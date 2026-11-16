 Ce surpriză le-a făcut Cristina Vasiu părinților ei, la aniversarea a 35 de ani de căsnicie: „Suntem recunoscători că îi avem”
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Ce surpriză le-a făcut Cristina Vasiu părinților ei, la aniversarea a 35 de ani de căsnicie: „Suntem recunoscători că îi avem”

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Cântăreața Cristina Vasiu le-a pregătit o adevărată surpriză părinților ei, care au sărbătorit zilele acestea 35 ani de căsnicie. Ce cadou le-a făcut vedeta?

Părinții Cristinei Vasiu, 35 de ani de căsnicie
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Părinții Cristinei Vasiu, 35 de ani de căsnicie Foto: Instagram

Cântăreața Cristina Vasiu este din cale afară de mândră de părinții ei, pe care îi vede drept un exemplu demn de urmat în mariajul  ei cu Cătălin Stoica. 

Părinții vedetei au împlinit recent 35 de ani căsnicie, prilej cu care aceasta le-a transmis un mesaj cât se poate de emoționant celor care i-au dat viață, în urmă tot cu 35 de ani. 

„35 de ani de căsnicie… exact cât anii mei de viață! Astăzi este despre voi, despre povestea voastră și despre tot ceea ce ați construit împreună. Iar eu privesc acești 35 de ani cu o emoție greu de pus în cuvinte.

Ați trecut prin multe greutăți, încercări și momente în care, poate, drumul părea imposibil. Dar ați mers mai departe, ați rezistat și ați demonstrat că iubirea adevărată nu înseamnă doar zile frumoase, ci și puterea de a rămâne unul lângă celălalt atunci când viața devine grea.

De la voi am învățat una dintre cele mai importante lecții ale vieții: atât timp cât ai dragoste în suflet, credință și Îl ai pe Dumnezeu în inima ta, poți trece peste orice. Am învățat că minunile există, că uneori Dumnezeu deschide drumuri exact atunci când noi nu mai vedem nicio cale și că ceea ce pare imposibil astăzi poate deveni realitate mâine.

Vă iubesc nespus de mult și sunt atât de mândră de voi! Mândră că sunteți părinții mei, mândră de povestea voastră, de puterea voastră și de faptul că ați ajuns să sărbătoriți împreună acești ani atât de frumoși.

35 de ani înseamnă o viață de amintiri, sacrificii, lacrimi, zâmbete, rugăciuni și speranță. Înseamnă o familie și o poveste care merită să fie prețuită.

Vă doresc să vă țină Dumnezeu sănătoși, să vă dăruiască mulți ani împreună și să vă bucurați de tot ceea ce ați construit!

Vă iubesc! Iar dacă ar fi să aleg din nou familia în care să mă nasc, tot pe voi v-aș alege”, a fost mesajul transmis de solistă, pentru părinții ei dragi, pe rețelele de socializare.

Părinții Cristinei Vasiu, 35 de ani de căsnicie
Foto: Instagram

Ce cadou le-a făcut Cristina părinților ei la aniversare?

Contactată de Click!, artista a dezvăluit ce cadou surpriză le-a făcut părinților. 

„Am vrut ca aniversarea celor 35 de ani de căsnicie să fie una cu adevărat specială pentru părinții mei. Eu și Cătălin le-am oferit în dar un sejur la munte, câteva zile doar pentru ei, în care să se relaxeze, să se bucure de natură și să petreacă timp împreună. 

Cred că cele mai frumoase cadouri sunt experiențele și amintirile pe care le construim. Suntem recunoscători că îi avem și le dorim cât mai mulți ani frumoși împreună, cu sănătate și iubire.

Am ales Predealul pentru acest cadou, unde se vor putea bucura de câteva zile de răsfăț și relaxare, cu piscină, saună, masaj și, cu siguranță, zăpadă! Le-am rezervat sejurul pentru luna decembrie, când știm că vor fi în România. Ne-am dorit să le oferim câteva zile doar pentru ei doi, cu liniște, bucurie și amintiri frumoase”, a declarat Cristina Vasiu, pentru Click!

Cristina Vasiu și soțul ei, Cătălin Stoica, au parte de un mariaj cât se poate de fericit. Cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar soțul Cristinei nu pregetă să-i facă toate poftele. A dus-o la Berlin pentru a sărbători într-un mod cât se poate de romantic cei doi ani de la căsătorie, împliniți pe 7 iulie. 

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