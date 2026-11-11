 Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
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Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic

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Ana Baniciu (33 de ani) iubește bijuteriile și păstrează cu grijă piese moștenite din familie, fiecare cu povestea ei. Însă cea mai prețioasă „bijuterie” o așteaptă acasă: băiețelul ei.

Cea mai de preț „bijuterie” a Anei Baniciu! De ce nu va cânta de Revelion și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
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Cea mai de preț „bijuterie” a Anei Baniciu! De ce nu va cânta de Revelion și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic Foto: click.ro

Artista ne-a povestit despre inelul de la mama sa pe care îl lua la concerte, chiar și în geantă, despre Revelionul pe care îl va petrece cu copilul și despre bunicul Mircea Baniciu, topit după nepoțel.

Prezentă la un eveniment dedicat bijuteriilor, Ana Baniciu a mărturisit că are o pasiune pentru ele și că a și studiat acest domeniu. Dincolo de strălucire, pentru artistă contează însă poveștile și oamenii de care o leagă fiecare piesă.

Are multe bijuterii moștenite din familie, cu o mare valoare sentimentală. Totuși, când a venit vorba despre cea mai prețioasă dintre ele, răspunsul a venit fără ezitare:

Eu am acasă o bijuterie, este copilul meu. El e cea mai mare bijuterie, băiețelul meu”, ne-a declarat Ana Baniciu.

Inelul de la mama ei, nelipsit din geanta de concert

Printre obiectele de suflet ale artistei se află un inel cu perle primit de la mama sa. Ana îl lua cu ea la concerte chiar și atunci când nu îl purta pe deget. Simplul fapt că îl știa aproape îi dădea încredere.

Am un inel de la mama mea, cu perle. Din păcate, mi-a căzut o perlă din inel și acum trebuie să-l duc la refăcut. Chiar dacă nu-l purtam la mână, îl purtam în geantă și știam că o să fie bine”, ne-a mai povestit artista.

De Revelion, alege să fie acasă cu băiețelul

Finalul de an o găsește pe Ana Baniciu mulțumită de ceea ce a trăit și a realizat. Spune că s-a maturizat și că a reușit să ducă la bun sfârșit mare parte dintre lucrurile pe care și le-a propus.

Artista preferă acum să lase lucrurile să vină firesc, fără să își mai impună termene stricte pentru fiecare dorință.

Am făcut cam tot ce mi-am propus. A fost un an bun. Las lucrurile să se întâmple firesc și natural”, a explicat ea.

Pentru noaptea dintre ani, alegerea este deja făcută. Ana Baniciu nu va fi pe scenă, ci alături de băiețelul ei, acasă.

Nu mă prinde Revelionul pe scenă, mă prinde acasă cu copilul meu, pentru că anii ăștia sunt foarte importanți pentru familie și pentru ca noi să fim împreună”, a spus artista pentru Click!

Mircea Baniciu, bunicul îndrăgostit de nepoțel, dar precaut

Băiețelul este și bucuria lui Mircea Baniciu. Cunoscutul artist este topit după nepoțel, însă fiica lui povestește cu umor că, deocamdată, bunicul are emoții când vine vorba despre joaca mai energică.

„Îi place tare mult de el, doar că tata e mai fricos, să-i spunem așa. Și a zis că, în momentul în care va juca primul fotbal cu el, atunci îl declară pregătit să-l ia pe sus, să-l învârtă. Până atunci îi e frică. E așa o bijuterie, știți? Ți-e frică să o atingi”, a povestit, amuzată, Ana Baniciu.

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