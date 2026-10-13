Mărturia unui turist după ce a vizitat 60 de țări. Unde a mâncat cel mai prost: „Până și ghidul turistic s-a îmbolnăvit”
După ce a călătorit în mai bine de 60 de țări, un turist a realizat un clasament fără menajamente al celor mai puternice experiențe trăite pe glob.
De la peisaje montane nepământene și vulcani activi, până la probleme crunte de igienă și infrastructură, impresiile publicate de pagina de travel letsgofaraway pe Instagram arată fața nevăzută a turismului internațional.
Tadjikistan, coșmarul gastronomic: „Până și ghidul turistic s-a îmbolnăvit”
În timp ce destinații asiatice precum Japonia sau Thailanda excelează prin servicii și gastronomie, experiențele din Asia Centrală și Caraibe i-au lăsat călătorului amintiri amare, fie din cauza lipsei utilităților de bază, fie din cauza problemelor digestive severe.
La polul opus al plăcerilor culinare s-a situat Tadjikistanul, indicat drept destinația cu cea mai neplăcută experiență gastronomică. Mâncărurile locale au reprezentat o adevărată provocare medicală pentru călător.
„Mâncarea a fost un adevărat chin pentru stomacul meu. Între specialitățile locale, iaurtul uscat la soare și lipsa de igienă în prepararea unor mâncăruri, am ajuns să mă îmbolnăvesc. Și nu am fost singurul. Până și ghidul nostru turistic s-a îmbolnăvit”, relatează turistul.
Experiența a contrastat puternic cu bucătăria din Japonia, declarată țara cu cea mai bună mâncare din lume datorită standardelor impecabile de calitate din localurile izakaya, meniurile bento, ramen și gastronomia rafinată kaiseki.
Topul extremelor: de la dezamăgirea din Cuba la fascinația absolută pentru China
Evaluarea celor peste 60 de state a scos la iveală contraste puternice între așteptările turistice și realitatea din teren:
- Cuba, destinația în care nu s-ar mai întoarce: În ciuda patrimoniului arhitectural și a oamenilor calzi, degradarea accentuată, străzile pline de gropi, lipsa curentului electric, întreruperile de apă și nemulțumirile permanente ale localnicilor strică experiența vacanței.
- China, marea favorită: A fost desemnată țara preferată datorită istoriei milenare, contrastului dintre metropole uriașe și sate atemporale, ospitalității neașteptate a localnicilor și peisajelor variate.
- Ecuador, cea mai subestimată: Apreciat pentru condensarea unor atracții uriașe pe o suprafață restrânsă, de la Insulele Galápagos și cascadele din Baños până la vulcani înzăpeziți.
- Thailanda, cel mai bun raport calitate-preț: Punctată pentru mâncarea stradală accesibilă, cazările ieftine, masajele convenabile și plajele exotice.
- Slovenia, campioana siguranței: Remarcată pentru liniște, curățenie impecabilă pe străzi și un transport public eficient.
- Turkmenistan, cel mai izolat stat: O lume ermetică, greu accesibilă din cauza vizelor ce pot dura o lună, dominată de capitala din marmură albă și craterul de foc Darvaza.
- Guatemala, cea mai intensă trăire: Vizita pe vulcanul Pacaya, unde a asistat la curgerea lavei incandescente sub un cer acoperit de nori.
- Kârgâzstan și Mongolia, spectacolul naturii pure: Kârgâzstanul a impresionat prin peisaje alpine cu iurte și cai sălbatici, în timp ce cerul nopții din stepele Mongoliei a fost desemnat cel mai spectaculos, fiind complet lipsit de poluare luminoasă.
- Grecia, reperul pentru plaje: Apreciată pentru satele albe de coastă, tavernele de la buza apei și nuanțele de albastru ale mării.