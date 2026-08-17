 Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!”
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FotoAndreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!”

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Andreea Esca și-a surprins fanii cu un carusel de imagini în vacanță la socrii ei, în Franța, în care purta un costum de baie verde, întreg. Înainte de ședința foto, prezentatoarea TV i-a făcut mai multe cerințe soțului ei, Alexandre Eram, în ceea ce privește cadrele în care avea voie să o surprindă.

Cum s-a afișat Andreea Esca/sursă foto: captură video Youtube
Cum s-a afișat Andreea Esca/sursă foto: captură video Youtube

Indicațiile oferite de Andreea Esca la ședința foto

Prezentatoarea Știrilor PRO TV a fost fotografiată chiar de soțul ei, Alexandre Eram, pasionat de fotografie. Înainte de a începe sesiunea de poze, Andreea Esca a glumit pe seama modului în care urma să fie surprinsă în cadre și i-a transmis câteva cerințe clare, evitând anumite unghiuri pe care nu le preferă. 

„Te rog fă-mi o poză în care să nu mi se vadă burta!”, „Nici sânii că sunt prea, prea...”, „Brațele s-au cam bubulit! Și eu nu modific pozele! Nu mă lua așa de aproape!”, sunt câteva dintre cerințele Andreei Esca către soțul ei.

„Și ce mai vrei să pozez?!”, ar fi răspuns Alexandre Eram. „Clema de păr! Deși este un subiect controversat...”. spune prezentatoarea TV.

Andreea Esca și soțul său se află în vacanță la socrii prezentatoarei, pe Coasta de Azur, în Franța. 

Dieta pe care a urmat-o Andreea Esca pentru a slăbi 9 kilograme

Andreea Esca a reușit să slăbească 9 kilograme în aproximativ două luni, ajungând de la 63 la 54 de kilograme. Transformarea nu a avut legătură cu înfometarea sau cu diete restrictive, ci cu renunțarea la câteva alimente considerate responsabile pentru acumularea kilogramelor și cu menținerea unei rutine active.

Pe lângă sportul practicat constant, Andreea Esca nu consumă alcool decât la ocazii speciale și nu a fumat niciodată, potrivit Viva. Ea a mai spus că deși nu are cel mai sănătos stil de viață, are grijă să facă mereu sport.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea”, a declarat prezentatoarea.

Andreea Esca a mai precizat că găsește fericire în dans și timpul petrecut cu prietenii și familia.

„Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, a spus prezentatoarea.

Andreea Esca se află pe Coasta de Azur/sursă foto: Instagram
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Andreea Esca se află pe Coasta de Azur/sursă foto: Instagram

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