Gérard Depardieu își asumă pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare. Ce noi acuzații planează asupra actorului

Actorul francez Gérard Depardieu urmează să renunțe la apelul formulat împotriva condamnării sale pentru agresarea sexuală a două femei pe platourile de filmare, potrivit unei surse apropiate dosarului, citate vineri de agenția AFP.

Gerard Depardieu acceptă condamnarea la închisoare Foto: arhivă

Ce ar putea însemna renunțarea la apel

În vârstă de 77 de ani, Depardieu a fost condamnat anul trecut la 18 luni de închisoare cu suspendare, după ce instanța l-a găsit vinovat de agresiune sexuală asupra a două femei în timpul filmărilor pentru pelicula „Les Volets Verts” („Obloanele verzi”), realizată în 2021 sub regia lui Jean Becker. Totodată, judecătorii au dispus înscrierea actorului în registrul persoanelor condamnate pentru infracțiuni sexuale.

Renunțarea la calea de atac ar închide astfel procedura judiciară referitoare la aceste fapte, menținând inclusiv sancțiunea suplimentară aplicată în legătură cu ceea ce instanța a calificat drept „victimizare secundară”, ca urmare a modului în care echipa de apărare a tratat cele două reclamante pe parcursul procesului.

Decizia intervine cu doar câteva zile înainte de începerea procesului în apel, programat pentru săptămâna viitoare, și ar putea transforma hotărârea pronunțată anul trecut într-o sentință definitivă.

Cele două femei implicate în dosar au fost o scenografă, identificată în presă sub prenumele Amélie, și o asistentă de regie. Acestea au reclamat comportamentul actorului în timpul producției cinematografice din 2021. Depardieu a respins acuzațiile și și-a susținut nevinovăția.

Cazul reprezintă una dintre cele mai importante lovituri de imagine din ultimii ani pentru cinematografia franceză, având în vedere statutul internațional al actorului și influența pe care acesta a exercitat-o asupra industriei cinematografice timp de mai multe decenii.

Una dintre femeile care l-au acuzat de viol s-a sinucis

În decembrie 2020, Depardieu a fost pus sub acuzare pentru viol și agresiune sexuală, în urma unei plângeri făcute de actrița Charlotte Arnould, care a susținut că actorul a violat-o la domiciliul său din Paris la sfârșitul lunii august 2018.

La sfârșitul lunii decembrie, plângerea actriței Hélène Darras, care l-a acuzat pe Gérard Depardieu că a agresat-o sexual în timpul unor filmări din 2007, a fost respinsă pe motiv că faptele s-au prescris.

În decembrie 2023, scriitoarea spaniolă Ruth Baza l-a acuzat și ea de viol, iar faptele ar fi avut loc în 1995. Anul trecut, actrița Anouk Grinberg a afirmat că l-a văzut pe Gérard Depardieu agresând femei și că acesta era un obicei pentru el.

Emmanuelle Debever, prima actriță care l-a acuzat pe Depardieu de agresiune sexuală, s-a sinucis în 2023, la vârsta de 60 de ani. Actrița a murit chiar în ziua în care la televiziunea din Franța era difuzat documentarul despre acuzațiile aduse actorului francez.

Actorul are antecedente

Controversele juridice în care este implicat Depardieu nu se limitează însă la această condamnare. Actorul este vizat și într-un dosar separat, în urma unei plângeri pentru viol depuse de actrița Charlotte Arnould, în vârstă de 30 de ani. În acest caz, Depardieu contestă acuzațiile și a formulat apel împotriva deciziei de trimitere a sa în fața unei instanțe penale. O hotărâre privind această procedură este așteptată la 26 noiembrie.

Cu o carieră de peste 200 de filme și producții de televiziune, Gérard Depardieu a fost, timp de aproximativ jumătate de secol, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei franceze. Reputația sa artistică a fost consolidată inclusiv prin premiul pentru cel mai bun actor obținut în 1990, la Festivalul de Film de la Cannes.

Condamnarea sa, pronunțată chiar în prima zi a ediției din 2025 a Festivalului de la Cannes, a avut o puternică încărcătură simbolică, readucând în atenția publicului relația dintre notorietatea artistică, responsabilitatea individuală și consecințele acuzațiilor de abuz sexual.

Depardieu este considerat unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai industriei cinematografice franceze implicați în valul de investigații și dezvăluiri asociate mișcării feministe #MeToo.