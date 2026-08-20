Dani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se bucură de o nouă escapadă în doi, într-una dintre cele mai cunoscute destinații din Grecia. Cei doi au ales Santorini pentru câteva zile de relaxare, iar Gabriela a împărtășit deja cu urmăritorii imagini din vacanță. Dacă decorul este unul spectaculos, nici momentele amuzante dintre cei doi nu lipsesc.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au fugit pentru câteva zile într-o destinație spectaculoasă din Grecia. Cei doi se bucură de o vacanță în Santorini, într-un loc în care au mai fost în urmă cu mai mulți ani și care le-a rămas la suflet.

De această dată, Gabriela Prisăcariu și-a propus să lase agitația deoparte și să se bucure din plin de timpul liber. Modelul le-a arătat urmăritorilor și câteva imagini din locul în care sunt cazați.

„Vreau să am timp să fac nimic!”

Soția lui Dani Oțil a povestit că alegerea destinației nu a fost întâmplătoare. Cei doi au revenit într-o locație în care au mai petrecut o vacanță în urmă cu mai mulți ani.

„De data asta am ales o locație unde am mai fost acum mulți ani și care ne-a plăcut enorm. Tot ce vreau să fac de data asta este nimic. Vreau să am timp să fac nimic!”, a spus Gabriela Prisăcariu într-un video publicat pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Vacanța pare să fie una dedicată relaxării. Gabriela le-a prezentat fanilor și cazarea, care dispune de o cameră spațioasă, piscină pe terasă și vedere către mare.

Gluma făcută de Gabriela pe seama lui Dani Oțil

La un moment dat, modelul a schimbat registrul și a făcut haz de ținuta soțului său. Gabriela Prisăcariu l-a filmat pe Dani Oțil și a făcut o glumă legată de felul în care era îmbrăcat prezentatorul TV.

„Acel moment când vii de la Botoșani, după câteva zile, și crezi că ești pe uliță”, a glumit Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil nu a lăsat replica soției fără răspuns și a explicat, în stilul său caracteristic, care ar fi fost ideea ținutei: „Îți explic în două vorbe. Trebuie să pară că ai cu ce, dar nu îți dai interesul. Adică, tu ai, dar nu îți pasă”, a răspuns Dani Oțil.

Replica finală a venit imediat din partea Gabrielei, care i-a amintit soțului că decorul în care se află este unul cu totul diferit: „Nu suntem la Botoșani!”, a răspuns amuzată soția prezentatorului.

Cei doi profită astfel de zilele petrecute în Santorini, departe de agitația de acasă, și își țin fanii la curent cu momentele din vacanță.