani, și logodnicul său, Connor Gill, de 27 de ani, au locuit deja gratuit în 18 țări și intenționează să mai bifeze încă două destinații până la sfârșitul anului.

Foto: Jam Press

Cum a început povestea lor

Potrivit publicației AOL, totul a început în 2022, când cei doi erau încă studenți și căutau soluții pentru a reduce costurile vacanțelor. Prima lor experiență de house-sitting, adică îngrijirea unei locuințe și a animalelor de companie în schimbul cazării gratuite, a avut loc în apropiere de Beaconsfield, în Marea Britanie.

Locuința nu era deloc una obișnuită. Proprietatea dispunea de pădure proprie, sală de cinema, sală de sport și trei terrieri West Highland de care cei doi trebuiau să aibă grijă.

La doar câteva luni după prima experiență, Ellen și Connor au obținut primul lor house-sitting internațional, în Budapesta. Acolo au petrecut zece zile într-o proprietate impresionantă, cu cinci dormitoare, o grădină generoasă și piscină privată.

„Probabil că aceasta a fost cea mai luxoasă casă în care am stat. Avea cinci dormitoare, o grădină uriașă și o piscină privată”, a povestit Ellen.

Pe lângă confortul oferit de proprietate, cuplul a avut ocazia să exploreze orașul și să se bucure de liniștea zonei rezidențiale în care era amplasată vila.

Pentru că au gătit majoritatea meselor acasă, cei doi spun că întreaga vacanță de zece zile, inclusiv zborurile și mâncarea, i-a costat aproximativ 200 de lire sterline de persoană

Au transformat economiile în aventuri prin lume

De atunci, Ellen și Connor au călătorit în 18 țări de pe trei continente. Pe lângă locuințele în care au stat gratuit, au avut parte și de experiențe mai puțin obișnuite, printre care o noapte de glamping în deșertul Agafay din Maroc.

„A fost o experiență unică. Cerul înstelat și răsăriturile de acolo au fost incredibile”, a spus Ellen.

În total, cuplul a acumulat peste 24 de nopți de cazare gratuită prin intermediul acestei metode și susține că principalul avantaj îl reprezintă economiile considerabile și posibilitatea de a trăi asemenea localnicilor.

Cu toate acestea supravegherea unei case vine și cu responsabilități. Cei doi trebuie să îngrijească animalele de companie ale proprietarilor, iar uneori acest lucru presupune administrarea medicamentelor sau respectarea unor programe stricte.

„Nu poți lipsi toată ziua și nici nu poți petrece noaptea prin oraș. Dar pentru noi nu este o problemă, pentru că nu suntem genul care să iasă foarte des”, a explicat Ellen.

În prezent, cuplul locuiește temporar în Brazilia, unde Connor desfășoară un contract de cercetare. Ellen și-a luat o pauză de la activitatea profesională pentru a călători alături de el.

Până la finalul anului, cei doi speră să ajungă și în Uruguay, iar apoi în Chile, de unde intenționează să exploreze regiunea Patagonia, Santiago, Peru și pădurea amazoniană.