 „E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
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„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată

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O experiență aparent obișnuită la un restaurant din centrul Clujului a stârnit o discuție aprinsă în mediul online. Un client a povestit ce a observat pe nota de plată și a întrebat  pe platforma Reddit dacă practica respectivă a devenit un nou „standard” în restaurante.

Experiența unui român dintr-un restaurant din Cluj.
Experiența unui român dintr-un restaurant din Cluj. Foto: Shutterstock

S-a creat o adevărată discuție pe platforma de socializare, după ce un român a povestit cum era gata să lase bacșiș, însă a observat că era deja trecut în notă. Acesta a chemat ospătarul pentru a-l lua la rost și a luat o decizie cu privire la plată. 

Obiceiul dintr-un restaurant care a scos din minți un român din Cluj

Un român a povestit pe Reddit faptul că a mers într-un restaurant din Cluj și i-a venit nota de plată. Acesta avea de achitat suma de 276 de lei pentru consumația a două persoane, însă s-a uitat mai atent și a descoperit că bacșișul era deja inclus în suma respectivă, fără să fi fost întrebat

„Am mers acum câteva zile la un restaurant în centru, nu facem reclamă, 2 persoane, cer nota cash. Primesc suma de 276 de lei. Ca un client mulțumit pregătesc 3 bătrâne sa fie și un tips, dar observ din întâmplare că în suma asta deja era inclus bacșișul de 12%”, a scris acesta în postare.

Ulterior, l-a chemat pe ospătar să-l ia la rost, iar acesta „s-a cam bâlbâit”. Nemulțumit de răspunsul angajatului, clujeanul a luat decizia de a achita exact consumația, fără acel 12% tips.

„Acum vă întreb pe voi, e un nou standard, e obligatoriu tips-ul și am rămas eu în epoca de piatră?”, întreabă acesta.

Ce părere au românii de bacșișul trecut automat pe nota de plată

În timp ce unii internauți insistă să dea numele restaurantului, alții susțin că nu este deloc normal să ți se treacă automat tipsul pe nota de plată.

„E o mare nesimțire și ar trebui penalizată ca atare. Deci, poți să dai și nume să știe lumea unde să nu se “ardă”, a spus un utilizator.

„Nu e normal pe niciunde, nici la cele mai scumpe”, afirmă altcineva. 

„Bonul trebuie verificat de fiecare dată să fie produsele corecte puse pe el, asta 1. 2, dacă mi-ai pus bacșiș din oficiu fii sigur că nu vei primi deloc bacșiș. Bacșișul este opțional și e în funcție de performanță”, a spus un alt român.

Ce experiența au mai avut românii în alte restaurante din țară și străinătate

În secțiunea de comentarii, un român a explicat cum a procedat în momentul în care a observat că i s-a pus automat bacșiș pe bon. Ulterior, conducerea locației l-a obligat pe ospătarul care l-a servit să-i restituie integral suma.

„Am păţit o dată. Am făcut poză la bon, scris email civilizat către conducere, cu explicaţii clare în care nu am atribuit vină. Am primit răspuns a doua zi în care mi s-a solicitat să trimit un IBAN şi că ospătarul îmi va restitui integral suma achitată cu titlu de bacşiş, ceea ce s-a întâmplat. Cu scuzele de rigoare. Rezolvat frumos, fără urlete, fără scandal, elegant. Era un restaurant mare, cu vechime. Clar ospătarii fac mişmaşuri”.

Altcineva susține că în Franța i s-a refuzat bacșișul. „Am revenit din Franța din delegație (ce-i drept, orășel mic) și m-a alergat chelnerița pe stradă cu restul (vreo 3€) că nu a vrut în ruptul capului să ia bacșiș”.

De asemenea, un român care a lucrat ca ospătar în străinătate a povestit cum proceda atunci când ducea nota de plată la masă.

„Am lucrat 15+ ani ca ospătar (nu în țară ). De fiecare dată când am dat nota clientului i-am mulțumit că a vizitat restaurantul și îi urez o zi bună și la sfârșit de lună în 80 % din cazuri am avut cel mai bun tips. Cred că în Romania clienții nu vor decât un serviciu bun și discret și mai ales cinstit (recomandări sau ce să evite) apoi vei fi apreciat, câteodată mai mult sau mai puțin, asta e meseria, nu trebuie tu ca ospătar să-i impui ceva clientului”, a explicat acesta.

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