Nicole Cherry a spus cum s-a schimbat de-a lungul anilor: „Să acceptăm perioadele din viața noastră”

Nicole Cherry, una dintre cele mai cunoscute artiste din noua generație, se bucură de succes încă din adolescență, atunci când și-a făcut debutul în industria muzicală. De-a lungul anilor, cântăreața a evoluat atât pe plan profesional, cât și personal, iar fanii au putut să-i urmărească parcursul și schimbările prin care a trecut.

Nicole Cherry. Foto: Instagram

De curând, într-un interviu acordat presei, Nicole Cherry a vorbit despre viața sa de familie și despre modul în care maternitatea și căsnicia au contribuit la maturizarea sa. Artista formează un cuplu cu Florin Popa din 2018, iar cei doi au devenit părinții unei fetițe, Anastasia, în 2021.

Nicole Cherry, despre schimbările din viața sa

Viața de mamă a adus schimbări importante pentru Nicole, care spune că a învățat să găsească un echilibru între impulsivitatea sa și calmul soțului. Artista recunoaște că, atunci când vine vorba despre decizii importante pentru carieră sau viața personală, obișnuiește să se consulte cu cei apropiați.

„Sunt o fire în general impulsivă, dar această impulsivitate și faptul că sunt echilibrată de fiecare dată de echipa mea și de soțul meu cumva mă și definește ca artist și ca personalitate. Nu aș schimba niciodată nimic. Pur și simplu reușesc să mă echilibrez. Dacă e să iau o decizie când vine vorba despre cariera mea sau despre orice ține de viața mea, cu siguranță mă consult. Dar când e vorba de păr sau de lucruri care țin de aspectul meu, să știi că, de obicei, fac ceea ce-mi trece prin cap”, a povestit Nicole, într-un interviu Spynews.ro.

Nicole Cherry: „Fiecare etapă din viața mea a venit cu noi lecții”

Artista consideră că schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului au ajutat-o să se maturizeze. Nicole Cherry spune că fiecare etapă a vieții a venit cu propriile lecții și experiențe și că este important ca oamenii să accepte transformările prin care trec.

„M-am schimbat de foarte multe ori și, bineînțeles, că fiecare etapă din viața mea a venit cu noi lecții, cu noi atribuții pe care le-am învățat, am greșit... Cred că asta e cel mai important: să acceptăm perioadele din viața noastră și să încercăm să nu ne lăsăm doborâte. Aici vorbim despre femei și despre toate schimbările prin care trecem noi, ca femei: de la adolescență, la mamă, la multe, multe alte schimbări care vin odată cu rolul de femeie și de mamă, bineînțeles”, a mai declarat cântăreața.

Cum reușește Nicole Cherry să îmbine cariera cu viața de familie

Nicole Cherry a vorbit și despre modul în care reușește, alături de soțul său, să se împartă între responsabilitățile profesionale și cele de familie. Artista spune că beneficiază de ajutorul părinților, dar și de sprijinul unei bone, ceea ce le permite să acorde atenție atât carierei, cât și fiicei lor.

În același timp, Nicole recunoaște că menținerea unei căsnicii nu este întotdeauna ușoară, mai ales în contextul în care despărțirile sunt tot mai frecvente. Cu toate acestea, artista și soțul său speră să își păstreze relația la fel de solidă și în anii care urmează.

„Părinții noștri ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă minunată. Reușim să ne ocupăm atât de carieră, cât și de casă și de copil. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre, vedem cu toții câte despărțiri sunt zilnic. Sperăm să fim la fel de bine în continuare și să ne bucurăm de toate darurile vieții”, mai spunea artista, potrivit Viva.ro.