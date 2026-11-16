Claudia Ghițulescu a primit daruri scumpe de ziua ei. Ce surpriză și-a făcut singură: „Cel mai prețios cadou”

Claudia Ghițulescu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de cei dragi, la un restaurant libanez de pe Bulevardul Decebal.

1/8 Claudia Ghițulescu și-a sărbătorit ziua la un restaurant libanez Foto: click.ro

Invitații au răsfățat-o cu genți, cercei, încălțăminte și bani, iar artista spune că darul cel mai prețios și l-a făcut singură. A absolvit cu nota 10 un curs de specializare în coaching.

De ce a ales un restaurant libanez

Claudia Ghițulescu are o tradiție de ziua ei. În fiecare an alege să petreacă într-un restaurant unde poate descoperi o altă cultură culinară. După ce anul trecut și-a sărbătorit aniversarea într-un local chinezesc, de data aceasta și-a invitat apropiații la un restaurant libanez de pe Bulevardul Decebal.

„A fost o seară exact așa cum mi-am dorit – relaxată, cu mâncare foarte bună și alături de oamenii dragi. Preparatele libaneze și atmosfera caldă de acolo au făcut ca aniversarea să fie una memorabilă”, ne-a povestit Claudia Ghițulescu pentru Click!.

Valentin Sanfira, Adriana Bahmuțeanu și Cristina Spătar s-au aflat printre invitații îndrăgitei cântărețe.

A primit genți, cercei și bani de la invitați

Artista s-a bucurat de darurile alese de apropiați. „Am fost răsfățată din plin de invitații mei, primind o mulțime de cadouri inspirate, printre care genți elegante, o pereche de încălțăminte, cercei, dar și sume de bani, semn că cei dragi au vrut să se asigure că îmi pot îndeplini orice dorință”, ne-a mai spus sărbătorita.

Ce înseamnă pentru ea diploma obținută cu nota 10

Dintre toate motivele de bucurie, Claudia a ținut să vorbească despre o reușită pentru care a muncit. A absolvit cursul autorizat de specialist în activitatea de coaching, la Academia de Coaching Adriana Anghel, și spune că nota 10 a venit după o perioadă în care a avut nevoie de disciplină și perseverență.

„Cel mai prețios cadou pe care mi l-am oferit a fost investiția în propria dezvoltare personală și profesională”, ne-a declarat artista.

Claudia i-a mulțumit Adrianei Anghel pentru îndrumare și a explicat ce înseamnă pentru ea diploma obținută: „Pentru mine, această diplomă nu reprezintă doar o certificare profesională, ci și dovada că investiția în propria persoană este una dintre cele mai valoroase decizii pe care le putem lua”, am mai aflat de la Claudia Ghițulescu la ceas aniversar.