„E jenant să spun”. De ce nu se poate pensiona încă Sylvester Stallone: actorul a dezvăluit motivul

Sylvester Stallone a vorbit cu umor despre viitoarea nuntă a fiicei sale, Sophia Stallone, mărturisind că pregătirile pentru marele eveniment îl obligă să muncească. Declarația a fost făcută în timpul unei apariții în emisiunea „Live with Kelly and Mark”.

Foto: Sylvester Stallone - Facebook

De ce vrea Sylvester Stallone să rămână pe platourile de filmare

Potrivit publicației People, întrebat de prezentatoarea Kelly Ripa cât intenționează să contribuie la cheltuielile nunții, celebrul actor a răspuns în glumă: „Este aproape jenant să spun, dar nu mă pot retrage. Nu mă pot retrage”. Publicul a reacționat imediat cu râsete, iar Stallone a insistat că vorbește serios.

Fiica actorului, Sophia Stallone, în vârstă de 30 de ani, și-a anunțat logodna cu partenerul său, Michael Sheehan, la sfârșitul lunii august. La acel moment, ea a publicat pe rețelele sociale imagini de la cererea în căsătorie și a transmis un mesaj emoționant despre viitorul soț.

În cadrul interviului, Sylvester Stallone l-a descris pe viitorul său ginere drept „un tip extraordinar” și a dezvăluit că acesta i-a cerut binecuvântarea înainte de a o cere în căsătorie pe Sophia.

Actorul a povestit că Michael Sheehan a respectat tradiția și i-a cerut acordul înainte de logodnă. Replica a stârnit reacții amuzate în studio, iar prezentatorii au glumit pe seama emoțiilor pe care trebuie să le fi avut viitorul mire în fața lui Stallone.

Starul din „Rocky” a spus că a fost impresionat de încrederea de care a dat dovadă tânărul și a glumit că soția sa, Jennifer Flavin, a avut rolul de arbitru în timpul discuțiilor de familie.

Sophia, fiica de care Sylvester Stallone este foarte apropiat

Sylvester Stallone și Jennifer Flavin, căsătoriți din 1997, au împreună trei fiice: Sophia, Sistine și Scarlet. Actorul mai are doi fii din prima căsătorie cu Sasha Czack.

De-a lungul anilor, membrii familiei au vorbit în repetate rânduri despre relația specială dintre Stallone și fiica sa cea mare. Într-un interviu acordat în trecut, Jennifer Flavin declara că Sophia seamănă cel mai mult cu celebrul actor.

„Au o legătură foarte specială. Gândesc la fel și au chiar aceleași gesturi”, spunea aceasta, adăugând că Sophia este „dragostea vieții lui”.

Astăzi, la 80 de ani, Sylvester Stallone se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața familiei sale și nu ezită să glumească pe seama costurilor pe care le presupune organizarea nunții fiicei sale.