 De ce chelnerii de la restaurant îți iau farfuria înainte ca toată lumea să termine de mâncat
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De ce chelnerii de la restaurant îți iau farfuria înainte ca toată lumea să termine de mâncat

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Farfuria goală dispare de pe masă mai repede decât prevăd regulile clasice de bune maniere. Dacă regula tradițională spune că personalul restaurantelor trebuie să aștepte până când toată lumea termină de mâncat înainte de a debarasa masa, oamenii se întreabă tot mai des dacă este vorba despre atenția ospătarului sau încercare de a-i face să plece mai repede.

Greșeala pe care o fac ospătarii în restaurante.
Greșeala pe care o fac ospătarii în restaurante. Foto: pexels.com

Specialiștii în bunele maniere susțin ferm ideea de a strânge masa doar după ce toată lumea a terminat de mâncat, însă consultanții din industria ospitalității oferă o altă perspectivă. Cum ar trebui să interpretăm acest gest, din poziția de client.

De ce chelnerii strâng masa mai repede

Jacqueline Whitmore, fondatoarea Protocol School of Palm Beach din Florida, este de părerea că personalul restaurantelor ar trebui să țină cont de regula tradițională, în care așteaptă ca toată lumea să termine de mâncat înainte de a debarasa masa.

„Toți cei de la masă ar trebui să termine înainte ca toate farfuriile să fie strânse”, a declarat ea, conform foxnews.com.

În același timp, Salar Sheik, fondatorul Savory Hospitality Restaurant Consulting din Los Angeles precizează că debarasarea rapidă nu este neapărat un semn de grăbire, iar clienții nu trebuie să simtă că sunt dați afară.

„A strânge farfuria nu este neapărat o încercare de a grăbi oaspetele .Adesea, chelnerul încearcă pur și simplu să mențină masa ordonată, să mențină fluxul servirii și să pregătească masa pentru următorul fel de mâncare”, a declarat Sheik, pentru sursa menționată.

La ce semne sunt ospătarii atenți

A ști exact când să strângi o farfurie necesită, însă, o oarecare finețe. Sheik a afirmat că nu toți ospătarii au acest simț, însă ar putea fi atenți la anumite indicii. Cei care sunt bine instruiți urmăresc anumite indicii non-verbale pentru a evalua dacă un client a terminat. Adesea, clienții împing farfuria, pun tacâmurile laolaltă pe ea sau se uită în jur după chelner.

„Îi instruim pe cei mai buni profesioniști în servicii pentru a citi limbajul corpului, ritmul și energia generală a oaspeților pentru a determina când este momentul potrivit să se apropie și să strângă o farfurie. Aceasta este o abilitate subtilă pe care doar un procent mic de membri ai personalului o stăpânesc cu adevărat”, a mai spus Sheik.

În același timp, o greșeală din partea personalului poate avea un efect nedorit, și anume să-i facă pe clienți să creadă că ar trebui să plece mai repede. 

Există modalități prin care clienții pot semnala dacă au terminat, a spus Whitmore. Încrucișarea unui cuțit și a unei furculițe pe farfurie indică faptul că un client încă mănâncă sau se odihnește, a spus expertul în etichetă. Așezarea tacâmurilor una lângă alta, aproximativ la poziția orei patru, indică faptul că masa s-a terminat. Cu toate acestea, nu este valabil întotdeauna.

„Dacă există vreo îndoială, chelnerul ar trebui să întrebe întotdeauna: «Pot să văiau farfuriile?»”, a spus Sheik.

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