 Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
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Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”

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Cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de Oba, americanul a împărtășit cu urmăritorii săi experiențele avute pe teritoriul românesc. Acesta este un pasionat de călătorie și din Ungaria a aterizat, în urmă cu aproximativ două luni, direct în Cluj-Napoca. Care este preparatul tradițional care l-a impresionat cel mai mult.

Oba, american venit în vacanță în România.
Oba, american venit în vacanță în România. Foto: captură TikTok

De acolo, Oba a mers mai departe, a vizitat mai multe orașe, a testat diferite mâncăruri și și-a exprimat opiniile în videoclipurile sale postate pe TikTok. Acesta a menționat care este preparatul său preferat. 

Experiența unui american venit în vizită în România

Oba, americanul venit în vacanță în România, a devenit viral pe TikTok, după câteva videoclipuri postate de la noi din țară. Acesta a vizitat Cluj-Napoca, Oradea, Constanța și București. A încercat diferite restaurante și a arătat ce a mâncat de 20 de dolari, adică aproximativ 100 de lei.

Mâncarea i-a fost pe plac de cele mai multe ori, dar mai ales cea tradițională. Într-un videoclip recent, el a arătat că a comandat sarmale cu mămăligă și smântână. Acesta a afirmat că, dacă până atunci gulașul unguresc era preparatul lui preferat, sarmalele ocupă acum primul loc.

„Ar fi cea mai bună mâncare. Ungaria obișnuia să aibă cea mai bună mâncare. Ei au inventat gulașul, dar de când am descoperit sarmalele, totul s-a schimbat”, a mărturisit americanul.

Americanul s-a reîntors în țara noastră

Nu este prima sa experiență în România. Oba a mai fost în țara noastră acum aproximativ un an și a făcut și un videoclip despre asta. Acesta vorbit și atunci despre experiența sa. La început, mesajul său părea unul extrem de critic, îndemnând oamenii să nu vină aici.

„Nu există nimic de văzut în România. Nu există nimic de făcut. Țara asta e murdară. Oamenii sunt săraci și nepoliticoși și rasiști. Dacă vă gândiți să veniți în România, pur și simplu nu o faceți. Mergeți oriunde altundeva în Europa și nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu”, a spus acesta la început.

Cu toate acestea, americanul a susținut că totul este o glumă și a menționat că a trăit „cea mai frumoasă perioadă”.

„Sunt aici de câteva săptămâni și, sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea“, a spus el entuziasmat. Atunci, el a dorit să vadă cum se simte să fii român pasionat de fotbal și a mers la câteva meciuri

„Am fost la Dinamo, am fost la Steaua, am fost la Rapid, am fost la Farul Constanța. Și m-am simțit incredibil, am intrat în atmosfera stadionului, am simțit pasiunea oamenilor pentru echipele lor. Am trăit din plin experiența românească”, a povestit Oba.

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