Russell Brand, mutat pe ascuns într-o altă închisoare! Ce condiții are actorul în spatele gratiilor

La doar cinci zile după ce a început să își ispășească pedeapsa de 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiuni sexuale, Russell Brand a fost transferat în secret într-un penitenciar considerat mult mai blând, pentru propria sa siguranță.

Russell Brand, transferat într-un penitenciar cu teren de fotbal și activități recreative Foto: Getty

Fostul comediant în vârstă de 51 de ani a fost mutat vineri, 13 noiembrie 2026, în cadrul unei operațiuni discrete, la penitenciarul de categoria C HMP Littlehey din Cambridgeshire, o unitate destinată exclusiv bărbaților condamnați pentru infracțiuni sexuale, unde deținuții au acces la teren de fotbal cu gazon artificial, săli de sport, cor, yoga și chiar cursuri de origami.

De ce nu a mai ajuns Russell Brand în temuta „Monster Mansion” și ce a cerut în prima noapte

Inițial, Russell Brand fusese evaluat pentru HMP Wakefield, supranumită „Monster Mansion” („Conacul Monștrilor”), închisoarea de maximă securitate în care fostul solist al trupei Lostprophets, Ian Watkins, a fost ucis anul trecut.

Autoritățile au considerat însă că acel penitenciar ar fi mult prea periculos pentru Russell Brand, mai ales în contextul notorietății sale și al faptului că Poliția Metropolitană investighează și alte posibile acuzații sexuale la adresa lui.

Transferul s-a făcut pe o distanță de 90 de mile, într-o dubă a companiei Serco, actorul fiind transportat într-o celulă individuală izolată vizual. La sosirea în penitenciarul de lângă Huntingdon, îmbrăcat într-un trening gri de închisoare, Russell Brand a fost escortat de zece gardieni până la celula 103 de pe aripa E, o celulă de o singură persoană în care nu a avut încă niciun contact cu ceilalți aproximativ 1.200 de deținuți.

„Brand arăta de parcă era îngrozit în timp ce era condus spre celulă. A fost auzit cerând pături suplimentare în prima lui noapte și a avut ofițeri în plus care să îl supravegheze de când a ajuns. Are propria celulă și nu a interacționat încă cu niciunul dintre ceilalți deținuți”, a declarat o sursă pentru The Sun.

La HMP Littlehey, Russell Brand va avea posibilitatea să joace fotbal în liga internă a închisorii, să meargă la sală, să joace bowls în interior, Scrabble, să cânte în cor sau să participe la ateliere de origami.

Reacții dure după transfer: „Sunt absolut uluită că este deja într-o închisoare de categoria C”

Fostul guvernator de penitenciar Vanessa Frake s-a declarat șocată de faptul că un condamnat cu o pedeapsă atât de mare a fost încadrat atât de repede într-un regim de categoria C:

„Sunt absolut uluită că se află într-o închisoare de categoria C. Nu are condamnări anterioare, dar are o pedeapsă substanțială – și este posibil să mai urmeze și altele. Profilul său public ridicat, natura condamnărilor și vulnerabilitatea la atacuri au fost cu siguranță incluse în evaluarea riscurilor. Dar sunt surprinsă că l-au retrogradat deja la categoria C. M-aș fi gândit că categoria B ar fi fost mai potrivită”, a spus Vanessa Frake.

Pe de altă parte, fostul detectiv al Poliției Metropolitane, Mick Neville, a explicat că decizia a fost dictată de teama unui nou incident grav după uciderea lui Ian Watkins, subliniind totodată că, în ciuda condițiilor mai blânde, schimbarea este uriașă pentru un bărbat obișnuit cu luxul: „Va trăi acum alături de alți perverși și infractori sexuali și va avea ani de zile la dispoziție să se căiască și să își învețe greșelile”.

Calvarul de dinaintea transferului: izolat în „blocul de pedeapsă” de la HMP Wandsworth

Înainte de a fi mutat la Littlehey, Russell Brand fusese ținut în izolare totală la HMP Wandsworth, în sud-vestul Londrei, într-o zonă de la subsol considerată „cel mai rău loc” din penitenciar, folosită de obicei pentru deținuții cu probleme de comportament sau pentru cei prea expuși chiar și pentru unitatea deținuților vulnerabili.

„Mesele nu sunt strânse, iar celulele put. Este cel mai groaznic loc pe care ți-l poți imagina. Cu siguranță l-a testat pe Brand până la limită și trebuie să își fi petrecut acele zile contemplând viața de lux din Florida pe care a schimbat-o pe această gaură a iadului”, a povestit o sursă.

Acum, soția sa, Laura, în vârstă de 39 de ani, cu care s-a mutat din Florida înaintea procesului de la tribunalul Southwark Crown Court, îl poate vizita o dată pe săptămână, fiind nevoită să parcurgă un drum dus-întors de 180 de mile de la locuința lor de 5 milioane de lire sterline din Oxfordshire.