Metoda simplă care te ajută să scapi de stres și griji. Ce este „regula 6:30” care îți poate schimba rutina zilnică

Relaxarea poate fi o adevărată provocare pentru mulți oameni. Indiferent de situație, există riscul de a petrece foarte mult timp făcându-ne griji și analizând în detaliu lucruri pe care alți oameni le consideră a fi de-a dreptul banale. Din fericire, experții recomandă o metodă simplă care ne va ajuta să ne relaxăm.

Anxietatea este o problemă care afectează mulți oameni, fie ocazional sau, în cele mai extreme cazuri, constant. Iar dacă ne numărăm printre cei care analizează în detaliu fiecare conversație sau problemă, iar apoi își fac griji constante din cauza propriilor temeri, această metodă simplă poate fi de ajutor.

Mai precis, este vorba despre „regula 6:30”, care ne va ajuta să ne relaxăm și să nu ne mai facem griji constante. Această metodă nu este menită să elimine complet gândurile anxioase, ci doar ne învață că ele nu trebuie lăsate să ne consume.

„Regula 6:30 oferă grijilor noastre un punct clar la care să se oprească”

Practic, această regulă este una foarte simplă. După ora 18:30, nu mai trebuie să ne lăsăm mintea să se concentreze asupra diferitelor subiecte care ne provoacă teamă.

„Îngrijorarea cu privire la anumite lucruri poate da impresia că suntem productivi, chiar dacă ne învârtim în jurul aceleiași probleme în mod repetat, fără să rezolvăm, de fapt, nimic. Regula 6:30 oferă grijilor noastre un punct clar la care să se oprească”, spune psihoterapeutul Victoria Donahue.

„Regula de la 6:30 oferă o limită și ne poate ajuta să facem diferența între găsirea unei soluții și ruminație, întrebându-ne: „Este ceva ce pot face cu adevărat în această seară în privința asta sau mintea mea continuă pur și simplu să se învârtă în jurul acestui lucru?”, mai spune experta, conform Real Simple.

Cum poți ține stresul sub control

Cu ajutorul acestei metode, nu este nevoie să ignorăm complet diversele subiecte care ne îngrijorează, ci doar să creăm o barieră dincolo de care să ne permitem să ne relaxăm.

Iar pentru a combate efectele stresului, experții mai spun că din jurul nostru nu trebuie să lipsească lumina naturală și nici pozele cu familia și prietenii, care ne vor aminti că nu suntem izolați. Experții mai spun că este util să avem și un jurnal în care să ne debarasăm de grijile și frustrările acumulate de-a lungul zilei.