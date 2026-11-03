Creierul lui Bruce Willis va fi donat cercetătorilor după moartea actorului. Care este motivul

Familia legendarului actor Bruce Willis a hotărât să transforme o suferință cumplită într-o misiune medicală menită să ofere o șansă la viață altor pacienți.

Decizie importantă în cazul lui Bruce Willis Foto: arhivă

Apropiații starului de la Hollywood au decis ca, după decesul acestuia, creierul său să fie donat comunității științifice pentru a fi analizat de cercetători în vederea înțelegerii mecanismelor demenței.

Deși hotărârea a fost dezvăluită inițial de soția sa, Emma Heming, în volumul autobiografic „An Unexpected Journey”, subiectul a revenit puternic în atenția publică internațională după un mesaj emoționant publicat de aceasta odată cu luna de conștientizare a demenței frontotemporale (FTD).

Decizie luată la unison cu Demi Moore și fiicele sale

Hotărârea de a contribui direct la descoperirea unor noi tratamente a fost luată după consultări aprofundate între actuala soție a actorului, Emma Heming, fosta sa soție, celebra actriță Demi Moore, și cele trei fiice ale cuplului, Rumer, Scout și Tallulah. Prin intermediul fundației „The Emma & Bruce Willis Fund”, familia sprijină activ îngrijitorii și comunitățile care se confruntă cu diagnostice neurodegenerative similare potrivit Corriere della Sera.

„Nu voi lăsa ca diagnosticul său să fie în zadar”, a transmis Emma Heming, explicând demersurile care mențin vie moștenirea actorului. „Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu FTD și alte tipuri de demență, precum și pe cei care le îngrijesc, să fie văzute și auzite. În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și consolideze moștenirea. El este, și va rămâne întotdeauna, o legendă. Iar eu sunt atât de mândră să-i fiu soție.”

Retragerea din cinematografie, diagnosticul dur de FTD și izolarea la 71 de ani

Bruce Willis s-a retras definitiv din lumea cinematografică în cursul anului 2022, după ce fusese diagnosticat inițial cu afazie. Un an mai târziu, tabloul clinic a fost revizuit, medicii stabilind diagnosticul crunt de demență frontotemporală, o patologie neurodegenerativă incurabilă care distruge treptat capacitatea de comunicare, alterând comportamentul și personalitatea.

Ajuns la vârsta de 71 de ani, actorul trăiește într-o reședință separată, amenajată special pentru a beneficia non-stop de asistență medicală de specialitate.

Potrivit apropiaților săi, starea sa cognitivă s-a deteriorat într-atât încât Willis și-a pierdut complet capacitatea de a se exprima și nu mai conștientizează boala cu care se confruntă.

Analiza anatomică a țesutului cerebral după deces le va permite însă medicilor să identifice anomaliile biologice specifice, deschizând drumul către tehnici revoluționare de diagnostic precoce și prevenție.