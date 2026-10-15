 „Sper să nu mai existe femeie ca tine!” Fiica Maiei Morgenstern, jignită pe Instagram. Ce a revoltat-o și mai tare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Sper să nu mai existe femeie ca tine!” Fiica Maiei Morgenstern, jignită pe Instagram. Ce a revoltat-o și mai tare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, a reacționat public după ce a primit un mesaj jignitor din partea unei femei pe Instagram. Tânăra a mărturisit că astfel de comentarii o deranjează, însă dezamăgirea este și mai mare atunci când descoperă că persoanele care aleg să atace alți oameni pe internet sunt mame. Experiența a determinat-o să vorbească despre felul în care femeile ar trebui să se susțină reciproc și despre mediul în care își dorește să crească generațiile viitoare.

Cabiria Morgenstern
Cabiria Morgenstern Foto: Arhivă

Totul a pornit de la o postare făcută de Cabiria în timp ce se afla într-un taxi, în drum spre repetiții. Tânăra a povestit că întârziase, iar în timp ce își împărtășea momentul cu urmăritorii săi, a primit un răspuns neașteptat din partea unei femei. Mesajul acesteia a fost unul ofensator, iar reacția fiicei Maiei Morgenstern nu a întârziat să apară.

Ce mesaj a primit Cabiria Morgenstern pe Instagram

Femeia care i-a scris Cabiriei a ales să îi transmită un comentariu dur, în care și-a exprimat dezaprobarea față de ea. Mesajul a venit din partea unei persoane care o urmărea deja pe Instagram, lucru care a făcut-o pe tânără să se întrebe de ce unii oameni aleg să urmărească anumite persoane pe rețelele sociale, pentru ca apoi să le adreseze jigniri.

„Doamne, sper să nu mai existe femeie ca tine. Sorry not sorry”, a fost mesajul pe care l-a primit Cabiria Morgenstern.

Tânăra nu a trecut cu vederea incidentul și a decis să vorbească despre ceea ce a deranjat-o. Pentru ea, problema nu s-a rezumat doar la faptul că a fost insultată, ci a avut legătură și cu identitatea persoanei care i-a trimis mesajul. Cabiria a observat că femeia se prezenta drept mamă, iar acest detaliu a făcut-o să privească situația cu și mai multă dezamăgire.

Fiica actriței Maia Morgenstern a explicat că o întristează să vadă astfel de comportamente din partea unor persoane care au, la rândul lor, responsabilitatea de a crește și educa un copil. În opinia sa, felul în care adulții se comportă în mediul online contează atunci când vine vorba despre valorile pe care le transmit mai departe.

Cabiria Morgenstern își dorește ca femeile să se susțină reciproc

În reacția sa publică, Cabiria Morgenstern a vorbit despre dorința de a vedea mai multă solidaritate între femei și despre importanța unui mediu în care copiii să fie crescuți cu iubire și înțelegere. Tânăra a recunoscut că astfel de situații o afectează emoțional și că îi este greu să înțeleagă de ce cineva alege să își consume timpul atacând persoane pe care le urmărește voluntar pe rețelele sociale.

N-o s-o iau iar cu teoria de gen (...) Recunosc că mi se strânge inima când văd că astfel de persoane au în descriere că sunt mămici. Visez la un viitor în care ne creștem și educăm copiii într-un mediu plin de iubire și înțelegere, ori dacă hobby-ul mamei e să dea hate pe internet la oameni pe care ea îi urmărește din propria voință și nesilită de nimeni... în fine. Să sperăm că există alți adulți în viața acelui copil, care să își poată asuma responsabilitatea creșterii lui cu blândețe și inteligență”, a scris Cabiria Morgenstern pe Instagram.

Mesajul său scoate în evidență dezamăgirea provocată de comentariile răutăcioase din mediul online, mai ales atunci când acestea vin de la persoane care ar trebui să promoveze, prin propriul comportament, respectul și înțelegerea. Cabiria a subliniat că își dorește un viitor în care femeile să fie mai apropiate și să se sprijine reciproc, în loc să recurgă la jigniri.

Ghid de cumpărături

FInfluencerița Jennifer Burnham jpg
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima Vedete internaționale
horoscop
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna Horoscop
image
În cât timp iese alcoolul din sânge și din aerul expirat. Bine de știut dacă ești șofer adevarul.ro
image
„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare adevarul.ro

Parteneri

image
„Am refuzat Juventus, mulți se duc acolo și ajung în liga a doua din România!”. Filip Stojilkovic, interviu fără perdea despre presiune, credință și sfatul de aur primit de la Daniel Pancu www.fanatik.ro
image
Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
„Sunt Ioana milionara” Influenceriţa care a avut o relaţie cu Gabi Torje, postare controversată despre bărbaţi! as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Decizie uriașă în dosarul de 100 de milioane de euro! Ce se întâmplă cu una dintre cele mai cunoscute fane ale FCSB www.fanatik.ro
image
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
nicole cherry, sotul ei, florin popa, si fiica ei, anastasia jpg
Tatăl lui Nicole Cherry a dat din casă! Cum l-a cunoscut artista pe bărbatul cu care și-a întemeiat o familie. „Mă persifla gagiul” Vedete românești
marian godina social media jpg
Marian Godină nu s-a mai putut abține. Ce discută părinții pe grupul de la creșa fiicei sale! „Între două episoade de Insula Iubirii” Vedete românești
Ramona Olaru, foto Instagram jpg
Ramona Olaru a arătat totul pe rețelele sociale! A lăsat eleganța deoparte și s-a apucat de treabă Vedete românești
Doru Todoruț, un tătic mândru de fetele lui
#Exclusiv Click!
Doru Todoruț a ajuns pe mâna medicilor! Ce a pățit artistul la 49 de ani: „N-am mai putut să fac lucrurile cum mi le-am dorit” Vedete românești
Cristina Cioran și Valerie Lungu
Cristina Cioran îi răspunde Valeriei Lungu, după ce tânăra a spus că nu știe cine este: „Nu e mai valoroasă ca mine” Vedete românești
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
De ce nu a făcut Prințul William contract prenupțial înainte de-a se însura cu Kate Middleton Vedete internaționale
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, replică acidă după ce s-a spus că pozează în cuplul perfect cu Alex: „Dacă vrea să plece, nu-l ține nimeni” Vedete românești
selena gomez rochie rosie prada rare gettyimages jpg
Selena Gomez, Scufița Roșie într-o rochie Prada Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net