 Brad Pitt e, în sfârșit, pregătit de însurătoare! De-asta plănuiește Angelina Jolie să se mute din țară?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Brad Pitt e, în sfârșit, pregătit de însurătoare! De-asta plănuiește Angelina Jolie să se mute din țară?

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După ani întregi de controverse, un divorț dureros și dispute juridice cu fosta lui soție, Angelina Jolie, actorul e mai pregătit ca niciodată să ajungă din nou la altar!

image
Foto: Profimedia

Conform apropiaților lui Brad Pitt, actorul de 62 de ani ia în calcul să facă pasul cel mare alături de iubita sa, Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani, cu care formează un cuplu de aproape patru ani. Vestea a stârnit deja speculații la Hollywood, mai ales că fosta sa soție, Angelina Jolie, traversează o perioadă complicată și plănuiește să părăsească țara.

Potrivit publicației RadarOnline.com, prieteniii actorului cred că relația dintre Brad și Ines se îndreaptă tot mai mult spre căsătorie. Cei doi au apărut recent împreună la Festivalul de Film de la San Sebastián, iar apariția lor a alimentat zvonurile privind o posibilă logodnă.

„Brad a trecut prin suficiente suferințe și răsturnări de situație încât să înțeleagă cât de greu este să găsești pe cineva care te face să te simți atât de fericit și în siguranță”, a dezvăluit o sursă citată de publicația americană. Potrivit acesteia, relația cu Ines i-a adus actorului stabilitate, liniște și sentimentul unei vieți normale, departe de scandalurile care i-au marcat ultimii ani.

După despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a fost implicat într-o lungă serie de dispute personale și juridice. Iar povestea de dragoste cu Ines de Ramon i-a adus normalitatea și liniște sufletească de care avea atât de mult nevoie. Cei doi au apărut în public împreună tot mai des, iar apropierea dintre ei nu a trecut neobservată.

Prietenii actorului consideră că relația a devenit suficient de solidă pentru ca mariajul să nu mai pară un scenariu îndepărtat. Mai mult, potrivit surselor citate de RadarOnline.com, Brad nu mai simte aceeași nevoie de a se proteja emoțional, după toate experiențele dificile din trecut.

În acest context, inevitabil apare întrebarea: ar putea o eventuală căsătorie a fostului soț să o determine pe Angelina Jolie să părăsească SUA? Actrița și Brad Pitt au împreună șase copii, iar relația dintre foștii parteneri este marcată, și-n ziua de azi, de tensiuni și neînțelegeri.

O eventuală nouă căsătorie a lui Brad ar fi ultima picătură în paharul Angelinei care spune că nu se mai recunoaște în țara ei de origine și își dorește să călătorească tot mai mult. E posibil ca fericirea fostului ei soț să o împingă pe Jolie să facă acest gest. Și-a vândut casa în care și-a crescut copiii, iar copiii ei sunt toți majori acum, deci nimic n-o mai ține pe Angie în SUA!

Ghid de cumpărături

zodii horoscop pixabay jpg
Două zodii vor avea parte de o săptămână de vis! Veștile bune vin pe bandă rulantă, iar norocul le surâde din plin Horoscop
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
image
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie adevarul.ro
image
Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au dezlănţuit haosul la protestele din Italia adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Șucu, decizie radicală la Rapid! Ce se întâmplă în iarnă www.fanatik.ro
image
A jucat 1.000 de lei şi a câştigat peste 10 milioane. Schema folosită de câştigătorul de la Joker observatornews.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București www.antena3.ro
image
Accident grav în Tunari. Un TIR a intrat într-o mașină de gunoi. Șoferul a fost rănit grav www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
3 alimente pe care Nadia Comăneci nu le consumă niciodată, dar obișnuiește să bea „o bere-două, la cină” as.ro
image
Averea declarată de Alina Gorghiu. Câți bani încasa din Parlament și ce venit avea soțul său la Londra playtech.ro
image
La 30 de ani, Larisa Iordache a semnat cu Pro TV! Ce rol va avea fosta gimnastă www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
Meghan Markle Profimedia jpg
Meghan Markle, intens comentată după prima apariție publică în Marea Britanie. Ce au observat internauții: „Și-o merită” Vedete internaționale
Radu Ștefan Bănică, aproape zece ani pe scenă la doar 24 de ani! Ce spune despre tatăl său și relația cu Andreea Marin
#Exclusiv Click!
Radu Ștefan Bănică, mândru de realizările sale la 24 de ani. Ce relație are cu Andreea Marin și pentru ce îi este recunoscător tatălui său Vedete românești
image png
VideoBianca Ghiurcă, prinsă cu minciuna! Averea cu Prințul Marco nu ar fi pe numele ei: „A vrut să-și marcheze teritoriul” Vedete românești
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”
#Exclusiv Click!
Nadia Comăneci, cucerită de „Românii au talent”. Își aduce și mama la filmări: „Am avut emoții la început” Vedete românești
esca jpg
FotoAndreea Esca, mărturisire despre tatăl ei. Ce îl întristează pe părintele jurnalistei, la 88 de ani: „Câteodată zice din toți rărunchii” Vedete românești
image png
VideoMinodora, de nerecunoscut. A slăbit 40 de kilograme, însă are o nemulțumire: „Nu mă pot expune” Vedete românești
image png
Kylie Jenner, apariție spectaculoasă la Victoria’s Secret Fashion Show 2026. A purtat un sutien de 50 de milioane de dolari. Fanii au contestat alegerea. „Deci acum lasă pe oricine să-l poarte?” Vedete internaționale
ramona olaru instagram jpg
FotoRamona Olaru, la capătul puterilor: „Am simțit că pierd controlul”. Cu ce problemă se confruntă vedeta tv Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net