 „Mi se oferea cocaină când aveam 11 ani”. Mărturia șocantă a unei actrițe care a cunoscut celebritatea de mică
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„Mi se oferea cocaină când aveam 11 ani”. Mărturia șocantă a unei actrițe care a cunoscut celebritatea de mică

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Dafne Keen, actrița devenită celebră după rolul din filmul Logan, a vorbit deschis despre experiențele dificile pe care le-a avut la Hollywood în perioada în care era copil. 

Actriței i s-au oferit droguri la o vârstă fragedă
Actriței i s-au oferit droguri la o vârstă fragedă Foto: Getty Images

Vedeta, în vârstă de 21 de ani, a dezvăluit că i s-au oferit droguri la petrecerile organizate după încheierea filmărilor încă de la vârsta de 11 ani.  

Mărturisirile actriței Dafne Keen

Invitată în podcastul „Inside of You”, prezentat de Michael Rosenbaum, actrița a explicat că tocmai contactul timpuriu cu astfel de situații a făcut-o să evite consumul de alcool și droguri.

„Nu cred că am fost vreodată suficient de beată încât să am mahmureală. Sunt foarte controlată din punctul acesta de vedere. Ca actor copil, am văzut atât de multe lucruri încât nu m-au interesat niciodată. Mi se oferea cocaină la petrecerile de final de filmare. Eram foarte mică, aveam 11, 12, 13 ani. Am văzut despre ce este vorba și am spus că nu mă interesează”, a povestit Dafne Keen.

Actrița a mărturisit că nici în prezent nu este atrasă de consumul de alcool sau substanțe interzise.

„Pot să ies în oraș și să stau până la șase dimineața, dar complet trează. Îmi place muzica, îmi place să dansez și să fiu în preajma oamenilor. Când eram adolescentă, mai mințeam uneori ca să evit presiunea grupului și spuneam că am luat deja ceva, deși eram perfect lucidă”, a declarat ea, potrivit Variety.

Ce spune Dafne Keen despre Hugh Jackman

Keen și-a amintit cu recunoștință și de colaborarea cu Hugh Jackman în filmul Logan din 2017, producție care i-a adus recunoașterea internațională.

Actrița a spus că starul australian a avut grijă de ea pe tot parcursul filmărilor și s-a asigurat că drepturile sale ca minor sunt respectate.

„Mi-a oferit multă susținere și foarte multe sfaturi bune. A fost întotdeauna extraordinar de amabil. Este cel mai bun coleg principal pe care ți l-ai putea dori și cel mai bun tată de pe ecran. Chiar l-am perceput ca pe o figură parentală”, a explicat aceasta.

Potrivit lui Dafne Keen, Hugh Jackman s-a implicat activ pentru a se asigura că programul ei de lucru respectă limitele legale și că experiența de pe platou rămâne una pozitivă.

„Se asigura că nimeni nu abuza de orele mele de lucru, că mă distrez pe platou și că nu observ tensiunile care puteau exista în culise. A fost incredibil de protector și extraordinar”, a spus actrița.

După succesul din Logan, Dafne Keen a continuat să își construiască o carieră solidă, interpretând rolul principal în serialul His Dark Materials. Ulterior, a apărut în producția The Acolyte din universul Star Wars, iar recent și-a reluat rolul X-23 în filmul Deadpool & Wolverine.

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