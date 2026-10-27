Cel mai scârbos cocktail! Un bar din Canada servește o băutură care conține un deget de om

În Canada, un cocktail neobișnuit a devenit o tradiție veche de peste 50 de ani, iar cei care îl încearcă trebuie să respecte o regulă esențială: buzele trebuie să atingă un deget uman mumificat, pus în pahar alături de alcool.

Regula barului este ca degetul să fie atins cu buzele Foto: Profimedia

Băutura se numește „Sourtoe Cocktail” și este una dintre atracțiile localității Dawson City, din teritoriul Yukon, unde turiștii vin să „guste” din istoria goanei după aur, dar și să treacă printr-o provocare greu de uitat, relatează BBC.

Cine înghite degetul riscă o amendă de 2.500 $

Băutura se numește „Sourtoe Cocktail” Foto: Profimedia

Cocktailul are doar două ingrediente: un pahar de whisky și un deget de la picior, conservat în sare și alcool. Înainte de degustare, clienții primesc regulile oficiale ale clubului Sourtoe. Aceștia trebuie să atingă degetul cu buzele, fără să îl muște sau să îl înghită. Cei care îl înghit riscă o amendă de 2.500 de dolari.

În 2013, un bărbat a înghițit intenționat degetul. Pentru ca tradiția să continue, barul a folosit un alt deget din colecția sa. Povestea băuturii începe în anii 1920, în perioada prohibiției din Statele Unite. Potrivit legendei, frații Louie și Otto Linken transportau alcool peste graniță, spre Alaska, când au fost surprinși de un viscol. Louie a pășit în apa înghețată și a suferit degerături atât de grave, încât fratele său a fost nevoit să-i amputeze un deget de la picior cu un topor.

Cei doi au păstrat degetul într-un borcan cu alcool. În anii 1970, un localnic pe nume Dick Stevenson a descoperit borcanul într-o cabană abandonată și a avut ideea de a folosi degetul într-o băutură.

Astfel, în 1973, a apărut „Sourtoe Cocktail”, iar tradiția s-a răspândit rapid printre localnici și turiști. Astăzi, colecția numără aproximativ 25 de degete, folosite prin rotație.

Unele au fost donate de persoane care au suferit degerături, inclusiv de un sportiv britanic, care și-a pierdut trei degete în urma unei experiențe extreme în Yukon.

Alții și-au lăsat degetele prin testament, iar uneori acestea ajung la bar chiar și prin poștă. Ceremonia este condusă de un barman cunoscut drept „Toe Captain” („Căpitanul degetului”), care introduce degetul în pahar și rostește un scurt îndemn înainte ca băutura să fie servită.

Aproximativ 140.000 de persoane au încercat cocktailul de-a lungul timpului și au devenit automat membri ai clubului. În iunie, localul Sourdough Saloon a stabilit un record, servind 156 de astfel de băuturi într-o singură noapte.