 Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false. Greșeala care l-a dat de gol și i-a făcut pe angajați să cheme poliția
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false. Greșeala care l-a dat de gol și i-a făcut pe angajați să cheme poliția

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un român în vârstă de 52 de ani, stabilit în Toronto, a ajuns în atenția poliției din provincia canadiană Ontario după ce ar fi încercat să treacă pe numele său o furgonetă folosind documente falsificate. Angajații de la ghișeul Service Ontario au observat o neregulă în acte, iar gestul făcut de bărbat în parcarea instituției le-a stârnit suspiciuni. Anchetatorii verifică acum dacă acesta ar putea avea legătură cu alte cazuri similare.

Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false.
Un român din Canada a încercat să înmatriculeze o mașină cu acte false. Foto: colaj

Cum a fost descoperită presupusa fraudă la un ghișeu din Canada

Incidentul a fost semnalat pe 20 octombrie 2026, când angajații unui centru Service Ontario din localitatea Ajax au alertat autoritățile cu privire la o posibilă tentativă de fraudă.

Potrivit informațiilor prezentate de poliție, un bărbat identificat drept Ion Boană încerca să obțină transferul dreptului de proprietate asupra unei furgonete Dodge Caravan, fabricată în 2019. Vehiculul figura în documente pe numele unei alte persoane.

Procedura nu a putut fi încheiată, deoarece unul dintre funcționari a observat că documentul necesar pentru transfer nu conținea semnătura proprietarului înregistrat oficial.

A ieșit în parcare și s-a întors cu un document modificat

În loc să renunțe la demers, bărbatul ar fi luat documentele și ar fi ieșit din clădire, îndreptându-se spre mașina sa, parcată în apropiere.

După câteva minute, acesta s-a întors la același ghișeu și a prezentat din nou formularul, care avea acum semnătura lipsă. Angajații au suspectat că aceasta fusese falsificată în parcarea instituției și au cerut intervenția poliției.

Verificările au scos la iveală și un alt detaliu important: potrivit personalului Service Ontario, bărbatul mai fusese la sediul respectiv în repetate rânduri.

Poliția suspectează că ar putea exista și alte cazuri

Reprezentanții instituției au semnalat că presupusa tentativă de fraudă nu ar fi fost un incident izolat. Conform comunicatului poliției, angajații au relatat că bărbatul ar fi folosit documente suspecte și cu alte ocazii.

Angajații Service Ontario au raportat că acuzatul fusese la fața locului în mai multe ocazii anterioare și se crede că înmatriculase vehicule folosind documente frauduloase.”, se arată în comunicatul poliției din Canada.

Pe baza acestor informații, anchetatorii încearcă să stabilească dacă există și alte persoane care ar fi putut fi afectate de presupusele operațiuni ilegale.

De ce infracțiuni este acuzat românul din Toronto

În urma intervenției poliției, Ion Boană a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni: fraudă pentru o valoare de peste 5.000 de dolari, uz de fals și modificarea unor documente oficiale în scopul comiterii unei fraude.

Bărbatul a fost eliberat în baza unui angajament, cu obligația de a respecta condițiile impuse de autorități pe durata procedurilor judiciare.

Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procesului legal, iar vinovăția acestuia trebuie stabilită de instanță.

Apelul poliției canadiene către posibilele victime

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca presupusa activitate să fi vizat și alte vehicule, motiv pentru care încearcă să identifice eventuale cazuri suplimentare.

Poliția le solicită persoanelor care dețin informații relevante despre acest caz să contacteze autoritățile pentru a sprijini investigația.

Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, ancheta urmărește să stabilească dacă tentativa de transfer al furgonetei din Ajax face parte dintr-un fenomen mai amplu de folosire a documentelor frauduloase pentru schimbarea ilegală a proprietarilor de autoturisme.

Ghid de cumpărături

Oana Zavoranu, foto Instagram jpg
Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă Vedete românești
banner virgil iantu jpg
#Exclusiv Click!
Video Virgil Ianțu, dezvăluiri din relația cu fiica, Jasmine: „Am învățat-o să fie OM”. Ce îl mai leagă în prezent de orașul natal, Timișoara? Interviurile Click!
image
Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături adevarul.ro
image
Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” adevarul.ro

Parteneri

image
Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor www.fanatik.ro
image
Leguma exotică, benefică pentru diabetici, cu care un român a dat lovitura. Se vinde cu 45 de lei/kg observatornews.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. Două trenuri de călători s-au ciocnit în Toledo: Sunt cel puțin 50 de morți și 179 de răniți www.antena3.ro
image
Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Când începe vacanța de iarnă 2026 și câte zile libere vor avea elevii de Crăciun și Revelion www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Titularul Rapidului, refuzat de 2 echipe din SuperLiga. N-au vrut să dea nici 100.000 euro! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
Regele Charles foto rofimedia 1113762317 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Regele Charles, vacanță de lux în Caraibe. Hotelurile cu povești regale și facilități exclusiviste Internațional
accident feroviar spania jpg
VideoTragedie feroviară în Spania: cel puțin 39 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. Ce spune un supraviețuitor Internațional
fjord cristian mungiu FOTO Facebook / Catalin Mihaila
România alocă doar 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” la Oscar. Bugetul Spaniei este de 50 de milioane de dolari Național
image png
Cum a ajuns un tablou de Grigorescu să valoreze 3,5 lei în contabilitate. Ce spune ministrul Culturii Național
cumparaturi online pixabay jpg
Black Friday, sezonul ofertelor, dar și al fraudelor online. Avertismentul DNSC: „Verificați înainte să plătiți!” Național
bauturi fine jpg
Ce tip de alcool este asociat cu un risc mai mare de deces. Ce au descoperit cercetătorii Actualitate
restaurant pixabay jpg
Adio, telefoane în timpul mesei! Inițiativa din Sardinia care vrea să readucă discuțiile în familie Internațional
somn de aproape 3 m jpg
Un somn de aproape 3 metri a uimit pescarii! Un german a egalat recordul mondial, dar a pierdut competiția la care era Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net