Cât a plătit o familie de români pentru o cină în centrul Cracoviei. „Mai ieftin decât în Mallorca”

În 2026, Cracovia rămâne una dintre cele mai accesibile și spectaculoase destinații din Europa Centrală, iar o cină în centrul vechi confirmă acest lucru. Ieri seară, familia a luat masa la Kogel Mogel, un restaurant cunoscut pentru reinterpretările moderne ale bucătăriei tradiționale poloneze.

Ce și-au comandat românii

Cracovia rămâne, în 2026, una dintre cele mai apreciate și accesibile destinații din Europa Centrală, iar gastronomia locală continuă să atragă turiști din toată lumea. Pentru a testa raportul calitate - preț din centrul istoric al orașului, familia a ales să ia cina la Kogel Mogel, un restaurant cunoscut pentru reinterpretările moderne ale preparatelor tradiționale poloneze. Întreaga comandă a fost distribuită de familie pe un grup de Facebook.

Totalul notei de plată pentru o masă completă a fost de 385 de zloți, echivalentul a 89–90 de euro sau aproximativ 445 de lei.

„Mâncarea a fost absolut delicioasă, ingredientele de calitate, iar atmosfera și servirea ireproșabile!”, au declarat turiștii.

Preparatele comandate au fost următoarele:

Pierogi cu vițel – colțunașii tradiționali polonezi

Gołąbki cu hrișcă și ciuperci – sarmale poloneze în foi de varză

Rasol de vită gătit lent

Sernik – cheesecake polonez

Szarlotka – plăcintă cu mere fierbinte

Bere Książęce, apă minerală Kinga Pienińska și suc de mere Cappy.

1/3 Nota de plată în Polonia/sursă foto: Facebook

Părerile internauților

Turiștii români au dorit să afle răspunsul la întrebarea „Raport calitate-preț: cum vi se pare pentru o cină cu fel principal, desert și băuturi în centrul unui mare oraș turistic mare din Europa Centrală?”.

„Absolut normal prețul. Ba chiar mai ieftin decât în Mallorca, unde am fost noi săptămâna trecută. 3 persoane, nu am plătit niciodată sub 70 eur ptr chestii simple gen pizza și burgeri. Paella era peste 25 euro de persoană. O înghețată Magnum 4 euro. O cutie de cola 2.5 - 3 euro”; „Observ că au crescut mult prețurile in Cracovia in comparație cu 2024”;

„Ați ales un restaurant mai scump, noi am mâncat ieri seara tot în centrul vechi la un restaurant cu self service 2 adulți și 2 copii cu 220 de zloti. Mâncare foarte bună, restaurantul full. Prima dată în Polonia prețuri la jumătate”, au fost câteva dintre părerile românilor din comentarii.

Cât costă un sejur pe litoralul polonez

Doi călători români au schimbat plajele din sudul Europei pe Riviera Poloneză. Creatorii de conținut explică de ce merită o vacanță în celebra stațiune Sopot și dezvăluie prețurile exacte plătite pe terase, șezlonguri și distracție.

Sopot este o stațiune elegantă și atipică, recunoscută pentru aerul său boem și vegetația bogată care coboară până aproape de nisip, oferind umbră naturală pe plajă.

Printre atracțiile emblematice se numără faimosul ponton de lemn din Sopot, cel mai lung de pe continentul european, o plimbare pe această structură istorică fiind o experiență obligatorie pentru orice vizitator.

Pe plajă, pachetul format din două șezlonguri și o umbrelă costă 100 de lei, un tarif comparabil cu cel din stațiunile de la Marea Neagră.

La capitolul gastronomie și băuturi, costurile de la terase și restaurante rămân accesibile pentru buzunarul unui turist mediu.

Un kebab costă aproximativ 39 de lei, o porție de paste ajunge la 35 de lei, iar un burger consistent este în jur de 45 de lei. La capitolul băuturi, un cocktail Aperol Spritz costă 30 de lei, în timp ce un pahar de vin pe terasă este 21 de lei.

Prețurile se arată la fel și la malul mării, fără diferențe semnificative față de centrul stațiunii cum suntem obișnuiți pe litoralul românesc.