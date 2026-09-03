 „Casa-minune” care a rezistat viiturii din Nepal. O familie de cinci persoane a scăpat cu viață
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„Casa-minune” care a rezistat viiturii din Nepal. O familie de cinci persoane a scăpat cu viață

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O familie din Nepal a trăit momente cumplite în timpul viiturilor devastatoare care au lovit țara. În timp ce apa, noroiul, pietrele și resturile au distrus case și poduri, cinci persoane au rămas blocate la etajul unei locuințe turcoaz din orașul Trishuli, districtul Nuwakot.

„Casa-minune”
„Casa-minune” Foto: Profimedia

Râul Trishuli a crescut cu până la nouă metri în aproximativ 30 de minute, iar oamenii au avut extrem de puțin timp pentru a reacționa. În jurul familiei, clădirile se prăbușeau una după alta, însă casa lor a rezistat.

Imaginile cu locuința au devenit virale pe rețelele sociale, fiind supranumită „casa-minune” sau „casa verde”.

Familia a privit neputincioasă cum apa le distruge casa

În dimineața dezastrului, Lakshmi Pandey se afla la magazinul familiei, la aproximativ cinci minute de locuință. Când și-a dat seama că viitura se apropie, a fugit imediat spre casă, deoarece știa că acolo se aflau soacra și fiica ei.

Am alergat înapoi cât de repede am putut, pentru că soacra mea și fiica mea erau acasă”, a povestit femeia pentru The Economic Times.

Ajunsă acasă, le-a avertizat că trebuie să fugă. Însă apele au crescut atât de repede încât familia nu a mai avut timp să se retragă din zonă.

În locuință se aflau mama, soțul ei, fiica, socrii și un vecin. Fiul femeii era la școală în momentul în care a început dezastrul.

De la balcon, membrii familiei au privit cum apa distrugea parterul. Viitura lovea casa din ambele părți, iar întreaga structură a început să se zguduie.

„Era exact ca zguduitura puternică pe care am simțit-o în timpul cutremurului din Nepal din 2015”, a relatat Lakshmi.

„Ne-am gândit că, dacă murim, vom muri cu toții”

În jurul lor, alte construcții erau luate de ape. Pentru cei aflați în casa turcoaz, șansele de supraviețuire păreau tot mai mici.

Lakshmi a mărturisit că s-a gândit la fiul ei și la posibilitatea ca acesta să rămână singur.

M-am gândit că fiul meu va rămâne acum complet singur, orfan”, a spus femeia.

Soțul ei, Prakash Pyakurel, și-a amintit că a avut senzația că acela era sfârșitul. În loc să se despartă, familia a decis să rămână împreună și să aștepte.

„Ne-am gândit că, dacă supraviețuim, vom supraviețui cu toții, iar dacă murim, vom muri cu toții”, a povestit femeia.

În acele clipe, membrii familiei s-au rugat și au așteptat salvatorii. Lakshmi își repeta pentru a se liniști: „Suntem cinci persoane, trebuie să avem răbdare”.

Patru vecini și-au riscat viața pentru a-i salva

În cele din urmă, ajutorul a venit. Imagini distribuite în zilele următoare au arătat echipe de salvare folosind un pod improvizat pentru a ajunge la familia blocată în locuință.

Pe pereții casei se putea observa până unde ajunsese noroiul, nivelul fiind foarte aproape de balconul unde se adăpostiseră oamenii.

Potrivit lui Lakshmi, patru vecini și-au riscat propriile vieți pentru a ajunge la ei.

Cumva, au reușit să ne scoată pe toți în siguranță”, a spus femeia.

De ce a rezistat casa turcoaz

Faptul că locuința a rămas în picioare în mijlocul distrugerilor a atras atenția specialiștilor. Adrian McCallum, șeful departamentului de inginerie de la University of the Sunshine Coast, a analizat imaginile și a oferit o posibilă explicație.

Potrivit acestuia, apa ar fi putut trece pe sub casă, reducând presiunea exercitată direct asupra structurii. Specialistul a comparat acest principiu cu modul în care sunt construite unele case tradiționale de tip Queenslander din Australia.

El a apreciat, de asemenea, că locuința pare să fie construită pe stâncă și realizată din beton armat cu oțel.

Un alt element care ar fi putut contribui la supraviețuirea construcției este poziția sa. Casa pare să fi fost protejată de cursul principal al râului de un mic promontoriu aflat în amonte, ceea ce este posibil să fi redus forța directă a viiturii.

Dezastrul a lăsat în urmă mii de victime și dispăruți

Viitura a provocat distrugeri masive în văile Nepalului. Torentul a transportat gheață, stânci, noroi și resturi, iar localități întregi au fost afectate.

Dezastrul ar fi fost declanșat, potrivit informațiilor prezentate în material, după desprinderea unei porțiuni de ghețar himalayan care s-ar fi prăbușit în râul de dedesubt, provocând o viitură bruscă și o alunecare de noroi.

Bilanțul victimelor depășise 1.000 de morți până marți, în timp ce mii de persoane erau încă date dispărute. Operațiunile de salvare au implicat elicoptere, excavatoare și utilaje grele.

Sute de oameni au rămas blocați în zone afectate de distrugerea unor centrale hidroelectrice. Salvatorii din Nepal, India și China au construit poduri temporare pentru a ajunge în regiunile izolate și au intervenit printre ruine.

Familia s-a întors în „casa-minune”

La câteva zile după tragedie, familia a revenit în locuința turcoaz pentru a vedea ce pagube a provocat viitura.

Peisajul din jur era de nerecunoscut. Ceea ce fusese orașul lor cu doar câteva zile înainte se transformase într-o întindere de noroi și resturi.

Casa în care familia se temuse că își va găsi sfârșitul rămăsese însă în picioare.

Pentru Lakshmi, faptul că toți membrii familiei au supraviețuit, inclusiv fiul care se afla la școală în momentul viiturii, reprezintă un nou început. Femeia a spus că familia ei „a renăscut” după această experiență.

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