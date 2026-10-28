 Regele Charles, vacanță de lux în Caraibe. Hotelurile cu povești regale și facilități exclusiviste
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Regele Charles, vacanță de lux în Caraibe. Hotelurile cu povești regale și facilități exclusiviste

#Casa Regală a Marii Britanii
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Regele Charles al III-lea se pregătește pentru o călătorie oficială de nouă zile în Caraibe, cu opriri în Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda. În ciuda tratamentului medical pe care îl urmează pentru cancer, suveranul britanic va participa la mai multe evenimente diplomatice importante, iar ultima etapă a vizitei va include reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth (CHOGM). În regiune, membrii Familiei Regale au avut de-a lungul timpului parte de cazări exclusiviste, în hoteluri renumite pentru lux, intimitate și istoria lor impresionantă.

Regele Charles al III-lea
Regele Charles al III-lea Foto: Profimedia

Bahamas, destinația preferată pentru vacanțe regale

În Bahamas se găsesc unele dintre cele mai cunoscute proprietăți asociate cu vizitele membrilor monarhiei britanice. Un exemplu este The Cove, situat în complexul Atlantis Paradise Island, unde Prințul William și Kate Middleton au fost cazați în martie 2022, în ultima parte a unui turneu regal în regiune. Cei doi au ales un penthouse, beneficiind de servicii personalizate, inclusiv majordom privat, cabane pe plajă și restaurante de lux, relatează Daily Mail

O altă proprietate cu o istorie aparte este British Colonial Nassau, unul dintre cele mai vechi hoteluri din zonă, inaugurat în 1901. Clădirea a fost cumpărată în 1932 de un apropiat al Ducelui de Windsor, fostul rege Edward al VIII-lea. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, hotelul a fost folosit drept centru strategic pentru serviciile de informații militare.

Amplasat chiar pe plajă, hotelul dispune de suite spațioase și două piscine exterioare cu vedere spre ocean, îmbinând atmosfera istorică și facilitățile moderne.

Tradiția cazărilor regale continuă la Sandals Bahamas Nassau, cunoscut anterior sub numele de Balmoral Club și Sandals Royal Bahamian. Domeniul a fost un refugiu pentru Edward al VIII-lea și soția sa, Wallis Simpson. În prezent, complexul funcționează în regim all-inclusive și oferă două piscine de mari dimensiuni, 12 opțiuni culinare, un centru spa premiat și apartamente private cu acces direct la piscină și la plaje cu nisip alb.

Guyana, hoteluri cu arhitectură istorică și oaspeți de rang înalt

În Guyana, singura țară din America de Sud în care limba oficială este engleza, hotelurile cu tradiție păstrează o parte importantă din farmecul arhitectural al regiunii. În capitala Georgetown se află Cara Lodge Hotel, o clădire din lemn construită în 1840, considerată una dintre cele mai vechi de acest fel din oraș.

Hotelul are și o legătură directă cu actualul suveran britanic. În aprilie 2000, Charles, pe atunci Prinț de Wales, a fost găzduit aici. Proprietatea păstrează elemente originale, precum podelele din lemn, dar le combină cu facilități moderne și atmosfera unei afaceri de familie.

Un alt nume important este Pegasus Hotel Guyana, cunoscut pentru găzduirea șefilor de stat și a delegațiilor oficiale. Printre oaspeții săi de seamă s-a numărat Regina Elisabeta a II-a.

Unul dintre punctele de atracție ale hotelului este Aura Sky Lounge, un spațiu panoramic de unde poate fi admirată o perspectivă de 360 de grade asupra orașului Georgetown și a oceanului. Deși tarifele sunt mai accesibile decât cele practicate de unele resorturi exclusiviste din insulele Caraibelor, recenziile călătorilor sugerează că hotelul nu mai are în totalitate strălucirea de care se bucura în perioada sa de glorie.

Antigua și Barbuda, refugii exclusiviste preferate de prinți și regine

Ultima oprire a turneului lui Charles va fi în Antigua și Barbuda, o destinație cunoscută pentru golfurile sale retrase și resorturile de lux. Printre proprietățile asociate cu vizitele regale se numără Blue Waters Resort & Spa, unde a fost cazat Prințul Harry în timpul unei deplasări oficiale în Caraibe.

Complexul dispune de 85 de camere și suite elegante, înconjurate de palmieri, precum și de trei golfuri de plajă care oferă intimitate. Oaspeții au la dispoziție patru baruri și un centru de relaxare, într-un cadru conceput pentru odihnă și discreție.

Tot în Antigua și Barbuda se află Carlisle Bay Resort, un hotel de cinci stele care a găzduit-o pe Regina Camilla. Proprietatea se redeschide în această lună, după lucrări ample de renovare și modernizare.

Resortul pune la dispoziția vizitatorilor suite reamenajate și restaurante situate pe malul apei. Oferta de activități include sporturi nautice, excursii private cu ambarcațiuni, sesiuni de yoga și programe personalizate de întreținere corporală.

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