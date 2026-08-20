 Mama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai”
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FotoMama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai”

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Mama Andreei Anița, tânăra care s-a stins din viață după o luptă de 11 ani cu o formă agresivă de cancer, a transmis un mesaj dureros pe rețelele de socializare, la cinci luni de la pierderea fiicei sale.

Andreea Anița a pierdut lupta cu viața. Foto: social medi a
Andreea Anița a pierdut lupta cu viața. Foto: social medi a

Andreea Anița a murit la vârsta de 27 de ani, după ani întregi în care a încercat să învingă boala. Povestea ei și lupta pentru viață au impresionat mii de oameni, care s-au mobilizat pentru a o ajuta. Românii au donat aproximativ 2,3 milioane de dolari, în speranța că tânăra va putea beneficia de tratamentul de care avea nevoie în Statele Unite ale Americii. Din nefericire, Andreea s-a stins din viață înainte de a ajunge la tratamentul din SUA.

„Acum ești tot viață, dar una eternă”

La cinci luni de la moartea fiicei sale, mama Andreei continuă să îi simtă profund lipsa. Femeia a publicat un mesaj emoționant, în care vorbește despre dorul de copilul său și despre amintirile care au rămas în urma ei.

„Atât de dragă, atât de dulce, atât de fină… Erai tu, floarea mea. Aici pârgăiesc lanurile de floarea-soarelui, Andreea! Locurile în care pășeai ca pe pământ sacru, binecuvântat! Acum ești tot viață, dar una eternă, lipsită de griji, durere și chin! Acum zbori printre flori, în grădina lui Dumnezeu, copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai. Te iubim nespus!”

Mesajul mamei Andreei. Foto: social media
Mesajul mamei Andreei. Foto: social media

Povestea unei luptătoare

Andreea Anița a ajuns cunoscută în întreaga Românie prin povestea sa de viață și prin lupta dusă ani la rând pentru a supraviețui. În luna ianuarie, aproape 150.000 de români s-au mobilizat și au reușit să strângă, în doar opt zile, suma de 2,3 milioane de dolari, necesară pentru tratamentul care i-ar fi putut oferi o nouă șansă. Din nefericire, tânăra nu a mai ajuns să beneficieze de acesta, deoarece s-a stins din viață.

Andreea fusese diagnosticată cu o formă rară de cancer, sarcom sinovial, încă de la vârsta de 16 ani. Boala a debutat la nivelul genunchiului și a ajuns, în timp, în zona inghinală. De-a lungul anilor, tânăra a trecut prin tratamente și intervenții complexe, iar starea sa de sănătate a oscilat între perioade de speranță și momente marcate de recidive. În cele din urmă, tratamentul inovator din Statele Unite a reprezentat ultima opțiune, însă costul acestuia se ridica la 2,3 milioane de dolari.

O mobilizare uriașă, dar boala a fost mai puternică

La începutul acestui an, cazul Andreei a declanșat una dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România. Pe 9 ianuarie 2026, a fost demarată campania prin care oamenii au încercat să îi ofere tinerei șansa de a ajunge la tratamentul de care avea nevoie. Donațiile, mesajele de încurajare, evenimentele caritabile și sprijinul unor persoane publice au contribuit la strângerea sumei necesare.

Din păcate, starea de sănătate a Andreei s-a agravat în ultimele luni, iar aceasta nu a mai ajuns până în Statele Unite pentru a începe tratamentul. Moartea tinerei a fost anunțată de Dani Cek, unul dintre oamenii care au inițiat campania pentru salvarea ei. Mesajul prin care a fost făcut anunțul s-a răspândit rapid în mediul online și a strâns mii de reacții și comentarii.

Andreea Anița a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar și atunci când durerea era mai puternică decât speranța. Unsprezece ani a înfruntat cancerul cu o forță care a uimit medici, prieteni și oameni care nu o cunoscuseră niciodată, dar care au ajuns să o iubească atât de mult. A unit sute de mii de inimi într-o singură rugăciune, într-un singur gând: să trăiască, să mai zâmbească, să mai lupte.

Este atât de nedrept și greu de înțeles. Dar Andreea nu a pierdut. Oamenii care au luptat alături de ea, care au plâns și au sperat pentru ea, știu asta. Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei.

Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou: prin frică, prin lacrimi, prin așteptări și speranțe. Aș alege iar și iar să cred, să lupt, să nu renunț, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici, să ne unească, să ne amintească ce înseamnă curajul adevărat.

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