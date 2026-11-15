Femeia care îl acuză pe Russell Brand de viol a ieșit din anonimat! Dezvăluiri despre întâlnirile cu actorul, care au început când ea avea doar 16 ani

O femeie care l-a acuzat în mod anonim pe Russell Brand de viol și abuzuri a decis să își dezvăluie public identitatea pentru prima dată, la aproape două decenii după presupusele fapte petrecute pe vremea când era doar o adolescentă.

Noi dezvăluiri în cazul Russell Brand Foto: arhivă

Mia Latter, în vârstă de 37 de ani, cunoscută anterior publicului doar sub pseudonimul „Alice”, a renunțat la dreptul său legal la anonimat într-un interviu acordat publicației The Times.

Mărturia ei cutremurătoare vine la doar câteva zile după ce actorul și comediantul în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale împotriva altor patru femei, potrivit News.ro.

Cum a început relația din 2006 și detaliile șocante din spatele ușilor închise

Mia Latter și-a făcut publice acuzațiile pentru prima dată sub protecția anonimatului în anul 2023, în cadrul unei anchete comune realizate de The Sunday Times, The Times și emisiunea Dispatches de la Channel 4.

Ea a relatat că, în 2006, pe când avea doar 16 ani, iar Russell Brand avea 30 de ani și era prezentator la MTV, l-a întâlnit întâmplător în Leicester Square, din Londra, în timp ce se întorcea de la cumpărături.

Potrivit mărturiei sale pentru The Times, Russell Brand s-a apropiat de ea, i-a răscolit plasele cu haine și i-a ales o rochie pe care i-a spus că o va purta la întâlnirea lor. După ce i-a cerut numărul de telefon și i-a scris în aceeași zi, adolescenta i-a mărturisit vârsta, convinsă că discuția se va opri acolo:

„Am crezut că, în clipa în care am spus «Am 16 ani», o să mă blocheze”, a declarat Mia Latter, precizând că, în schimb, actorul nu a ezitat nicio clipă și a invitat-o la cină a doua zi.

Pe parcursul relației de trei luni, Latter susține că a fost supusă la abuzuri sexuale și emoționale. Ea povestește că Russell Brand îi cerea să țină totul secret față de prietenii ei, în timp ce în cercul lui o numea uneori „copilul”, și trimitea mașini să o ia chiar în orele în care trebuia să fie la școală, în ciuda încercărilor părinților ei de a opri legătura.

„Nu era interesat de mine pentru ceea ce eram. Am simţit că asta era fetişul lui. Îi place de mine pentru că am 16 ani şi sunt virgină”, a mărturisit ea.

Femeia a descris și un episod de o violență extremă petrecut spre finalul relației, în apartamentul actorului, susținând că acesta a violat-o în timp ce ea plângea, se sufoca și încerca să se elibereze, reușind să îl oprească abia după ce l-a lovit în stomac. După ce a descoperit o altă femeie în locuința lui, relația s-a încheiat, însă urmările au fost devastatoare: Mia Latter a abandonat școala, nu și-a mai susținut examenele de bacalaureat și a fost diagnosticată cu depresie.

De ce nu a fost inclusă în procesul în care Russell Brand a fost condamnat la închisoare

Deși a cooperat cu Poliția Metropolitană, Mia Latter a dezvăluit că Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a decis să nu includă acuzațiile ei în cel mai recent proces al lui Russell Brand. Motivul invocat de procurori a fost că actorul discutase deja public acuzațiile ei pe mai multe platforme media (acuzații pe care le-a negat inițial), existând riscul ca prezența ei în dosar să distragă atenția de la restul cazului.

„Am fost devastată de asta”, a recunoscut Latter.

Totuși, ea s-a declarat profund recunoscătoare celorlalte femei care au depus mărturie și au reușit să îl trimită după gratii. Pe 5 noiembrie, Russell Brand a fost găsit vinovat pentru o acuzație de viol și trei acuzații de agresiune sexuală care au implicat patru femei, iar pe 9 noiembrie a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare.

„Am aşteptat de când aveam 16 ani, gândindu-mă: «Se va întâmpla în curând - cineva îl va demasca»… Simt că s-a făcut dreptate”, a spus ea.

Lupta pentru schimbarea legii din Marea Britanie

Dincolo de propria poveste, Mia Latter a renunțat la anonimat pentru a susține campania „The Close the Consent Gap”, o inițiativă care urmărește introducerea unei vârste de consimțământ „eşalonate” în Regatul Unit. Proiectul vizează interzicerea relațiilor sexuale între adulți de peste 20 de ani și tineri de 16 sau 17 ani, atunci când diferența de vârstă depășește trei ani.

„Nu vreau să incriminez relaţiile sexuale dintre adolescenţi. (...) Dacă ai între 16 şi 18 ani, pare rezonabil să poţi avea relaţii cu persoane de aceeaşi vârstă, iar adolescenții vor face asta întotdeauna. Dar… dacă ai între 30 şi 50 de ani şi încerci să ai o relaţie cu o persoană sub 18 ani, acest lucru ar trebui să fie o infracţiune”, a punctat Mia Latter.

Contactat de People pe 14 noiembrie, un avocat al lui Russell Brand nu a oferit un răspuns imediat, în timp ce Serviciul de Procuratură al Coroanei a transmis că va continua să colaboreze îndeaproape cu anchetatorii pentru ca dosarele să avanseze cât mai rapid.