Fiica lui Mihai Bobonete a împlinit 12 ani. Mesajul emoționant transmis de mama ei

Zi importantă în familia lui Mihai Bobonete. Fiica actorului, Maria, a împlinit astăzi 12 ani, iar cu această ocazie, mama ei, Cătălina Bobonete, a publicat mai multe imagini cu adolescenta pe rețelele de socializare.

Familia lui Mihai Bobonete Foto: Arhivă

Alături de fotografii, Cătălina Bobonete i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de dragoste și urări pentru anii care urmează.

„La mulți ani, Măriuca noastră!!!! Să fii sănătoasă, încrezătoare în tot ceea ce îți propui, veselă și energică precum te știm, cu bucurie în suflet și cu zâmbetul pe chip, înconjurată de prieteni și oameni frumoși!! Te iubim infinit! 12 ani minunați ca ea!”, a scris mama Mariei.

Maria, sărbătorită în familie

Maria este unul dintre cei doi copii ai lui Mihai și Cătălinei Bobonete. Cei doi mai au un fiu, Octav, care are 16 ani.

Familia actorului este cunoscută pentru discreția de care dă dovadă, Mihai și Cătălina preferând să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Relația celor doi a început încă din adolescență, iar ulterior au construit împreună familia pe care și-au dorit-o. Mihai și Cătălina Bobonete s-au căsătorit civil în 2003, în timp ce cununia religioasă a avut loc în 2017.

Mihai Bobonete, despre sprijinul primit din partea familiei

Într-un interviu acordat anul trecut pentru Libertatea, actorul a vorbit deschis despre importanța familiei sale și despre felul în care reușește să îmbine viața profesională cu cea personală.

Mihai Bobonete a mărturisit că soția sa are un rol important în echilibrul său și că cei doi copii îl motivează să devină un om mai bun.

„Nu aș putea să fac toate astea dacă nu ar fi familia mea. Cătălina, soția mea, este omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie. Și Maria, și Octav mă fac să vreau să fiu un om mai bun în fiecare zi”, declara actorul.

„Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei”

Mihai Bobonete a vorbit și despre felul în care își privește rolul de tată. Actorul a spus că pentru el este important ca Maria și Octav să știe că se pot baza oricând pe părinții lor.

„Sunt un părinte preocupat de binele copiilor mei. Nu judec lucrurile în termeni de modern sau tradițional. Și mă bucur că ei știu că se pot baza pe noi atunci când au nevoie, că noi suntem aici să îi însoțim pe drumul acesta al maturizării, cu tot ce vine el”, a mai spus Mihai Bobonete.