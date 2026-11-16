Elizabeth Hurley, transparentă la 61 de ani! A întors toate privirile pe covorul roșu

Elizabeth Hurley (61 de ani) a avut o apariție spectaculoasă la gala Baby2Baby, organizată sâmbătă seara în West Hollywood, California.

Elizabeth Hurley a purtat o rochie roșie semnată de Monique Lhuillier Foto: Instagram

Actrița, care deține o avere estimată la 50 de milioane de dolari, a pășit pe covorul roșu într-o rochie roșie, semitransparentă, semnată de designerul Monique Lhuillier, cu guler înalt și aplicații florale. Sub rochie, vedeta a purtat un body roșu decoltat, iar ținuta a fost completată de cercei argintii.

Elizabeth a venit la eveniment alături de logodnicul ei, cântărețul Billy Ray Cyrus (65 de ani), care a ales un sacou negru din catifea, pantaloni asortați, ochelari de soare și două coliere cu cruci. Fiul actriței, Damian (24 de ani), li s-a alăturat pe covorul roșu. Elizabeth și Billy și-au anunțat logodna în octombrie, după mai bine de un an de relație.

Recent, Hurley a dezvăluit că urmează să locuiască împreună cu artistul la Los Angeles, în perioada filmărilor pentru sezonul al doilea al serialului „The 'Burbs”.

Cum își menține Elizabeth Hurley silueta

Elizabeth Hurley susține că își menține silueta printr-un stil de viață simplu, fără diete complicate sau antrenamente la sală.

Actrița a povestit că a renunțat la alimentele ultraprocesate și preferă mesele pregătite acasă, precum puiul la cuptor cu piure și legume. Regula ei este să mănânce porții mai mici, încet, fără gustări între mese și să ia cina devreme.

De asemenea, încearcă să includă fructe și legume în fiecare masă și ia suplimente doar dacă analizele indică anumite carențe. În privința mișcării, vedeta spune că nu urmează programe de fitness, dar rămâne activă prin activități cotidiene, precum grădinăritul și treburile casnice.

„Deviza mea este: să nu mănânci prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Sau, altfel spus, mese mai mici, mestecat corect, fără gustări și cină mai devreme. La mine funcționează”, a explicat vedeta pe Instagram.

Hurley a dezvăluit că evită să stea prea mult pe canapea și că, în familia sa, televizorul nu este pornit înainte de ora 18:00.