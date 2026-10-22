 45.000 de euro, abandonați lângă un tomberon din Craiova. O femeie din Bulgaria a căzut în plasa escrocilor
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45.000 de euro, abandonați lângă un tomberon din Craiova. O femeie din Bulgaria a căzut în plasa escrocilor

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O femeie de 64 de ani din Bulgaria a ajuns în Craiova cu 45.000 de euro, după ce a fost convinsă că participă la o operațiune a poliției împotriva unor escroci. În realitate, aceasta căzuse în plasa unor infractori care au determinat-o să-și retragă economiile și să le abandoneze într-o geacă, lângă containerele de gunoi.

45.000 de euro, abandonați lângă un tomberon din Craiova.
45.000 de euro, abandonați lângă un tomberon din Craiova. Foto: arhiva

Un caz de înșelăciune prin telefon, care a început în Bulgaria și s-a încheiat în România, este anchetat de autoritățile bulgare. Victima, o femeie din satul Smoleanovți, regiunea Montana, a fost convinsă de persoane care s-au prezentat drept polițiști să retragă 45.000 de euro și să transporte întreaga sumă până la Craiova.

Bulgăroaica era convinsă că ajută autoritățile să identifice persoane implicate în fraude bancare. În realitate, apelurile primite făceau parte dintr-o schemă prin care escrocii au reușit să o determine să renunțe la toate economiile strânse.

Cum au reușit escrocii să o convingă că lucrează cu poliția

Totul a început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un telefon de la un bărbat necunoscut, care a amenințat-o. Ulterior, aceasta a fost contactată de o altă persoană, care s-a recomandat drept polițist și a folosit numele de „inspector Kirilov”.

Sub pretextul unei anchete privind fraudele bancare, falsul polițist i-a spus că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru ca infractorii să poată fi prinși. Femeia a fost convinsă că trebuie să urmeze instrucțiuni precise pentru a contribui la desfășurarea operațiunii.

Potrivit informațiilor transmise de poliția din Montana și citate de publicația bulgară Nova.bg, escrocii i-au cerut victimei să-și mute economiile la o altă bancă și să majoreze limitele zilnice de retragere pentru cardurile de debit.

Femeia a respectat indicațiile primite și, timp de mai multe zile, a retras bani de la bancomate din Montana. Până la 11 octombrie, suma adunată ajunsese la 45.000 de euro.

A traversat granița cu 45.000 de euro și a ascuns banii într-o geacă

După ce a strâns întreaga sumă, femeia a primit noi instrucțiuni de la persoanele care o contactaseră. Pe 12 octombrie, aceasta a plecat din Bulgaria spre Craiova, unde trebuia să lase banii într-un loc stabilit de escroci.

Ajunsă în orașul din România, bulgăroaica a ascuns cei 45.000 de euro într-o geacă. Ulterior, a abandonat haina lângă containerele de gunoi, exact așa cum i se ceruse la telefon.

Femeia credea că gestul său face parte dintr-o acțiune menită să ajute poliția să-i prindă pe cei implicați în fraude bancare. Nu știa că fusese manipulată și că banii pe care îi transportase până în România urmau să ajungă în mâinile escrocilor.

În loc să contribuie la o anchetă oficială, aceasta a devenit victima unei înșelăciuni și a riscat să piardă economii în valoare de zeci de mii de euro.

Când a aflat poliția despre dispariția banilor

Cazul a fost semnalat autorităților pe 20 octombrie, după ce femeia le-a povestit apropiaților ce se întâmplase. Ulterior, poliția a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune.

Cercetările sunt desfășurate de Inspectoratul de Poliție din Montana, Bulgaria. Deocamdată, informațiile prezentate de autorități arată că femeia a fost manipulată prin apeluri telefonice și determinată să urmeze instrucțiunile unor persoane care s-au dat drept reprezentanți ai legii.

Cazul evidențiază o metodă de fraudă în care infractorii exploatează încrederea victimelor în instituțiile statului și le conving să-și retragă banii sub pretextul unei operațiuni secrete.

Cum te poți proteja de escrocheriile în care infractorii se dau drept polițiști

Persoanele care primesc apeluri de la indivizi ce pretind că sunt polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai altor instituții trebuie să trateze cu prudență solicitările privind transferurile și retragerile de bani.

Poliția și instituțiile financiare nu ar trebui considerate autentice doar pe baza identității declarate de un apelant. Orice cerere de a retrage economii, de a le transporta într-un alt oraș sau de a le lăsa într-un loc public trebuie privită ca un posibil semnal de fraudă.

Într-o astfel de situație, este recomandat ca persoana contactată să închidă apelul și să verifice informațiile prin canalele oficiale ale instituției respective. De asemenea, nu trebuie să ofere date bancare și nici să urmeze instrucțiuni care presupun predarea banilor unor necunoscuți.

Alte cazuri în care victimele au pierdut sume uriașe

Escrocheriile prin care infractorii câștigă încrederea victimelor continuă să provoace pierderi financiare importante în mai multe țări.

Recent, o femeie de 80 de ani din Marea Britanie a pierdut 161.000 de euro după ce a fost convinsă să trimită bani unui presupus iubit, creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Bărbatul fictiv ar fi folosit povești despre probleme personale pentru a o determina să-i trimită sumele solicitate.

În Canada, o femeie de 72 de ani a rămas fără 150.000 de dolari după ce a fost înșelată pe Facebook de un bărbat care pretindea că este general în armata americană. Acesta a întreținut o relație online cu victima și a câștigat suficientă încredere pentru a o determina să-i trimită bani.

Aceste cazuri arată cât de departe pot merge escrocii pentru a manipula victimele și cât de important este ca orice solicitare neobișnuită de bani să fie verificată înainte de a se lua o decizie.

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