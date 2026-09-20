 Vin concedieri în masă la o companie importantă. 4.100 de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă
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Vin concedieri în masă la o companie importantă. 4.100 de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă

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Una dintre cele mai mari companii din industria auto se pregătește să concedieze mii de oameni, pe lângă valul de concedieri care deja fusese stabilit. Acum, nu mai puțin de 4.100 de oameni vor rămâne fără locul de muncă.

Porsche renunță la mii de angajați
Porsche renunță la mii de angajați Foto: Shutterstock

Este vorba despre compania Porsche, iar măsura face parte dintr-un plan mult mai amplu de restructurare al grupului Volkswagen. Gigantul auto își dorește să reducă un deficit de aproximativ 700 de milioane de euro din costurile sale generale, potrivit informațiilor de la Reuters.

În urma acestui val de concedieri, undeva în jur de 20% din forța de muncă a Porsche ar urma să dispară până în anul 2035. Acest nou val de disponibilizări suplimentează planul de a elimina 5.000 de locuri de muncă, plan convenit în luna iulie 2026. Iar cele 5.000 de locuri de muncă au fost adăugate unui plan de disponibilizări ce viza alte 4.000 de locuri de muncă, convenit anterior.

Porsche va disponibiliza mii de oameni

Volkswagen și Porsche nu au oferit mai multe detalii privind acest val de disponibilizări. Compania-mamă poate să recomande măsuri de acest fel, dar nu are autoritatea de a le impune.

Pe 18 septembrie 2026, Volkswagen și-a revizuit estimările pentru marja de profit din acest an. Intervalul prognozat a fost revizuit la 1%, în comparație cu valoarea inițială, care era prognozată la 4% - 5,5%.

Valurile de concedieri afectează și alte industrii

Motivul pentru acest val de disponibilizări ar fi costurile ridicate cauzate de schimbarea strategiei pentru vehicule electrice, dar și prăbușirea vânzărilor din China. Însă, industria auto nu este singura care se confruntă cu astfel de valuri de disponibilizări.

Chiar pe data de 14 septembrie, angajații companiei Oracle au primit un email care îi informa că aceasta avea să fie ultima lor zi la companie. În anul fiscal 2026, care s-a încheiat pe 31 mai, Oracle deja eliminase 21.000 de locuri de muncă.

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