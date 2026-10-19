 Roșul domină moda de toamnă. Cum asortezi cea mai intensă culoare a sezonului?
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Roșul domină moda de toamnă. Cum asortezi cea mai intensă culoare a sezonului?

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Garderoba de toamnă aduce de obicei tonuri închise sau neutre, însă acest sezon, scrie purewow.com, schimba complet regulile. Nuanța intensă de roșu fura privirile în prezentările de modă și pe străzi, unde înlocuiește tonurile clasice de vișiniu sau maro.

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Foto: magnific

Culoarea are o energie aparte și este surprinzător de ușor de integrat în ținutele zilnice. Poți trata această nuanță vibrantă la fel ca pe o pereche de blugi sau un imprimeu clasic: o îmbraci fără frică și o combini cu piesele pe care le ai deja în dulap.

Adaugă accesorii pentru un plus de culoare ținute 

Dacă nu vrei o ținută complet roșie, începe cu pași mici. O pereche de adidași roșii sau o eșarfă adaugă exact pata de culoare de care are nevoie un echipament simplu.

O pereche de pantofi sport se asortează de minune cu blugi drepți, un tricou alb și un sacou structurat. O pereche de cercei lungi roșii sau o geantă mică din piele de aceeași culoare sunt piese care scot din anonimat o rochie neagră sau un pulover gri.

Suprapuneri inteligente de haine 

O altă metodă simplă este jocul de straturi. Un top simplu roșu îmbrăcat sub un sacou sau sub un pardosiu lasă la vedere doar o linie subțire de culoare. Această combinație atrage atenția exact cât trebuie.

Un pulover roșu tip capă este recomandarea stiliștilor în acest sezon. Îl pui peste un trenci bej sau peste o jachetă din piele și obții un look șic fără niciun efort.

Combinații de culori perfecte în acest sezon

Roșul se potrivește foarte bine cu nuanțe calde de maro ciocolatiu, cu albastru marin, dar și cu griuri reci. O fustă roșie alături de un pulover din lână albastru închis creează un contrast elegant și tineresc.

Pentru o zi la birou, îmbracă un pulover roșu din cașmir cu o pereche de pantaloni eleganți maro închis. Nuanțele se completează perfect și dau un aer rafinat întregii ținute.

Piese de rezistență pentru ținute îndrăznețe

Femeile care adoră să iasă în evidență pot alege o singură piesă principală roșie. Un pardesiu sau un trenci roșu transformă instantaneu cea mai simplă ținută de toamnă.

O rochie lungă plisată sau un costum cu pantaloni în această nuanță pot fi alegerea perfectă pentru evenimentele de seară. Adaugi o jachetă scurtă din piele sau o pereche de cizme lungi și obții o apariție memorabilă.

Editor: Raluca Toma

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