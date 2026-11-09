 Russell Brand, condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare! Soția sa, în lacrimi la aflarea verdictului. Ce mesaj i-a transmis actorului
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Russell Brand, condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare! Soția sa, în lacrimi la aflarea verdictului. Ce mesaj i-a transmis actorului

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Russell Brand a fost condamnat luni, 9 noiembrie 2026, la 10 ani și 6 luni de închisoare de Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, după ce săptămâna trecută a fost găsit vinovat de o faptă de viol și trei agresiuni sexuale comise între 2004 și 2009.

Russel Brand a abuzat mai multe tinere
Russel Brand a abuzat mai multe tinere Foto: Getty Images

Ce au hotărât judecătorii

Potrivit deciziei instanței, fostul actor și comediant britanic va trebui să execute două treimi din pedeapsă înainte de a putea fi luată în discuție eliberarea condiționată. 

În timpul pronunțării sentinței, judecătorul Joel Bennathan a avut cuvinte extrem de dure la adresa lui Brand, pe care l-a descris drept un „prădător sexual” care a considerat că notorietatea îi permite să se comporte fără consecințe.

„Credeai că faima înseamnă că poți acționa cum dorești și când dorești”, a transmis magistratul, potrivit relatărilor BBC.

Judecătorul a vorbit despre impactul asupra victimelor

Instanța a analizat și declarațiile de impact prezentate de victime, care au descris efectele emoționale de lungă durată ale faptelor pentru care Brand a fost condamnat. Una dintre femei a afirmat că trauma trăită continuă să o afecteze zilnic, la mulți ani după agresiune.

Judecătorul a subliniat că toate femeile, indiferent de circumstanțe, au dreptul să își exprime refuzul și să beneficieze de protecția legii.

Potrivit acestuia, victimele nu erau persoane vulnerabile, însă acest lucru nu diminuează gravitatea faptelor.

Săptămâna trecută, un juriu londonez l-a găsit vinovat pe Brand pentru o infracțiune de viol și trei agresiuni sexuale. În același timp, el a fost achitat pentru alte două acuzații de viol și pentru o acuzație de tentativă de agresiune indecentă.

În timpul procesului, Brand a susținut că toate relațiile sexuale au fost consensuale și a negat acuzațiile formulate împotriva sa.

Soția lui, dărâmată de verdict

În sala de judecată s-a aflat și soția lui Russell Brand, Laura Gallacher, care a fost vizibil afectată de evoluția procesului. Presa britanică a relatat că aceasta a stat cu privirea în pământ în timpul audierilor și a fost susținută de prietenii care o însoțeau.

După pronunțarea sentinței, Gallacher i-ar fi transmis soțului său un mesaj de încurajare, rostind «Te iubesc», înainte ca acesta să fie condus din sala de judecată de agenții de securitate.

Noi investigații sunt în desfășurare

Condamnarea vine după o investigație declanșată în urma dezvăluirilor publicate în 2023 de mai multe publicații britanice și de un documentar televizat. Autoritățile britanice au confirmat că fostul actor mai este investigat și în legătură cu alte acuzații formulate de alte femei.

În ultimii ani, Russell Brand, cândva unul dintre cei mai cunoscuți comedieni și prezentatori din Marea Britanie, s-a îndepărtat de televiziunea tradițională și și-a construit o prezență online puternică. Condamnarea reprezintă însă cea mai dramatică cădere din cariera sa publică.

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