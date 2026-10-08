 Michael Douglas, mărturisire stânjenitoare despre Julia Roberts: „Eram foarte beat”. Incidentul care a rupt prietenia
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Michael Douglas, mărturisire stânjenitoare despre Julia Roberts: „Eram foarte beat”. Incidentul care a rupt prietenia

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Actorul Michael Douglas a dezvăluit în noua sa autobiografie, One Helluva Ride, că un episod stânjenitor petrecut în urmă cu mai bine de trei decenii a dus la răcirea definitivă a relației sale cu Julia Roberts.

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Foto: Shutterstock

Incidentul care a marcat finalul prieteniei dintre cei doi actori

În volum, actorul povestește că incidentul a avut loc la o petrecere organizată după ceremonia Globurilor de Aur, în perioada în care era implicat în producția filmului Flatliners (1990). La eveniment, Julia Roberts era însoțită de logodnicul ei de atunci, Kiefer Sutherland, iar Douglas venise împreună cu fiul său, Cameron, potrivit publicației Wealth of Geeks.

Michael Douglas, care a produs thrillerul regizat de Joel Schumacher, își amintește că a observat-o pe Roberts stând cu brațul în jurul fiului său. Convins că băiatul se simțea incomod, actorul a reacționat impulsiv și i-a cerut actriței să se îndepărteze de acesta. El admite acum că era „foarte beat” în acel moment și că a depășit orice limită.

În autobiografie, Douglas descrie episodul drept unul „extrem de jenant”, care l-a urmărit mult timp.

A doua zi dimineață, unul dintre colaboratorii săi l-a contactat pentru o discuție serioasă, iar actorul și-a dat seama rapid că greșise față de una dintre vedetele filmului pe care îl producea.

Pentru a-și cere scuze, Douglas i-a trimis Juliei Roberts un buchet de flori, iar ulterior a discutat personal atât cu ea, cât și cu Kiefer Sutherland. Potrivit actorului, cei doi au acceptat scuzele și au reușit să colaboreze în continuare până la finalizarea producției.

Cu toate acestea, relația cu Roberts nu a mai revenit la normal. „Am rămas prieten cu Kiefer. Cu Julia, nu prea”, scrie Douglas în carte.

Astăzi, actorul privește incidentul cu Julia Roberts drept unul dintre cele mai regretabile momente ale vieții sale și recunoaște că a fost responsabil pentru deteriorarea relației dintre ei.

Michael Douglas a dus o luptă împotriva dependenței de alcool și droguri

Actorul vorbește deschis și despre perioada în care consumul de alcool și cocaină îi afecta atât viața personală, cât și cea profesională. El explică faptul că, în calitate de actor, evita să ajungă pe platourile de filmare sub influența substanțelor, deoarece teama de a juca în fața echipei îl făcea să fie mai prudent.

În schimb, activitatea de producător îi oferea mai multă libertate, iar consumul de alcool devenise o obișnuință. Douglas susține că, în perioada cea mai dificilă, o seară obișnuită putea include mai multe băuturi alcoolice și consum de cocaină.

Actorul a asociat ulterior dependența sa de presiunea provocată de gestionarea simultană a carierei de actor, a companiei de producție și a problemelor din prima sa căsnicie, cu Diandra Douglas. El consideră că abuzul de substanțe a contribuit nu doar la destrămarea mariajului, ci și la necesitatea de a urma tratament specializat.

În 1992, Michael Douglas a fost internat la centrul de reabilitare Sierra Tucson pentru probleme legate de consumul de alcool și epuizare profesională. 

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