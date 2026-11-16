Actrița britanică Tina Simmons a murit la vârsta de 60 de ani sâmbătă, 14 noiembrie, după o carieră de aproximativ șase decenii în cinematografie și televiziune. Vedeta, care a apărut în peste 300 de producții, a fost găsită fără viață în apartamentul său, duminică. Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea.

A decedat Tina Simmons Foto: captură video

Actrița a rămas cunoscută publicului pentru aparițiile sale în unele dintre cele mai populare francize cinematografice. În „Întoarcerea lui Jedi”, aceasta a interpretat rolul unui tehnician rebel, a fost văzută în seria „James Bond”, a apărut în filme precum „Octopussy”, „O privire spre o ucidere” și „Nu e vreme de murit”.

A apărut atât în producții Marvel, cât și DC

Simmons a jucat și în „The Dark Knight”, filmul regizat de Christopher Nolan în 2008, unde a interpretat o detectivă. De asemenea, a făcut parte din distribuția peliculei „Red 2”, alături de Bruce Willis și Helen Mirren.

De-a lungul carierei, Tina Simmons a avut roluri secundare și în producții din universurile Marvel și DC. Printre filmele în care a apărut se numără „Doctor Strange” și „Spider-Man: Far From Home”.

În 2021, actrița a revenit în universul James Bond, interpretând un membru al organizației Spectre în „No Time to Die”, ultimul film în care Daniel Craig l-a jucat pe celebrul agent secret.

Madeline Smith, mesaj emoționant după moartea actriței

Vestea dispariției Tinei Simmons a fost primită cu durere de apropiați și de foștii colegi de breaslă. Madeline Smith, fosta „fată Bond”, a transmis un mesaj emoționant în memoria actriței, cu care era prietenă de aproape șase decenii.

„Sunt devastată! Tina Simmons. Găsită moartă în apartamentul ei. Groaznic. Îmi era prietenă, cu siguranță, încă din 1968. Cât de crud este să mori singură – și, în general, să mori!!!!! Sper să aflu curând despre o ceremonie în memoria acestui suflet drag”, a scris aceasta pe rețelele sociale.