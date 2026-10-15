„Sper să nu mai existe femeie ca tine!” Fiica Maiei Morgenstern, jignită pe Instagram. Ce a revoltat-o și mai tare

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, a reacționat public după ce a primit un mesaj jignitor din partea unei femei pe Instagram. Tânăra a mărturisit că astfel de comentarii o deranjează, însă dezamăgirea este și mai mare atunci când descoperă că persoanele care aleg să atace alți oameni pe internet sunt mame. Experiența a determinat-o să vorbească despre felul în care femeile ar trebui să se susțină reciproc și despre mediul în care își dorește să crească generațiile viitoare.

Cabiria Morgenstern Foto: Arhivă

Totul a pornit de la o postare făcută de Cabiria în timp ce se afla într-un taxi, în drum spre repetiții. Tânăra a povestit că întârziase, iar în timp ce își împărtășea momentul cu urmăritorii săi, a primit un răspuns neașteptat din partea unei femei. Mesajul acesteia a fost unul ofensator, iar reacția fiicei Maiei Morgenstern nu a întârziat să apară.

Ce mesaj a primit Cabiria Morgenstern pe Instagram

Femeia care i-a scris Cabiriei a ales să îi transmită un comentariu dur, în care și-a exprimat dezaprobarea față de ea. Mesajul a venit din partea unei persoane care o urmărea deja pe Instagram, lucru care a făcut-o pe tânără să se întrebe de ce unii oameni aleg să urmărească anumite persoane pe rețelele sociale, pentru ca apoi să le adreseze jigniri.

„Doamne, sper să nu mai existe femeie ca tine. Sorry not sorry”, a fost mesajul pe care l-a primit Cabiria Morgenstern.

Tânăra nu a trecut cu vederea incidentul și a decis să vorbească despre ceea ce a deranjat-o. Pentru ea, problema nu s-a rezumat doar la faptul că a fost insultată, ci a avut legătură și cu identitatea persoanei care i-a trimis mesajul. Cabiria a observat că femeia se prezenta drept mamă, iar acest detaliu a făcut-o să privească situația cu și mai multă dezamăgire.

Fiica actriței Maia Morgenstern a explicat că o întristează să vadă astfel de comportamente din partea unor persoane care au, la rândul lor, responsabilitatea de a crește și educa un copil. În opinia sa, felul în care adulții se comportă în mediul online contează atunci când vine vorba despre valorile pe care le transmit mai departe.

Cabiria Morgenstern își dorește ca femeile să se susțină reciproc

În reacția sa publică, Cabiria Morgenstern a vorbit despre dorința de a vedea mai multă solidaritate între femei și despre importanța unui mediu în care copiii să fie crescuți cu iubire și înțelegere. Tânăra a recunoscut că astfel de situații o afectează emoțional și că îi este greu să înțeleagă de ce cineva alege să își consume timpul atacând persoane pe care le urmărește voluntar pe rețelele sociale.

„N-o s-o iau iar cu teoria de gen (...) Recunosc că mi se strânge inima când văd că astfel de persoane au în descriere că sunt mămici. Visez la un viitor în care ne creștem și educăm copiii într-un mediu plin de iubire și înțelegere, ori dacă hobby-ul mamei e să dea hate pe internet la oameni pe care ea îi urmărește din propria voință și nesilită de nimeni... în fine. Să sperăm că există alți adulți în viața acelui copil, care să își poată asuma responsabilitatea creșterii lui cu blândețe și inteligență”, a scris Cabiria Morgenstern pe Instagram.

Mesajul său scoate în evidență dezamăgirea provocată de comentariile răutăcioase din mediul online, mai ales atunci când acestea vin de la persoane care ar trebui să promoveze, prin propriul comportament, respectul și înțelegerea. Cabiria a subliniat că își dorește un viitor în care femeile să fie mai apropiate și să se sprijine reciproc, în loc să recurgă la jigniri.