 Decizia luată de Cătălin Vișănescu după ce Betty Salam a anunțat a doua sarcina. Ce se întâmplă cu fiul lor
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Decizia luată de Cătălin Vișănescu după ce Betty Salam a anunțat a doua sarcina. Ce se întâmplă cu fiul lor

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În timp ce Betty Salam se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, alături de viitorul ei soț, Robert Tudor, fostul său partener de viață, Cătălin Vișănescu, își începe un nou capitol alături de fiul lor, Matthias, și de iubita lui, Roxana. Cei doi s-au mutat definitiv în Spania, iar micuțul va începe școala în noua țară.

Betty și Cătălin au un băiețel. Micuțul locuiește cu tatăl și iubita lui în Spania.
Betty și Cătălin au un băiețel. Micuțul locuiește cu tatăl și iubita lui în Spania. Foto: Instagram

După șase ani de căsnicie, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au ales să meargă pe drumuri separate, iar fiecare și-a refăcut viața. În timp ce Betty se pregătește să devină din nou mamă, alături de Roberto Tudor, cu care va avea un băiețel, Cătălin Vișănescu și-a găsit liniștea alături de Roxana și au făcut o schimbare importantă: s-au mutat definitiv în Spania, împreună cu fiul său, Matthias.

Cătălin Vișănescu și familia lui, o nouă viață departe de România 

Pentru Cătălin Vișănescu, una dintre cele mai importante preocupări rămâne însă bunăstarea fiului său. Matthias și-a dorit foarte mult să fie alături de tatăl său și de Roxana, iar dorința lui a devenit realitate. Mai mult, băiatul urmează să înceapă școala în Spania, o etapă importantă pentru întreaga familie.

„Da, planul a rămas același. Matty și-a dorit extrem de mult să rămână alături de mine și de Roxana, iar pentru mine a însemnat enorm să pot face posibil acest lucru”, a spus Cătălin Vișănescu, potrivit Spynews

„Am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca el să poată fi aici”

Fostul ginere al cântărețului de manele Florin Salam a vorbit și despre eforturile pe care le-a făcut pentru ca fiul său să poată rămâne alături de el în Spania. Cătălin Vișănescu a mărturisit că începutul școlii reprezintă un moment important pentru el și unul pe care și l-a dorit foarte mult.

„Am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca el să poată fi aici, lângă noi, iar acum pot spune cu bucurie că va începe școala în Spania și va rămâne aici. Este un moment foarte important pentru mine și unul pe care mi l-am dorit foarte mult.

Cum se înțelege Matthias cu Roxana, iubita tatălui său 

Cătălin Vișănescu a vorbit cu aceeași căldură și despre relația dintre Matty și Roxana. Acesta spune că cei doi s-au apropiat foarte mult, iar între ei s-a creat o legătură frumoasă și naturală. Pentru el, cel mai important este ca fiul său să fie fericit și să se simtă bine în noua formulă de familie.

„Despre Roxana și Matty, sincer, nu prea am cuvinte să explic cât de frumos se înțeleg și cât de mult s-au apropiat. Mă bucur enorm să îi văd împreună, pentru că între ei s-a creat o legătură foarte frumoasă și naturală. Pentru mine contează enorm să îl văd fericit și să știu că se simte bine alături de noi.”

Betty Salam, însărcinată pentru a doua oară 

Betty Salam trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Artista a fost cerută în căsătorie de Roberto Tudor, iar vestea a adus o bucurie mare în viața celor doi, mai ales că aceștia se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară, urmând să aibă un băiețel. Cererea în căsătorie ar fi avut loc în timpul unei vacanțe, chiar de ziua de naștere a lui Betty Salam.

Roberto Tudor a împărtășit ulterior momentul cu urmăritorii săi din mediul online și i-a transmis partenerei sale un mesaj emoționant, în care și-a exprimat fericirea pentru noua etapă pe care o vor începe împreună.

„La mulți ani, dragostea mea. Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult. Abia așteptam acest moment: să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în suflet. Și mai ales că îmi aduci pe lume băiatul nostru. Dumnezeu să aibă tot timpul grijă de noi”, a scris Roberto Tudor.

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