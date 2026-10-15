Proiect nou pentru Geanina Ilieș! Ce spune vedeta despre întoarcerea în televiziune

După mai bine de 20 de ani de televiziune, Geanina Ilieș (41 de ani) își îndreaptă atenția către un proiect personal, pregătit cu multă emoție.

1/5 Proiect nou pentru Geanina Ilieș! Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Vedeta lansează podcastul „Perfect Imperfect”, pe care a ales să îl filmeze chiar la ea acasă. Deși acum vrea să se dedice acestei noi etape profesionale, nu exclude o revenire pe micul ecran.

Geanina Ilieș își dorește să le arate celor care o urmăresc o latură mai personală. Experiența din televiziune i-a întărit plăcerea de a asculta oamenii și de a le descoperi poveștile, iar acum vrea să ducă aceste conversații într-un cadru intim, în care invitații să vorbească deschis.

„După mai bine de 20 de ani de televiziune, am simțit că a venit momentul să dau viață acestui proiect personal în care cred din toată inima. Perfect Imperfect este un proiect de suflet, pe care îl port în gând de foarte mult timp și în care am pus enorm de multă emoție. Am lucrat mult la identitatea lui, pentru că mi-am dorit să construiesc ceva care să mă reprezinte cu adevărat, atât ca jurnalist, cât și ca om”, ne-a declarat Geanina Ilieș.

Geanina Ilieș își primește invitații chiar la ea acasă

Pentru noul podcast, vedeta a ales un decor familiar. Își dorește ca invitații să se simtă ca într-o discuție între prieteni și să lase deoparte presiunea unei imagini perfecte.

„Am ales să îl filmez chiar la mine acasă, într-un cadru cald, intim, în care invitații mei să se simtă în largul lor, ca într-o discuție între prieteni. Cred că cele mai frumoase conversații apar atunci când oamenii se simt confortabil să fie ei înșiși, fără măști, fără presiunea perfecțiunii”, ne-a mai spus pentru Click! vedeta TV.

Temele vor porni de la preocupări pe care mulți dintre noi le avem, iar printre invitați se vor afla și specialiști.

„Voi vorbi despre lucruri care ne preocupă pe toți: sănătate, longevitate, frumusețe, familie, parenting, relații, credință, echilibru și tot ceea ce ne poate ajuta să trăim mai frumos și mai conștient. Voi avea alături oameni cu povești extraordinare, dar și specialiști cu experiență și expertiză, de la care avem cu adevărat ce învăța”, a mai adăugat frumoasa brunetă.

Ce spune despre revenirea în televiziune

Chiar dacă își concentrează energia asupra podcastului, Geanina Ilieș vorbește cu recunoștință despre anii petrecuți în televiziune. O eventuală întoarcere rămâne o posibilitate, însă prioritatea ei este acum proiectul personal.

„Cât despre televiziune, ea va rămâne întotdeauna o parte importantă din mine. Mi-a oferit enorm și sunt recunoscătoare pentru tot ce am construit în acești ani. Nu spun că nu mă voi mai întoarce vreodată pe micul ecran, însă în această etapă îmi doresc să îmi dedic toată atenția acestui podcast. Simt că este momentul lui și, poate, și al meu de a spune povești într-un mod puțin diferit, mai aproape de oameni”, ne asigură Geanina Ilieș.