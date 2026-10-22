 Cum a reușit o femeie din Craiova să-i trimită droguri soțului aflat în închisoare. Ce metodă a folosit
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Cum a reușit o femeie din Craiova să-i trimită droguri soțului aflat în închisoare. Ce metodă a folosit

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O tânără de 25 de ani din municipiul Craiova a fost arestată preventiv alături de soțul ei, închis la Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, după ce a expediat în repetate rânduri scrisori de dragoste impregnate chimic cu substanțe psihoactive de mare risc.

Droguri strecurate în scrisori de dragoste pentru un deținut
Droguri strecurate în scrisori de dragoste pentru un deținut Foto: pexels

Afacerea clandestină s-a prăbușit din cauza excesului de zel, femeia a început să-i scrie deținutului mult prea des, declanșând suspiciunea gardienilor și a ofițerilor antidrog.

Hârtie specială și substanțe sintetice

Bărbatul în vârstă de 33 de ani, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, a căutat o modalitate de a obține profituri ilegale direct din interiorul penitenciarului.

Potrivit anchetatorilor, acesta a coordonat-o pas cu pas pe partenera sa de viață, instruind-o cum să dizolve drogurile sintetice și să le aplice uniform pe coli speciale de scris, potrivit Pro Tv. 

După uscarea completă, substanțele deveneau invizibile cu ochiul liber, iar hârtia era folosită pentru redactarea unor mesaje romantice. Acestea ajungeau fără probleme la destinatar prin intermediul serviciilor poștale, deținutul urmând să decupeze bucăți mici din hârtie și să le distribuie sau să le vândă altor condamnați din interiorul închisorii.

De la dragoste la dosar penal: percheziții în celule și trei persoane inculpate

Schema a funcționat până când vigilența personalului de pază a fost activată de volumul neobișnuit de mare al corespondenței. Începând cu luna ianuarie, femeia i-a expediat soțului zeci de scrisori, o frecvență atipică ce a atras imediat atenția serviciilor operative.

Suspiciunile au fost confirmate după ce deținutul de 33 de ani a fost prins cedând unui alt coleg de penitenciar o bucățică din corespondența amoroasă impregnată cu droguri sintetice.

Ofițerii au descins rapid cu percheziții corporale și de celulă în mai multe spații de cazare din penitenciar, ridicând mai multe coli de hârtie trimise de tânără, care urmează să fie supuse analizelor de laborator.

Instanța de judecată a admis propunerea procurorilor DIICOT și a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă atât pe numele femeii de 25 de ani, cât și pe numele soțului său, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. În același dosar penal este cercetată și o tânără de 21 de ani, complice la achiziționarea colilor speciale utilizate pentru impregnare, pe numele căreia a fost instituită măsura preventivă a controlului judiciar.

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