 Dani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!”
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VideoDani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!”

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Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se bucură de o nouă escapadă în doi, într-una dintre cele mai cunoscute destinații din Grecia. Cei doi au ales Santorini pentru câteva zile de relaxare, iar Gabriela a împărtășit deja cu urmăritorii imagini din vacanță. Dacă decorul este unul spectaculos, nici momentele amuzante dintre cei doi nu lipsesc.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în Santorini / foto: Instagram
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în Santorini / foto: Instagram

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au fugit pentru câteva zile într-o destinație spectaculoasă din Grecia. Cei doi se bucură de o vacanță în Santorini, într-un loc în care au mai fost în urmă cu mai mulți ani și care le-a rămas la suflet.

De această dată, Gabriela Prisăcariu și-a propus să lase agitația deoparte și să se bucure din plin de timpul liber. Modelul le-a arătat urmăritorilor și câteva imagini din locul în care sunt cazați.

„Vreau să am timp să fac nimic!”

Soția lui Dani Oțil a povestit că alegerea destinației nu a fost întâmplătoare. Cei doi au revenit într-o locație în care au mai petrecut o vacanță în urmă cu mai mulți ani.

„De data asta am ales o locație unde am mai fost acum mulți ani și care ne-a plăcut enorm. Tot ce vreau să fac de data asta este nimic. Vreau să am timp să fac nimic!”, a spus Gabriela Prisăcariu într-un video publicat pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Vacanța pare să fie una dedicată relaxării. Gabriela le-a prezentat fanilor și cazarea, care dispune de o cameră spațioasă, piscină pe terasă și vedere către mare.

Gluma făcută de Gabriela pe seama lui Dani Oțil

La un moment dat, modelul a schimbat registrul și a făcut haz de ținuta soțului său. Gabriela Prisăcariu l-a filmat pe Dani Oțil și a făcut o glumă legată de felul în care era îmbrăcat prezentatorul TV.

„Acel moment când vii de la Botoșani, după câteva zile, și crezi că ești pe uliță”, a glumit Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil nu a lăsat replica soției fără răspuns și a explicat, în stilul său caracteristic, care ar fi fost ideea ținutei: „Îți explic în două vorbe. Trebuie să pară că ai cu ce, dar nu îți dai interesul. Adică, tu ai, dar nu îți pasă”, a răspuns Dani Oțil.

Replica finală a venit imediat din partea Gabrielei, care i-a amintit soțului că decorul în care se află este unul cu totul diferit: „Nu suntem la Botoșani!”, a răspuns amuzată soția prezentatorului.

Cei doi profită astfel de zilele petrecute în Santorini, departe de agitația de acasă, și își țin fanii la curent cu momentele din vacanță.

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