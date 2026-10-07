 Jurnalul de recunoștință, o metodă rapidă pentru alungarea gândurilor negative
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Jurnalul de recunoștință, o metodă rapidă pentru alungarea gândurilor negative

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Când practici recunoștința în fiecare zi, îți schimbi complet modul în care vezi viața și treci peste momentele grele. Într-o zi plină de griji, creierul tău vede mai întâi problemele și riscurile. Dacă notezi lucrurile bune într-un jurnal, îți muți atenția spre momentele frumoase. În felul acesta îți limpezești mintea și îți recapeți liniștea. Oamenii care își notează zilnic bucuriile sunt mai puțin stresați, dorm mult mai bine și își păstrează calmul în situațiile dificile.

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Foto: magnific

Ce se întâmplă în corp când ești recunoscătoare

Dacă îți îndrepți atenția spre lucrurile frumoase din viața ta, creierul începe să producă substanțe care îți dau o stare de bine. Dacă revezi momentele în care ai reușit ceva, oprești gândurile negative și îți liniștești organismul. De asemenea, câteva minute de reflecție înainte de culcare îți scad ritmul cardiac și te ajută să dormi buștean.

Când scrii despre gesturile frumoase ale celor din jur, înveți să prețuiești ajutorul lor și îți îmbunătățești relațiile de familie. În zilele grele, jurnalul rămâne dovada clară că perioadele neplăcute sunt doar trecătoare.

Cum ții un jurnal fără să pierzi timpul

Dacă vrei ca acest obicei să îți aducă rezultate bune fără să devină o corvoadă, respectă câteva reguli simple:

Alege un carnețel drăguț sau o aplicație pe telefon. Caută un suport simplu, pe care îl folosești cu plăcere în fiecare zi.

Stabilește un moment fix. Scrie în jurnal dimineața, la cafea, sau seara, înainte să te culci.

Fii specifică! În loc să scrii lucruri generale, notează exact ce s-a întâmplat. O frază clară despre un gest frumos făcut de un coleg îți păstrează mai bine amintirea în minte.

Adaugă și ce ai simțit. Descrie pe scurt emoția pe care ți-a oferit-o acel moment.

Când ai o zi proastă, răsfoiește paginile din lunile trecute. Această lectură scurtă îți ridică moralul pe loc și îți oferă din nou motivație.

Editor: Raluca Toma

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