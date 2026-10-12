 Au vizitat 18 țări fără să scoată vreun ban din buzunar. Cum au „fentat” sistemul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Au vizitat 18 țări fără să scoată vreun ban din buzunar. Cum au „fentat” sistemul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un cuplu de tineri a descoperit o metodă inedită prin care reușește să călătorească în întreaga lume fără să plătească pentru cazare. Ellen Carter, în vârstă de 26 de ani, și logodnicul său, Connor Gill, de 27 de ani, au locuit deja gratuit în 18 țări și intenționează să mai bifeze încă două destinații până la sfârșitul anului.

image
Foto: Jam Press

Cum a început povestea lor

Potrivit publicației AOL, totul a început în 2022, când cei doi erau încă studenți și căutau soluții pentru a reduce costurile vacanțelor. Prima lor experiență de house-sitting, adică îngrijirea unei locuințe și a animalelor de companie în schimbul cazării gratuite, a avut loc în apropiere de Beaconsfield, în Marea Britanie.

Locuința nu era deloc una obișnuită. Proprietatea dispunea de pădure proprie, sală de cinema, sală de sport și trei terrieri West Highland de care cei doi trebuiau să aibă grijă.

La doar câteva luni după prima experiență, Ellen și Connor au obținut primul lor house-sitting internațional, în Budapesta. Acolo au petrecut zece zile într-o proprietate impresionantă, cu cinci dormitoare, o grădină generoasă și piscină privată.

„Probabil că aceasta a fost cea mai luxoasă casă în care am stat. Avea cinci dormitoare, o grădină uriașă și o piscină privată”, a povestit Ellen.

Pe lângă confortul oferit de proprietate, cuplul a avut ocazia să exploreze orașul și să se bucure de liniștea zonei rezidențiale în care era amplasată vila.

Pentru că au gătit majoritatea meselor acasă, cei doi spun că întreaga vacanță de zece zile, inclusiv zborurile și mâncarea, i-a costat aproximativ 200 de lire sterline de persoană

Au transformat economiile în aventuri prin lume

De atunci, Ellen și Connor au călătorit în 18 țări de pe trei continente. Pe lângă locuințele în care au stat gratuit, au avut parte și de experiențe mai puțin obișnuite, printre care o noapte de glamping în deșertul Agafay din Maroc.

„A fost o experiență unică. Cerul înstelat și răsăriturile de acolo au fost incredibile”, a spus Ellen.

În total, cuplul a acumulat peste 24 de nopți de cazare gratuită prin intermediul acestei metode și susține că principalul avantaj îl reprezintă economiile considerabile și posibilitatea de a trăi asemenea localnicilor.

Cu toate acestea supravegherea unei case vine și cu responsabilități. Cei doi trebuie să îngrijească animalele de companie ale proprietarilor, iar uneori acest lucru presupune administrarea medicamentelor sau respectarea unor programe stricte.

„Nu poți lipsi toată ziua și nici nu poți petrece noaptea prin oraș. Dar pentru noi nu este o problemă, pentru că nu suntem genul care să iasă foarte des”, a explicat Ellen.

În prezent, cuplul locuiește temporar în Brazilia, unde Connor desfășoară un contract de cercetare. Ellen și-a luat o pauză de la activitatea profesională pentru a călători alături de el.

Până la finalul anului, cei doi speră să ajungă și în Uruguay, iar apoi în Chile, de unde intenționează să exploreze regiunea Patagonia, Santiago, Peru și pădurea amazoniană.

Ghid de cumpărături

banner claudia patrascanu jpg
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame” Vedete românești
Daniel Oprea jpg
Tragedie în televiziune! Prezentatorul Daniel Oprea a murit la doar 52 de ani. Mesajul sfâșietor al colegilor Vedete românești
image
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși” adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club? Răspunsul omului dat „dispărut” de la Cluj www.fanatik.ro
image
Satul din România unde se vinde o proprietate cu două case, două anexe și 1.500 mp de teren, la 56.200 de lei observatornews.ro
image
Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Soarta lui Călin Georgescu a fost decisă! Marți va... www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Factura - bani - calcule- buget - datorii FOTO Shutterstock
Ce înseamnă „risipă de bani” pentru fiecare generație. De ce Boomers, Gen X, Millennials și Gen Z văd complet diferit cheltuielile Fapt divers
medic doctor consult pexels jpg
Rezidențiat 2026. Specialitățile medicale preferate de tinerii absolvenți Național
toamna jpg
Prognoza meteo pentru umrătoarele două săptămâni, pe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la -1 grad Național
crima png
Femeie ucisă de soț, în Galați. Familia știa de drama prin care trece, dar nu a putut să o ajute Național
elderly housewife with gray hair sitting kitchen with open laptop papers table having emotional frustrated facial expression shocked with debt amount while paying domestic bills online jpg
Românii sunt speriați de facturile la curent. Ce soluții au găsit pentru a face economii? Național
image png
Cât costă un gram de aur astăzi, 12 octombrie, potrivit BNR Național
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto Profimedia (1) jpg
Kate Middleton și prințesa Charlotte, surprinse în timp ce călătoreau cu metroul! Imaginile inedite cu cele două Internațional
image png
Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a rănit directorul și o profesoară, după ce ar fi tras cu o pușcă de vânătoare Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net