 Alimentul perfect pentru creier, digestie și inimă. Este recomandat de nutriționiștii din întreaga lume
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Alimentul perfect pentru creier, digestie și inimă. Este recomandat de nutriționiștii din întreaga lume

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În general, semințele de tot felul sunt alegeri foarte bune pentru sănătatea noastră. Cu toate acestea, există un sortiment anume despre care nutriționiștii din întreaga lume spun că ar avea un nivel optim de fibre, proteine, antioxidanți și acizi grași omega-3.

Semințele de chia sunt foarte sănătoase
Semințele de chia sunt foarte sănătoase Foto: Shutterstock

Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru buna funcționare a organismului nostru. Din fericire, există mai multe tipuri de semințe care pot oferi beneficii pentru buna funcționare a organismului nostru, dar, potrivit Real Simple, medicii nutriționiști spun că există un anumit sortiment de semințe care este deosebit de bun.

Mai precis, este vorba despre semințele de chia. Aceste semințe au făcut parte din dieta populațiilor din America Centrală de mii de ani, datorită beneficiilor pe care le pot avea pentru buna funcționare a organismului.

Semințele de chia pot fi foarte bune pentru organism

„Două linguri de semințe de chia conțin aproximativ 130 de calorii și nu mai puțin de 10 grame de fibre, cinci grame de proteine și nouă grame de grăsimi”, spune nutriționista Carrie Gabriel. În plus, în aceste semințe găsim și magneziu, calciu și antioxidanți.

Practic, aceste semințe ajută organismul să funcționeze mai bine. Potrivit experților, semințele de chia sunt benefice pentru creier, digestie și pentru inimă.

„Grăsimea pe care o conțin este în principal acid alfa-linolenic (ALA), care este un acid gras omega-3 de origine vegetală și contribuie la sănătatea inimii prin reglarea colesterolului, scăderea tensiunii arteriale și reducerea inflamației”, spune Gabriel.

Cum trebuie consumat corect acest aliment

În plus, semințele de chia au un conținut ridicat de fibre, lucru care le face foarte utile pentru digestie. Iar, potrivit medicilor nutriționiști, ALA este foarte bun și pentru sănătatea creierului.

„În ceea ce privește sănătatea creierului, semințele de chia oferă antioxidanți cu rol protector, care contribuie la reducerea stresului oxidativ, precum și magneziu, important pentru transmiterea semnalelor nervoase, care controlează bătăile inimii și respirația”, explică Gabriel.

De cele mai multe ori, experții spun să înmuiem semințele de chia în apă înainte de a le consuma. Deși acest lucru nu este obligatoriu, el poate fi foarte util.

„Semințele de chia nu trebuie întotdeauna înmuiate în prealabil. Cu toate acestea, nu recomand să înghiți o lingură de semințe de chia uscate ca atare și apoi să bei apă, deoarece semințele se dilată rapid. Persoanele care au dificultăți la înghițire ar trebui să fie deosebit de atente”, spune și nutriționista Kat Garcia-Benson.

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