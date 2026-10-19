Brad Pitt e, în sfârșit, pregătit de însurătoare! De-asta plănuiește Angelina Jolie să se mute din țară?

După ani întregi de controverse, un divorț dureros și dispute juridice cu fosta lui soție, Angelina Jolie, actorul e mai pregătit ca niciodată să ajungă din nou la altar!

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Conform apropiaților lui Brad Pitt, actorul de 62 de ani ia în calcul să facă pasul cel mare alături de iubita sa, Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani, cu care formează un cuplu de aproape patru ani. Vestea a stârnit deja speculații la Hollywood, mai ales că fosta sa soție, Angelina Jolie, traversează o perioadă complicată și plănuiește să părăsească țara.

Potrivit publicației RadarOnline.com, prieteniii actorului cred că relația dintre Brad și Ines se îndreaptă tot mai mult spre căsătorie. Cei doi au apărut recent împreună la Festivalul de Film de la San Sebastián, iar apariția lor a alimentat zvonurile privind o posibilă logodnă.

„Brad a trecut prin suficiente suferințe și răsturnări de situație încât să înțeleagă cât de greu este să găsești pe cineva care te face să te simți atât de fericit și în siguranță”, a dezvăluit o sursă citată de publicația americană. Potrivit acesteia, relația cu Ines i-a adus actorului stabilitate, liniște și sentimentul unei vieți normale, departe de scandalurile care i-au marcat ultimii ani.

După despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a fost implicat într-o lungă serie de dispute personale și juridice. Iar povestea de dragoste cu Ines de Ramon i-a adus normalitatea și liniște sufletească de care avea atât de mult nevoie. Cei doi au apărut în public împreună tot mai des, iar apropierea dintre ei nu a trecut neobservată.

Prietenii actorului consideră că relația a devenit suficient de solidă pentru ca mariajul să nu mai pară un scenariu îndepărtat. Mai mult, potrivit surselor citate de RadarOnline.com, Brad nu mai simte aceeași nevoie de a se proteja emoțional, după toate experiențele dificile din trecut.

În acest context, inevitabil apare întrebarea: ar putea o eventuală căsătorie a fostului soț să o determine pe Angelina Jolie să părăsească SUA? Actrița și Brad Pitt au împreună șase copii, iar relația dintre foștii parteneri este marcată, și-n ziua de azi, de tensiuni și neînțelegeri.

O eventuală nouă căsătorie a lui Brad ar fi ultima picătură în paharul Angelinei care spune că nu se mai recunoaște în țara ei de origine și își dorește să călătorească tot mai mult. E posibil ca fericirea fostului ei soț să o împingă pe Jolie să facă acest gest. Și-a vândut casa în care și-a crescut copiii, iar copiii ei sunt toți majori acum, deci nimic n-o mai ține pe Angie în SUA!