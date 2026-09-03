 Iubita lui Cătălin Vișănescu și fiul acestuia, Matthias, au mers la cumpărături pentru școală. Cât au plătit pentru toate produsele?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Iubita lui Cătălin Vișănescu și fiul acestuia, Matthias, au mers la cumpărături pentru școală. Cât au plătit pentru toate produsele?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Emoții importante pentru micuțul Matthias, fiul lui Betty Salam și al lui Cătălin Vișănescu. Băiețelul s-a mutat de curând în Spania, acolo unde urmează să înceapă un nou capitol al vieții sale: școala. Pentru acest moment important, Matthias a mers la cumpărături alături de Roxana, partenera tatălui său, care i-a fost alături în pregătirile pentru începutul anului școlar.

Matthias s-a mutat alături Cătălin Vișănescu și iubita sa, Roxana.
Matthias s-a mutat alături Cătălin Vișănescu și iubita sa, Roxana. Foto: Instagram

Pe rețelele de socializare, Roxana a publicat imagini din timpul cumpărăturilor și le-a arătat urmăritorilor ce lucruri au ales pentru noul început, dar și cât au costat toate acestea. Cei doi au cumpărat atât obiecte necesare pentru școală, cât și câteva lucruri pentru casă și pentru gustările micuțului.

Cât au costat cumpărăturile făcute de Matthias și Roxana în Spania? 

În urmă cu câteva zile, Cătălin Vișănescu a anunțat că se va muta definitiv în Spania alături de fiul său și de iubita lui, Roxana. Acolo, Matias urmează să înceapă școala, iar tatăl său spunea că este foarte încântat de noua etapă și că își dorește să clădească o familie minunată chiar și într-o altă țară.

La polul opus, Betty Salam se bucură de o nouă etapă a relației sale cu Roberto Tudor, cel care a cerut-o în căsătorie și alături de care urmează să devină, la rândul său, mamă de băiat.

Roxana, iubita lui Cătălin Vișănescu, a publicat pe rețelele de socializare un clip video în care apare alături de micuțul Matias, cu care are o relație extrem de apropiată. Cei doi au arătat lucrurile cumpărate pentru noul an școlar, iar suma achitată pentru toate produsele a fost de 94 de euro.

„Mai este puțin și acest copilaș începe școala și aveam nevoie de câteva chestii. Am luat și pentru școală, și pentru casă. Haideți să vă arătăm ce am cumpărat. Am luat această cutie de creioane, care are 55 de culori. Și-a cumpărat și o pușculiță, am luat și carioci, suport pentru creioane, pixuri, șervețele, o ascuțitoare, niște napolitane. (...) Mai avem aici și un snack box pentru gustări. Totalul a fost de 94 de euro”, a spus Roxana, iubita lui Cătălin Vișănescu, pe TikTok.

Cătălin Vișănescu: „Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana”

Cătălin Vișănescu a anunțat, în urmă cu doar câteva zile, că fiul său și-a dorit să rămână alături de el și de Roxana și să înceapă împreună un capitol important al vieții lor în Spania. Bărbatul a vorbit și despre relația pe care băiețelul o are cu partenera sa, mărturisind că între cei doi s-a creat o legătură apropiată și naturală.

Cătălin Vișănescu a dezvăluit că Matthias s-a adaptat foarte bine în noua formulă de familie și că este fericit să îl vadă atât de apropiat de Roxana. Pentru el, faptul că fiul său se simte bine alături de ei reprezintă unul dintre cele mai importante lucruri.

„Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru. Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi”, a declarat Cătălin Vișănescu, pentru Spynews.ro.

Betty Salam se pregătește să devină, din nou, mamă 

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat după șase ani de căsnicie, însă cei doi au păstrat o relație civilizată de dragul fiului lor. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, ambii și-au refăcut viața și își continuă parcursul alături de noii parteneri.

În timp ce Cătălin Vișănescu s-a mutat în Spania alături de Roxana și de fiul său, Betty Salam trăiește o perioadă importantă alături de Roberto Tudor. Artista se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar cei doi au făcut deja pasul către căsătorie. Mai mult, urmează să își mărească familia cu un băiețel.

Roberto Tudor a făcut publică bucuria pe care o trăiește alături de Betty Salam și i-a transmis acesteia un mesaj emoționant cu ocazia cererii în căsătorie.

„La mulți ani, dragostea mea. Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment: să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet. Și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a scris Roberto Tudor acum câteva zile, pe rețelele de socializare. 

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi plătim”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Prima prognoză pentru iarna 2026-2027. Fenomenul meteo care ar putea schimba vremea în Europa playtech.ro
image
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
alina puscau si chef stefan popescu
Ce a observat Chef Ștefan Popescu la Alina Pușcău când a vizitat-o în America: „Crede că se vindecă” Vedete românești
Sandra Mutu jpg
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!” Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
andreea marin
Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri” Vedete românești
banner adina halas png
#Exclusiv Click!
Adina Halas, vacanță de poveste în Italia! Ce desert a impresionat-o: „A fost cel mai bun” Vedete românești
ana baniciu
FotoLuxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică” Vedete românești
Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
banner florian munteanu png
#Exclusiv Click!
VideoCum a ajuns Florian Munteanu să le ia fața lui Brad Pitt și Tom Cruise? De ce i se spune „Big Nasty” actorului din „Creed II”? Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net