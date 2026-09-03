Iubita lui Cătălin Vișănescu și fiul acestuia, Matthias, au mers la cumpărături pentru școală. Cât au plătit pentru toate produsele?

Emoții importante pentru micuțul Matthias, fiul lui Betty Salam și al lui Cătălin Vișănescu. Băiețelul s-a mutat de curând în Spania, acolo unde urmează să înceapă un nou capitol al vieții sale: școala. Pentru acest moment important, Matthias a mers la cumpărături alături de Roxana, partenera tatălui său, care i-a fost alături în pregătirile pentru începutul anului școlar.

Matthias s-a mutat alături Cătălin Vișănescu și iubita sa, Roxana. Foto: Instagram

Pe rețelele de socializare, Roxana a publicat imagini din timpul cumpărăturilor și le-a arătat urmăritorilor ce lucruri au ales pentru noul început, dar și cât au costat toate acestea. Cei doi au cumpărat atât obiecte necesare pentru școală, cât și câteva lucruri pentru casă și pentru gustările micuțului.

Cât au costat cumpărăturile făcute de Matthias și Roxana în Spania?

În urmă cu câteva zile, Cătălin Vișănescu a anunțat că se va muta definitiv în Spania alături de fiul său și de iubita lui, Roxana. Acolo, Matias urmează să înceapă școala, iar tatăl său spunea că este foarte încântat de noua etapă și că își dorește să clădească o familie minunată chiar și într-o altă țară.

La polul opus, Betty Salam se bucură de o nouă etapă a relației sale cu Roberto Tudor, cel care a cerut-o în căsătorie și alături de care urmează să devină, la rândul său, mamă de băiat.

Roxana, iubita lui Cătălin Vișănescu, a publicat pe rețelele de socializare un clip video în care apare alături de micuțul Matias, cu care are o relație extrem de apropiată. Cei doi au arătat lucrurile cumpărate pentru noul an școlar, iar suma achitată pentru toate produsele a fost de 94 de euro.

„Mai este puțin și acest copilaș începe școala și aveam nevoie de câteva chestii. Am luat și pentru școală, și pentru casă. Haideți să vă arătăm ce am cumpărat. Am luat această cutie de creioane, care are 55 de culori. Și-a cumpărat și o pușculiță, am luat și carioci, suport pentru creioane, pixuri, șervețele, o ascuțitoare, niște napolitane. (...) Mai avem aici și un snack box pentru gustări. Totalul a fost de 94 de euro”, a spus Roxana, iubita lui Cătălin Vișănescu, pe TikTok.

Cătălin Vișănescu: „Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana”

Cătălin Vișănescu a anunțat, în urmă cu doar câteva zile, că fiul său și-a dorit să rămână alături de el și de Roxana și să înceapă împreună un capitol important al vieții lor în Spania. Bărbatul a vorbit și despre relația pe care băiețelul o are cu partenera sa, mărturisind că între cei doi s-a creat o legătură apropiată și naturală.

Cătălin Vișănescu a dezvăluit că Matthias s-a adaptat foarte bine în noua formulă de familie și că este fericit să îl vadă atât de apropiat de Roxana. Pentru el, faptul că fiul său se simte bine alături de ei reprezintă unul dintre cele mai importante lucruri.

„Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru. Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi”, a declarat Cătălin Vișănescu, pentru Spynews.ro.

Betty Salam se pregătește să devină, din nou, mamă

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au divorțat după șase ani de căsnicie, însă cei doi au păstrat o relație civilizată de dragul fiului lor. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, ambii și-au refăcut viața și își continuă parcursul alături de noii parteneri.

În timp ce Cătălin Vișănescu s-a mutat în Spania alături de Roxana și de fiul său, Betty Salam trăiește o perioadă importantă alături de Roberto Tudor. Artista se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar cei doi au făcut deja pasul către căsătorie. Mai mult, urmează să își mărească familia cu un băiețel.

Roberto Tudor a făcut publică bucuria pe care o trăiește alături de Betty Salam și i-a transmis acesteia un mesaj emoționant cu ocazia cererii în căsătorie.

„La mulți ani, dragostea mea. Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment: să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet. Și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a scris Roberto Tudor acum câteva zile, pe rețelele de socializare.