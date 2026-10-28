Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false. Greșeala care l-a dat de gol și i-a făcut pe angajați să cheme poliția

Un român în vârstă de 52 de ani, stabilit în Toronto, a ajuns în atenția poliției din provincia canadiană Ontario după ce ar fi încercat să treacă pe numele său o furgonetă folosind documente falsificate. Angajații de la ghișeul Service Ontario au observat o neregulă în acte, iar gestul făcut de bărbat în parcarea instituției le-a stârnit suspiciuni. Anchetatorii verifică acum dacă acesta ar putea avea legătură cu alte cazuri similare.

Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false. Foto: colaj

Cum a fost descoperită presupusa fraudă la un ghișeu din Canada

Incidentul a fost semnalat pe 20 octombrie 2026, când angajații unui centru Service Ontario din localitatea Ajax au alertat autoritățile cu privire la o posibilă tentativă de fraudă.

Potrivit informațiilor prezentate de poliție, un bărbat identificat drept Ion Boană încerca să obțină transferul dreptului de proprietate asupra unei furgonete Dodge Caravan, fabricată în 2019. Vehiculul figura în documente pe numele unei alte persoane.

Procedura nu a putut fi încheiată, deoarece unul dintre funcționari a observat că documentul necesar pentru transfer nu conținea semnătura proprietarului înregistrat oficial.

A ieșit în parcare și s-a întors cu un document modificat

În loc să renunțe la demers, bărbatul ar fi luat documentele și ar fi ieșit din clădire, îndreptându-se spre mașina sa, parcată în apropiere.

După câteva minute, acesta s-a întors la același ghișeu și a prezentat din nou formularul, care avea acum semnătura lipsă. Angajații au suspectat că aceasta fusese falsificată în parcarea instituției și au cerut intervenția poliției.

Verificările au scos la iveală și un alt detaliu important: potrivit personalului Service Ontario, bărbatul mai fusese la sediul respectiv în repetate rânduri.

Poliția suspectează că ar putea exista și alte cazuri

Reprezentanții instituției au semnalat că presupusa tentativă de fraudă nu ar fi fost un incident izolat. Conform comunicatului poliției, angajații au relatat că bărbatul ar fi folosit documente suspecte și cu alte ocazii.

„Angajații Service Ontario au raportat că acuzatul fusese la fața locului în mai multe ocazii anterioare și se crede că înmatriculase vehicule folosind documente frauduloase.”, se arată în comunicatul poliției din Canada.

Pe baza acestor informații, anchetatorii încearcă să stabilească dacă există și alte persoane care ar fi putut fi afectate de presupusele operațiuni ilegale.

De ce infracțiuni este acuzat românul din Toronto

În urma intervenției poliției, Ion Boană a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni: fraudă pentru o valoare de peste 5.000 de dolari, uz de fals și modificarea unor documente oficiale în scopul comiterii unei fraude.

Bărbatul a fost eliberat în baza unui angajament, cu obligația de a respecta condițiile impuse de autorități pe durata procedurilor judiciare.

Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procesului legal, iar vinovăția acestuia trebuie stabilită de instanță.

Apelul poliției canadiene către posibilele victime

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca presupusa activitate să fi vizat și alte vehicule, motiv pentru care încearcă să identifice eventuale cazuri suplimentare.

Poliția le solicită persoanelor care dețin informații relevante despre acest caz să contacteze autoritățile pentru a sprijini investigația.

Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, ancheta urmărește să stabilească dacă tentativa de transfer al furgonetei din Ajax face parte dintr-un fenomen mai amplu de folosire a documentelor frauduloase pentru schimbarea ilegală a proprietarilor de autoturisme.