Gina Matache, mama Deliei, se confruntă cu probleme de sănătate! Ce a pățit artista: „Nu aș dori nimănui”

Gina Matache, mama Deliei Matache, a vorbit despre problemele de sănătate care îi provoacă tot mai multe neplăceri. Artista a dezvăluit că se confruntă cu dureri puternice de spate și a explicat care ar fi cauza acestora. Invitată în platoul Știrilor Antena Stars, aceasta a povestit că problemele coloanei vertebrale ar avea legătură cu activitatea sportivă pe care a practicat-o în tinerețe.

Gina Matache. Foto: Antena Stars

De-a lungul anilor, Gina Matache a rămas activă în lumea muzicii, însă problemele de sănătate îi afectează uneori starea de bine. Artista a recunoscut că durerile de coloană sunt greu de suportat și că experiența sa a făcut-o să privească sănătatea cu alți ochi.

Gina Matache, despre durerile de spate: „Nu aș dori nimănui”

În cadrul emisiunii, mama Deliei a explicat că, în tinerețe, a practicat săritura în înălțime, iar căzăturile din timpul antrenamentelor ar fi contribuit la problemele cu care se confruntă în prezent. Aceasta a mărturisit că durerile de coloană pot deveni extrem de greu de suportat și că îi este teamă de eventualele complicații.

„Dacă nu ai sănătate, nu prea poți să te bucuri de nimic. Coloana cu atât mai mult, nu aș dori nimănui, când încep durerile de coloană... deja zici Doamne, numai în scaun să nu ajung. Mori așteptând să vină să te ridice cineva. Coloana e mai sensibilă la mine, am făcut sport mult, săritură în înălțime. Săream cu bătaie peste ștachetă, dar până înveți să sari, cazi cu coloana pe bara din aluminiu”, a declarat mama Deliei Matache.

Delia Matache insistă ca mama sa să meargă la medic

Relația dintre Delia și mama sa este una apropiată, iar artista încearcă să o convingă pe Gina Matache să acorde mai multă atenție sănătății. Potrivit declarațiilor acesteia, fiica sa i-a făcut abonamente la mai multe clinici, în speranța că va merge regulat la controale și va găsi soluții pentru problemele care o supără.

„Delia stă călare pe capul meu. Mi-a făcut tot felul de abonamente pe la clinici. Mă mai duc, dar când văd punga cu medicamente, îmi vine să zic ceva. Pe naturiste sau să mai stau locului o perioadă în pat până trece de la sine”, a declarat mama Deliei Matache.

Gina Matache a muncit din greu pentru a-și întreține familia

Gina Matache, mama Deliei Matache, a devenit mamă de tânără și a fost nevoită să găsească un echilibru între viața de familie și carieră. Pentru a le oferi celor dragi un trai mai bun, artista a făcut numeroase sacrificii și a muncit ani la rând pentru a-și asigura stabilitatea financiară.

Deși cânta încă din tinerețe, Gina Matache nu s-a gândit inițial că muzica va deveni principala sa sursă de venit. În urmă cu câțiva ani, aceasta a povestit cum a ajuns să transforme pasiunea într-o profesie, după o experiență neașteptată care i-a schimbat perspectiva asupra câștigurilor.

„De cântat am cântat dintotdeauna, dar am ajuns să fac din asta o profesie pur și simplu din întâmplare. Am văzut că se pot câștiga mulți bani. Aveam 29 de ani și a trebuit să țin locul cuiva la o nuntă așa, din joacă. Știam câteva cântecele, le-am cântat, am văzut câți bani am luat și m-am gândit: ‘Iote că eu intru în contabilitate și câștig un salariu, dar dacă mă duc la cântări câștig zece salarii.’ Și de atunci așa am făcut. Câțiva ani am mers în paralel cu serviciul, cam șase ani. Îmi țineam serviciul pentru că mă interesa pensia, chiar dacă făceam foarte mulți bani din cântat”, a spus Gina Matache pentru fanatik.ro.