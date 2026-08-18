 Reducerea de 50% a creat haos într-un magazin din Oradea: „Unde a dispărut bunul-simț?”
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Reducerea de 50% a creat haos într-un magazin din Oradea: „Unde a dispărut bunul-simț?”

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Reducerea de 50% a făcut diferența între o zi obișnuită de cumpărături și un adevărat haos. Într-un magazin de articole sportive din Oradea, clienții au căutat produsele aflate la promoție, însă în urma lor au rămas pantofi scoși din cutii, haine răvășite și accesorii abandonate pe podea. Scenele au stârnit indignare în online, iar întrebarea care revine este simplă: cât de mult ne poate schimba comportamentul febra reducerilor?

Haos lăsat în urma clienților Foto: captură Facebook
Haos lăsat în urma clienților Foto: captură Facebook

Reducerea care a lăsat urme în magazin

Câțiva clienți din Oradea care au mers să cumpere articole sportive au lăsat în urmă o imagine greu de asociat cu o simplă sesiune de shopping. După anunțarea reducerilor de 50% la produse, rafturile au fost răscolite, iar mai multe articole au ajuns pe podea. Pantofi, haine și accesorii au fost lăsate în locuri în care nu își aveau locul, iar angajații au avut de făcut ordine după trecerea valului de cumpărători.

Imaginile cu dezordinea au ajuns pe rețelele sociale și au provocat reacții critice din partea celor care consideră că o reducere nu justifică lipsa de respect față de magazin sau față de oamenii care lucrează acolo. Fenomenul nu este însă izolat. În România au existat și alte situații în care reducerile au provocat aglomerație și comportamente greu de anticipat.

Nu este primul episod de acest fel

Scenele din Oradea nu sunt singulare. În octombrie 2023, la inaugurarea unui mall din Craiova, reducerile și ofertele anunțate de magazine au atras sute de oameni încă dinainte de deschiderea centrului comercial. La deschiderea ușilor, cumpărătorii s-au grăbit spre magazine pentru a prinde cele mai bune promoții, iar imaginile surprinse atunci au arătat o adevărată îmbulzeală. Oamenii au așteptat la intrare și s-au grăbit să ajungă primii la ofertele pregătite special pentru inaugurare. 

Un episod similar s-a petrecut în aprilie 2024, la Pitești, unde o campanie de reduceri organizată de un supermarket a atras un număr neobișnuit de mare de cumpărători. Pentru „Noaptea Albă”, magazinul anunțase reduceri de până la 30%, iar oamenii au început să se adune în fața unității încă înainte de miezul nopții. Când a început programul promoțional, aglomerația s-a transformat în îmbulzeală, iar imaginile publicate de presa locală au arătat oameni care se grăbeau să intre printre primii pentru a prinde produsele la preț redus.

Psiholog: „Reducerea poate deturna mecanismul rațional”

Psihologul Irina Păun a explicat mecanismul din spatele cumpărăturilor făcute sub impulsul reducerilor. „Este important să fim atenți cât de impulsivi suntem, cât de emoțional acționăm, pentru că se deturnează mecanismul rațional și ajungem să facem cumpărături impulsive, emoționale, nu ne gândim la nevoia reală pe care o avem pentru produsul respectiv”, a declarat specialistul.

Explicația poate fi aplicată și în cazul comportamentelor observate în magazine: presiunea de a prinde o ofertă, sentimentul că produsul ar putea dispărea și faptul că ceilalți cumpărători fac același lucru pot amplifica reacțiile de moment.

Potrivit specialistului, frica de a rata o ofertă, cunoscută drept FOMO, îi poate determina pe oameni să cumpere lucruri de care nu au nevoie. „Satisfacția obținută în urma achiziției este, în unele cazuri, doar temporară și poate fi urmată de regret. Dar impulsul de cumpărare nu explică totul.

A lăsa un produs pe podea după ce l-ai probat, a scoate mai multe articole din locurile lor și a pleca fără să te gândești la oamenii care trebuie să refacă ordinea ține și de o regulă elementară de comportament în spațiul public. Reducerea poate fi de 50%, 70% sau chiar mai mare. Prețul scade, însă respectul pentru munca celuilalt nu ar trebui să fie pus niciodată la promoție", adaugă psihologul.

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