Paris Hilton, super-decolteu la gala LACMA!

Paris Hilton (45 de ani) a participat la cea de-a 15-a ediție a galei LACMA Art+Film, desfășurată sâmbătă seara, la Los Angeles, unde a ales o ținută strălucitoare, semnată de creatoarea britanică Jenny Packham, designer apreciat și de Prințesa Kate Middleton.

Paris Hilton a purtat o rochie semnată de Jenny Packham Foto: 2026 Getty Images

Vedeta a purtat o rochie lungă, într-o nuanță discretă de verde, decorată cu paiete și pietre albe. Creația fără mâneci, cu bretele subțiri și decolteu în formă de inimă, i-a pus în evidență silueta de invidiat.

Paris, care are o avere de 400 de milioane de dolari, și-a completat apariția cu mănuși transparente, acoperite cu paiete, un colier cu diamante și bijuterii asortate.

Gala i-a celebrat pe Denis Villeneuve și Vija Celmins

Evenimentul organizat la Muzeul de Artă din Los Angeles i-a avut printre invitați și pe Nicole Kidman, Salma Hayek, Anya Taylor-Joy, Iris Law și Julia Garner. Gala din acest an i-a celebrat pe regizorul Denis Villeneuve și artista Vija Celmins.

Covorul roșu a fost amenajat în fața instalației „Urban Light”, realizată de artistul Chris Burden. Lucrarea reunește felinare stradale restaurate și este unul dintre cele mai cunoscute repere ale muzeului, devenind fundalul fotografiilor realizate la eveniment.

Gala a fost coprezidată de Leonardo DiCaprio și Eva Chow, care au ocupat acest rol pentru al 15-lea an consecutiv. Evenimentul este organizat pentru a susține activitatea muzeului și proiectele sale dedicate legăturii dintre artă și cinematografie.

Vija Celmins este cunoscută pentru lucrările sale minuțioase inspirate de natură, în care redă valuri, suprafețe deșertice și ceruri înstelate. Picturile, desenele și gravurile sale pornesc adesea de la fotografii și imagini ale unor peisaje, transformate în compoziții vizuale extrem de detaliate.

Denis Villeneuve a fost omagiat pentru contribuția sa la cinematografie și pentru filmele sale, între care se numără și seria „Dune”. Regizorul pregătește și al treilea film al francizei, programat să ajungă în cinematografe în decembrie.